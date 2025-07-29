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УПОМИНАНИЯ
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 299 1
|Петров Илья 10 1
|Глазков Александр 145 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Сентябрев Евгений 13 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Генцис Александр 20 1
|Старов Дмитрий 6 1
|Ломака Сергей 5 1
|Маркелов Никита 12 1
|Бурилин Александр 1 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Виноградов Александр 63 1
|Жукович Евгений 8 1
|Тагиров Руслан 1 1
|Патракова Анжела 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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