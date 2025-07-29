Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179351
ИКТ 13929
Организации 10829
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25928
Персоны 77229
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

VK Mail.ru TarantoolDB


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
06.12.2024 «Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech 1
13.12.2023 «Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
19.06.2023 Миграция с западных СУБД: почему open source — не выход? 1
25.01.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать контроль валютных операций с помощью продукта в микросервисной архитектуре 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 961 4
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Oracle Corporation 6783 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 56 1
Ростелеком 10056 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 389 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 321 1
Yandex - Яндекс 7937 1
Газинформсервис - ГИС 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11918 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7858 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 305 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1309 2
DevOps - Development и Operations 975 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 617 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9805 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1670 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5915 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6041 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 1
Умные платформы 1796 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13195 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1408 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1121 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 570 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2696 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6568 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2690 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2127 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 327 4
PostgreSQL - PostgreDB 10 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1391 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1694 2
Linux OS 10390 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 962 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1126 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4847 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1035 1
Diasoft FA# АБС 66 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 162 1
Касперская Наталья 299 1
Петров Илья 10 1
Глазков Александр 145 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Шабанин Игорь 10 1
Сентябрев Евгений 13 1
Рудычева Наталья 95 1
Генцис Александр 20 1
Старов Дмитрий 6 1
Ломака Сергей 5 1
Маркелов Никита 12 1
Бурилин Александр 1 1
Оржевская Наталия 10 1
Виноградов Александр 63 1
Жукович Евгений 8 1
Тагиров Руслан 1 1
Патракова Анжела 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4130 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9465 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2689 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2223 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6925 1
Аудит - аудиторский услуги 2889 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 199 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
Diasoft Special Conf 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще