«Диасофт» поможет банкам автоматизировать контроль валютных операций с помощью продукта в микросервисной архитектуре

«Диасофт» продолжает разработку продуктов на современном технологическом стеке в микросервисной архитектуре. Еще одним продуктом на микросервисах стал «Валютный контроль» для автоматизации процессов валютного контроля в кредитных организациях. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. Микросервисная архитектура обеспечивает высокую производительность продукта и возможность его интеграции в любой ИТ-ландшафт.

Использование продукта «Диасофт» поможет кредитным организациям выполнить требования валютного законодательства. Ведение электронной базы данных по валютным операциям с помощью продукта «Валютный контроль» позволит снизить трудозатраты при построении отчетности по формам 0409664 и 0409402 в соответствии с инструкцией Банка России №181-И. Информация из базы данных выгружается в требуемых форматах: в виде электронного сообщения департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК), а также в виде текстовых файлов в формате программного обеспечения таможенно-банковской системы валютного контроля (ТБСВК) или автоматизированной системы валютного контроля банка (АСВКБ).

Функциональные возможности продукта «Валютный контроль»: ведение электронной базы данных в разрезе филиалов кредитной организации; ведение справочника кодов валютных операций; настройка схемы автоматического определения кода вида валютной операции для формирования документов; выявление документов, подлежащих валютному контролю, их перевод в состояние «Валютный контроль»; контроль проведения платежей; идентификация операций по кодам вида валютных операций; ведение списка транзитных валютных счетов; настройка состояния документооборота для записей электронной базы данных («введен», «завизирован» и т. д.); настройка правил для включения платежей в электронную базу данных; формирование электронной базы данных по валютным операциям на основании расчетных документов из систем по ведению расчетных счетов клиентов банка, которые также выполняют расчеты в валюте и обрабатывают платежные документы (в том числе из продукта «Расчеты» компании «Диасофт»); разделение платежей электронной базы данных по нескольким кодам VO (для формы 0409664) или видам работ/услуг (для формы 0409402); поиск записей в электронной базе по реквизитам; ведение списка контрактов клиентов, в том числе с уникальным номером; возможен импорт списка контрактов из текстового файла; дополнение информацией записи электронной базы по валютным операциям на основании информации о контракте, в том числе с уникальным номером.

Для обеспечения работы продукта используется компонент импортонезависимой инфраструктурной платформы Digital Q.DataBase компании «Диасофт» – PostgreDB. В основе компонента – open source-решение PostgreSQL, оптимизированное для эффективной работы в составе программных продуктов компании «Диасофт». Платформа Digital Q.DataBase включает компоненты PostgreDB, TarantoolDB, ClickHouseDB и входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.