OpenYard и «Группа Астра» открывают новые возможности управления серверной инфраструктурой

Производитель серверного оборудования OpenYard и компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») реализовали расширенную интеграцию платформы управления инфраструктурой DCImanager и двух семейств серверов: RS101 и RS201 (на базе процессоров x86 третьего поколения), RS102 и RS202 (на базе процессоров x86 четвертого поколения). Комплексные решения прошли серию проверок работоспособности, и их надежность официально подтверждают сертификаты, выданные в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Расширенная интеграция открывает для пользователей целый ряд актуальных возможностей. Параметры специализированного микроконтроллера на материнской плате BMC (Baseboard Management Controller) теперь можно менять сразу группами, а затем отслеживать их для отдельных систем через профиль сервера и получать оповещения, если они отличаются от заданных общих эталонов. Чтобы избежать проблем из-за неактуальных версий прошивок BIOS и BMC, разработчики сделали доступным групповое обновление с использованием базы, где централизованно хранятся все необходимые файлы.

DCImanager теперь полностью поддерживает управление и мониторинг серверов OpenYard через подключение к BMC по протоколу Redfish, что позволило нарастить функционал платформы в части конфигурации оборудования. Кроме того, в DCImanager появилась опция «Управление BIOS»: можно без остановки серверов менять его параметры, а еще удаленно настраивать оборудование, что в итоге уменьшает количество обязательных перезагрузок.

Для стоечных серверов OpenYard теперь доступно полноценное управление настройками BIOS через Redfish-интерфейс BMC. Это упрощает администрирование инфраструктуры и сокращает длительность простоев. Поддержку протокола Redfish и его расширенных возможностей по сравнению с IPMI реализовали в DCImanager еще в 2021 г., и с тех пор функционал постоянно дорабатывается и дополняется, в том числе возможностями для управления серверной инфраструктурой.

Достигнутая интеграция дает бизнесу целый ряд возможностей, как технических, так и экономических. К первым относятся централизованное администрирование серверов через групповое изменение настроек BMC, автоматическое обновление прошивок и управление BIOS без простоев. Экономические выгоды — это снижение затрат на обслуживание, оптимизация процессов, повышение эффективности работы профильного персонала и минимизация ошибок. Благодаря контролю версий прошивок, их резервному хранению, мониторингу отклонений от стандартов и защите от несовместимых обновлений безопасность и надежность ИТ-ландшафта выходят на новый уровень.

«Для российского вендора OpenYard большое значение имеет развитие и формирование технологических альянсов, — отметила Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard. — Совместимость аппаратных решений OpenYard и платформы DCImanager доказывает, что тесное взаимодействие и партнерство производителей и разработчиков — залог стабильной и надежной работы решения у потенциальных заказчиков».

«Реализация расширенной интеграции с серверами OpenYard стала логичным продолжением стратегии «Группы Астра» по развитию открытой технологической экосистемы. В марте 2024 мы уже сертифицировали оборудование вендора, убедившись в его совместимости с DCImanager. Уже тогда на рынке положительно восприняли наш технологический стек, оценив его перспективность для импортозамещения как аппаратных составляющих инфраструктуры, так и ПО для ее администрирования. Видя востребованность подобных комплексных решений, мы продолжили развитие в этом направлении и теперь рады представить результаты. Наши команды намерены и дальше активно взаимодействовать, чтобы в полной мере соответствовать ожиданиям клиентов», — сказала Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.