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Царева Наталья



11.04.2025 OpenYard и «Группа Астра» открывают новые возможности управления серверной инфраструктурой 1
05.03.2024 ISPsystem и OpenYard подтвердили совместимость продуктов 1
19.10.2023 Компания «Рославльские тормозные системы» завершает успешный проект по виртуализации серверов с помощью VMmanager 1
06.03.2023 Подтверждена совместимость платформы DCImanager и серверного оборудования «Аквариус» 1
13.02.2023 Есть ли жизнь после VMware? 1
13.12.2022 Суперапп для ЦОД: что это такое и как его внедрять 1
31.01.2022 ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП 1
18.04.2013 «Фармассоциация» перешла на электронный документооборот на базе системы «Тезис» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Царева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 874 2
Telegram Group 2119 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
Haulmont - Хоулмонт 115 1
NAI Becar - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 1
Broadcom - VMware 2394 1
Microsoft Corporation 24767 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
Zabbix SIA - Заббикс 106 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8828 1
8368 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 399 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 54 1
IXcellerate - Икселерейт 126 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 313 1
Центр открытых разработок - OpenYard 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1067 2
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1231 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 5
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1462 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 292 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13526 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7586 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6319 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5211 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 720 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1148 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5863 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5560 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 548 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 2
NAI Becar - Миран ЦОД 16 1
Linux OS 10139 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 356 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 630 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 53 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 1
Broadcom - VMware vSphere 571 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 243 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1677 1
1С:ERP Управление предприятием 577 1
Шернек Ольга 10 1
Зайко Михаил 1 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 433 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14255 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 567 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 843 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16573 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5533 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6046 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3294 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4441 1
Аренда 2460 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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