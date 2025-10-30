VK Tech представила новую версию Tarantool DB

В новой версии высокопроизводительной базы данных Tarantool DB 3.0 появился механизм «охлаждения данных» — технология обеспечивает разгрузку основных систем и экономию на инфраструктуре при сохранении полного доступа к любым данным по требованию бизнеса. В релизе также представлены новые запускаемые примеры и метрики модуля архивации данных и добавлена поддержка собственного дашборда Tarantool DB для Grafana.

Механизм «охлаждения данных» в Tarantool DB 3.0 позволяет управлять жизненным циклом данных: наиболее востребованные «горячие» остаются в быстрой памяти для мгновенного доступа, а редко используемые «холодные» — автоматически переносятся в экономичное хранилище. Такой подход даёт возможность компаниям значительно сократить расходы на инфраструктуру и повысить производительность систем в условиях экспоненциального роста объемов собранной информации. «Охлаждение» может применяться в ключевых сценариях работы с данными — в финансовых и e-commerce-системах, для хранения медиаконтента и логов информационных систем.

«Мы меняем сам подход к работе с данными. Наша технология — это новый уровень автоматизации, где система сама управляет перемещением данных между памятью и диском в зависимости от того, как часто вы их используете. Это позволяет компаниям расти и работать быстро, не переплачивая за хранение», — сказала директор по продуктам направления дата-сервисов VK Tech Екатерина Каннуникова.