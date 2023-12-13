«Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» предлагает сервис перевода кастомного кода в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с СУБД MS SQL на Digital Q.DataBase. Сервис уже опробован в реальных проектах и показал свою эффективность. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Digital Q.DataBase – импортонезависимая гибридная СУБД, разработанная компанией «Диасофт». Включает три компонента: PostgreDB, TarantoolDB и ClickHouseDB, оптимизированных под требования программных продуктов для комплексной автоматизации банков.

Как работает сервис

Клиент получает инструкции по подготовке исходного кода на MS SQL к конвертации. После подготовки кода клиент передает его компанию «Диасофт» через защищенный ресурс. Сервис от «Диасофт» автоматически конвертирует код в синтаксис компонента PostgreDB. В результате клиент получает успешно сконвертированный код и протокол о проблемных участках кода, не прошедших автоматическую конвертацию.

До 95% кода конвертируется успешно за один день. Это сокращает финансовые и ресурсные затраты на конвертацию.

Автоконвертацию кода можно использовать многократно. Это позволяет получить одновременно две версии с единым исходным кодом: в синтаксисе MS SQL и в синтаксисе компонента PostgreDB. Переобучение сотрудников не потребуется – разработчики смогут писать код, как и прежде, на MS SQL.

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Сформированный конвертером код сохраняет всю бизнес-логику работы в синтаксисе MS SQL. C учетом доработок PostgreDB под требования программных продуктов это позволяет выходить на целевую производительность высоконагруженных систем.

Опционально специалисты «Диасофт» могут помочь с подготовкой кода к конвертации, миграцией базы данных и проведением всех видов тестирования, в том числе нагрузочного тестирования и интеграционного тестирования.