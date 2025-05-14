ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager

Компания ISPsystem выпустила важное обновление платформы VMmanager — масштабируемого российского решения для создания отказоустойчивой среды виртуализации: теперь пользователи могут переносить сервер с платформой на виртуальную машину в рамках кластера, которым эта платформа управляет.

Ранее платформа разворачивалась на отдельном физическом сервере, который отвечал за управление кластером. Это позволяло поддерживать стабильную работу системы: ресурсы платформы не пересекались с виртуальными машинами, а её производительность оставалась постоянной. Это классический подход к виртуализации, который применяют на крупной инфраструктуре, с большим количеством гипервизоров. Однако с целью оптимизации использования ресурсов подход был пересмотрен: теперь платформа интегрирована в кластер как мастер-VM (виртуальная машина), что позволяет гибко распределять общие ресурсы системы и управлять ими непосредственно «изнутри» кластера.

Благодаря интеграции с HA-кластером (High Availability) мастер-VM автоматически переносится между узлами в случае необходимости, что повышает отказоустойчивость и обеспечивает непрерывную работу без необходимости выделения отдельного сервера. Это решение не только экономит аппаратные ресурсы, но и делает управление инфраструктурой более адаптивным к текущим задачам.

Теперь с внедрением функции переноса платформы на мастер-VM (виртуальную машину внутри кластера) VMmanager стал полностью интегрированной платформой - продукт работает как часть кластера, используя его общие ресурсы и управляя ими «изнутри». Тем самым устраняется зависимость от физического железа: больше не требуется выделенный сервер, а мастер-VM автоматически восстанавливается на другом узле благодаря механизмам HA-кластера (High Availability), что исключает простои.

Ключевые преимущества такого подхода включают экономию ресурсов — отказ от отдельного сервера снижает затраты, а ресурсы для мастер-VM выделяются динамически, как для любой виртуальной машины. Надежность повышается за счёт встроенной отказоустойчивости HA-кластера, резервного копирования и микросервисной архитектуры платформы. Гибкость и масштабируемость позволяют менять параметры мастер-VM (CPU, RAM, диски) «на лету» и адаптировать инфраструктуру к добавлению узлов или хранилищ, включая SAN. Упрощается и управление — все компоненты (платформа, ВМ, хранилища) работают в единой среде.

Работа мастер-VM непрерывно контролируется сервисом vm-agent: если мастер-VM остановится, сервис автоматически восстановит её на том же узле. Для максимальной надёжности в HA-кластере восстановление выполняется на другом узле, что гарантирует бесперебойную работу даже при отказе оборудования.

Благодаря связке vm-agent и HA-кластера, администраторам больше не нужно вручную отслеживать состояние платформы — все процессы автоматизированы.

«Раньше развертывание платформы требовало отдельной инфраструктуры, что требовало дополнительных аппаратных ресурсов, — отметила Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem. — Интеграция в кластер не только сократила эти затраты, но и повысила надёжность системы благодаря встроенным решениям High Availability и автоматическому резервному копированию».

Кроме того, VMmanager получил обновлённый установщик для развёртывания в закрытых контурах. Всё необходимое для развертывания виртуальной среды поставляется в едином комплекте, что исключает зависимость от внешних ресурсов. Это особенно актуально для защищенных сред, где доступ к интернету ограничен.

Отказ от выделенного сервера в пользу мастер-VM делает VMmanager более экономичным, гибким и отказоустойчивым, что особенно важно для компаний, оптимизирующих ИТ-инфраструктуру без потери контроля над виртуальными средами.