ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП

Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное решение. Так, клиенты коммерческих дата-центров будут управлять электропитанием своего оборудования, подключенного к БРП от C3 Solutions, из личного кабинета.

По просьбе заказчика – коммерческого ЦОД «Миран» (Санкт-Петербург) было разработано решение, которое обеспечивает безопасный доступ к управлению электропитанием ИТ-оборудования для клиентов, а также позволяет администраторам дата-цента вести управление всем имеющимся мультивендорным оборудованием в едином окне.

Согласно стандартной политике безопасности любого коммерческого дата-центра его клиенты – арендаторы монтажных стоек для размещения оборудования, не имеют прямого доступа в общую сеть и поэтому не могут контролировать питание своих устройств самостоятельно. Чтобы предоставить клиентам коммерческих ЦОД такую возможность, компания ISPsystem усовершенствовала свой программный продукт – платформу управления инженерной и ИТ-инфраструктурой DCImanager, интегрировав в него дистанционное управление блоками распределения питания (БРП) от C3 Solutions. Благодаря такому подходу, клиенты ЦОД «Миран» смогут управлять электропитанием своих устройств через управление розетками БРП из личного кабинета как во внештатном, так и в плановом режиме, например при необходимости делать перезапуск серверов. Также продукт обеспечивает постоянный мониторинг энергопотребления и мониторинг параметров среды в стойке.

«Одна из основных задач платформы DCImanager – обеспечить гибкое управление всей мультивендорной инфраструктурой в едином окне. Тесная интеграция DCImanager с решениями от C3 Solutions позволит клиентам легко внедрить новое оборудование в существующую систему, получить все возможности платформы для управления электропитанием и унифицировано им управлять. В том числе, наше ПО совместимо с отечественными операционными системами и входит в Росреестр, что позволяет безболезненно реализовать план по импортозамещению в ИТ-инфраструктуре», – сказала Наталья Царева, владелец продукта DCImanager.

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В будущем партнеры планируют использовать обновленную платформу DCImanager в работе и других коммерческих ЦОД.