«Группа Астра» представляет релиз платформы GitFlic для DevOps и корпоративных разработчиков

«Группа Астра» анонсирует обновление платформы для работы с исходным кодом GirFlic, направленное на повышение эффективности разработки, автоматизации и мониторинга процессов. Новые функции расширяют возможности для DevOps-инженеров, корпоративных заказчиков и разработчиков, ускоряя вывод продуктов на рынок и укрепляя позиции GitFlic как полноценной альтернативы зарубежным решениям. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевым улучшением стала поддержка мультизадачности агентов, позволяющая выполнять несколько задач одновременно с использованием одного агента. Это сокращает время сборки и оптимизирует ресурсы, что особенно критично для крупных проектов с интенсивными CI/CD-процессами. Дополнительно введены временные метки в логах конвейера, обеспечивающие точное отслеживание времени выполнения скриптов даже при параллельной работе задач, а новая переменная CI_PROJECT_NAMESPACE упрощает настройку пайплайнов за счет автоматического определения пространства имен проекта.

Для усиления инструментов управления и аналитики реализован REST API для работы с пользователями. Интеграция с Grafana предоставляет детальные метрики производительности и дашборды для мониторинга работы CI/CD-инфраструктуры, а в панель управления добавлена функциональность прямого редактирования команд и компаний из профиля пользователя.

Важным новшеством стало внедрение репозиториев реестров «Атлас» — аналога таких инструментов, как Nexus и JFrog, с поддержкой горизонтального масштабирования и самостоятельной настройки политик приоритетов при обращении к реестрам. Это обеспечивает гибкость управления артефактами и зависимостями в корпоративных средах.

«Обновление стало важным шагом в развитии GitFlic как полноценной платформы для профессиональной разработки. Мы сконцентрировались на трех ключевых аспектах: повышении производительности системы, удобстве администрирования и расширении интеграционных возможностей. Особенно важно, что все улучшения разработаны с учетом запросов корпоративных заказчиков — они получают единую среду для управления кодом, артефактами и инфраструктурой, что в конечном итоге помогает быстрее и эффективнее выводить продукты на рынок», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.