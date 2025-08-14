Разделы

ISPsystem интегрировала поддержку СХД в DCImanager

Компания ISPsystem объявила о выпуске модуля поддержки систем хранения данных (СХД) для платформы управления инфраструктурой DCImanager. Новый модуль позволяет операторам дата-центров, системным администраторам и DevOps-инженерам централизованно вести учет и мониторинг мультивендорного оборудования СХД, включая работу с географически распределенными инфраструктурами, непосредственно в интерфейсе платформы DCImanager или через API.

DCImanager — российская платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. Позволяет в едином веб-интерфейсе управлять мультивендорным оборудованием, вести его учет и контролировать состояние работы. DCImanager отображает, управляет и мониторит иерархию всей ИТ-инфраструктуры: от дата-центров и размещенных в нем стоек, до комплектующих, установленных в серверы или хранящихся на складе. Платформа также помогает отслеживать весь жизненный цикл оборудования — от закупки до списания.

Новый модуль обеспечивает комплексный учет компонентов СХД (шасси, контроллеры, диски, БП и др.) как в эксплуатации, так и на складе, а также детализирует все подключения (порты управления и данных, прямые соединения сервер-СХД, HA-пары контроллеров). Интеграция со встроенной Grafana обеспечивает автоматический сбор и визуализацию критических метрик: состояния здоровья компонентов, потребления энергии, утилизации ресурсов и нагрузки на дисковые массивы.

Ключевые преимущества включают единую платформу для работы с серверами, сетью и СХД, работу с оборудованием разных производителей без дополнительного ПО, повышение отказоустойчивости инфраструктуры за счет централизованного мониторинга СХД — фундамента резервного копирования и устойчивых систем.

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно
ИТ в банках

В ближайших релизах планируется расширение функционала: кастомизация уведомлений, детальная история изменений, работа с кастомными полями, автоматизация рутинных операций и учет сетей Fibre Channel.

«Внедрение модуля СХД в DCImanager — это не просто нововведение, а закономерное развитие функциональных возможностей платформы как единой системы управления ИТ-инфраструктурой. Особую значимость этому шагу придает ситуация на российском рынке, где массовых решений для централизованного учета и мониторинга СХД попросту не хватает. Мы ответили на запрос рынка и намерены активно развивать это направление», — сказала Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.

