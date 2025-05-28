В ГИС «Сервер» интегрирована система мониторинга состояния для повышения надежности и безопасности работы

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Сервер» версии 11.2.4. В новой версии добавлена возможность передачи показателей работы «Сервер»а в формате, совместимом с системой мониторинга Prometheus. Для этого в состав ГИС «Сервера» включен Prometheus Exporter, написанный на языке Python. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Это расширение позволяет администраторам в режиме реального времени отслеживать состояние и производительность «Сервер»ной инфраструктуры геоинформационных систем. Среди доступных метрик: анализ готовности ГИС «Сервера» к приему сообщений, проверка работоспособности и наличие лицензии. Метрики предоставляются через HTTP-интерфейс в формате, соответствующем требованиям Prometheus. Это обеспечивает интеграцию с существующими системами мониторинга и визуализации, такими как Grafana. Данная возможность особенно актуальна для организаций, использующих ГИС «Сервер» в распределенных и высоконагруженных средах, где важно обеспечивать стабильную и безопасную работу сервисов.

ГИС «Сервер» предоставляет удаленный многопользовательский доступ к векторным картам, данным ДЗЗ и пространственным базам данных для настольных продуктов и web-сервисов. Размещение данных на «Сервере» обеспечивает защиту данных от нелегального просмотра, копирования, изменения и печати.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».