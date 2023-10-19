Компания «Рославльские тормозные системы» завершает успешный проект по виртуализации серверов с помощью VMmanager

Компания «Рославльские тормозные системы» (РААЗ), крупнейший российский производитель пневматической тормозной аппаратуры, успешно внедрила проект по развертыванию серверной виртуализации с помощью отечественного решения VMmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

Перед началом проекта ИТ-инфраструктура предприятия была реализована на физическом оборудовании, что не отвечало требованиям отказоустойчивости и производительности, а также не позволяло масштабировать ресурсы под растущие потребности бизнеса.

Целью проекта было развернуть надежную, гибкую и производительную виртуальную инфраструктуру с учетом имеющихся ИТ-ресурсов и планов по дальнейшему масштабированию и развитию.

В рамках проекта были выполнены следующие задачи: выбор решения виртуализации ИТ-инфраструктуры, проведение тестирования выбранной платформы, установка и настройка средств виртуализации, сокращение количества и времени простоя информационных систем для повышения непрерывности бизнеса, обеспечение максимальной работоспособности и производительности используемых в компании приложений, сервисов и операционных систем, а также обеспечение заказчика единым решением по управлению виртуальной средой всей компании, в том числе удаленных офисов.

Виртуализация серверов позволила значительно упростить инфраструктуру и сократить число физических серверов, оптимизировать бизнес-процессы и снизить затраты на администрирование ИТ-активов.

В качестве решения для виртуализации ИТ-инфраструктуры была выбрана отечественная платформа VMmanager, разработанная компанией ISPsystem. Это решение позволяет управлять всей виртуальной инфраструктурой в одном окне, создавать и администрировать виртуальные машины, полностью абстрагировавшись от физической инфраструктуры.

Проект внедрения платформы удалось реализовать в кратчайшие сроки, со стороны заказчика потребовались ресурсы одного сотрудника. После внедрения платформы на двух серверах под управлением VMmanager были развернуты такие корпоративные сервисы, как контроллер домена (основной и резервный), файловый сервер для хранения данных, SQL-сервер для интеграции и работы с «1С:ERP», сам сервер «1С», а также три отказоустойчивых терминальных сервера для обеспечения одновременной работы более 100 активных пользователей. Кроме того, отдельно в ИТ-инфраструктуре была развернута система контроля и управления доступом.

Платформа VMmanager уже более 15 лет успешно применяется на рынке, имеет высокую масштабируемость и проста в установке и администрировании. Кроме того, она включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, что особенно важно при работе с критическими информационными инфраструктурами.

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«Для нас проект подтвердил эффективность платформы VMmanager: весь процесс реализации — от тестирования до запуска в продакшен — занял всего несколько месяцев без простоя и привлечения дополнительных ресурсов. Решение оптимизировало затраты на управление инфраструктурой заказчика и продемонстрировало гибкие возможности дальнейшего развития проекта», — сказала Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.

Проект по развертыванию серверной виртуализации с помощью отечественного решения VMmanager позволил «Рославльским тормозным системам» обеспечить надежность, гибкость и производительность своей ИТ-инфраструктуры, а также снизить затраты на ее поддержку и администрирование.

«Прошел год — полет нормальный. Поначалу мы переживали, что без техподдержки нам не обойтись — настолько активно они нам помогали на первом этапе. Поэтому изначально взяли подписку, а не постоянную лицензию. Но за год обращались всего несколько раз. До конца года планируем расширить лицензию: добавим еще три-четыре сервера и СХД. Это как раз тот случай, когда отечественное не хуже, а в чем-то и лучше зарубежных аналогов», — сказал Михаил Зайко, начальник отдела информационных технологий ООО «Рославльские тормозные системы».

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ISPsystem — российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. С 2004 г. создает программное обеспечение для управления физическим оборудованием, виртуализацией, для автоматизации учета и выдачи ресурсов. Экосистемой продуктов пользуются заказчики в России, США, Европе и Азии. Среди клиентов такие компании, как MTC, «Билайн», РЖД, «Росатом», государственные учреждения и банки, промышленные предприятия, компании из сферы ретейла и многие др. Платформы помогают управлять инфраструктурой в дата-центрах DataLine, Miran, Selectel, IXcellerate, а также применяются хостинг-провайдерами FirstVDS, REG.RU, Timeweb и другими. Инсталляционная база продуктов — это более 200 тыс. серверов, расположенных в ИТ-инфра-структуре более чем тысячи компаний.

VMmanager — российская масштабируемая платформа виртуализации. VMmanager подходит для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической. VMmanager позволяет централизованно управлять средой виртуализации, эффективно использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации.