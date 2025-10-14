Разделы

Переход на zVirt позволил «Роскадастру» увеличить скорость работы виртуальных машин на 25%

«Роскадастр» заместил иностранные решения для виртуализации системой zVirt российского разработчика Orion soft. Переход обеспечил компании надежную работу механизмов информационной безопасности и резервного копирования, а также увеличение скорости работы виртуальных машин на 25%.

ППК «Роскадастр» — одна из крупнейших государственных организаций России. В части технологического развития компания стремится увеличивать количество услуг, оказываемых в электронном виде, сокращать скорость их предоставления. Следуя требованиям регуляторов и стремясь повысить защищенность ИТ-систем, «Роскадастр» начал процесс импортозамещения виртуализации VMware и Hyper-V на российское ПО.

При формировании требований к ПО для компании была важна функциональность, ранее доступная в продукте VMware, в том числе возможность кластеризации виртуальных машин, их миграции между хостами и хранилищами, функции создания снимков, разграничения прав. Также «Роскадастр» оценивал простоту, гибкость процессов установки и настройки решения. В частности, была важна возможность установки ПО на существующее оборудование с изменением дистрибутива под необходимые характеристики.

«Система оказалась способной поддерживать наше старое “железо” на этапе, пока отсутствует новое. Установка не вызвала проблем, по уровню сложности ее можно сравнить с установкой обычного CentOS. Отдельно хотелось бы отметить удобный встроенный мониторинг на основе Grafana с автоматическим добавлением хостов, понятную базу знаний по продукту, совместимость с текущей системой бэкапирования и средствами для информационной безопасности. Мы также увидели в дорожной карте продукта функции, которые в будущем могут быть для нас актуальными. Процесс импортозамещения был для нас легким. В том числе сыграла роль техническая поддержка вендора, которая сопровождала процесс внедрения и помогла решить все возникающие вопросы. Мы уже видим эффект от внедрения zVirt — виртуальные машины на Linux стали работать быстрее», — сказал Сергей Чикринев, заместитель руководителя управления ИТИ ППК «Роскадастр» – ЦИТ «Роскадастр – Инфотех».

Безопасность

На сегодняшний день инсталляция zVirt в «Роскадастре» состоит из более 80 хостов, распределенных на 5 кластеров. Большинство действующих ИТ-систем организации уже переведены на российское решение, все новые виртуальные машины также создаются в zVirt.

В ИТ-инфраструктуре «Роскадастра» zVirt работает в связке с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» разработчика «Киберпротект». В ближайших планах компании – настроить совместную работу виртуализации с ИБ-продуктами Positive Technologies. Их совместимость с zVirt уже подтверждена — Orion soft обеспечил глубокие продуктовые интеграции с решениями «Киберпротекта» и Positive Technologies в рамках стратегических технологических партнерств.

