Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС»

Orion soft выпустила обновленную редакцию Nova Special Edition – платформы оркестрации контейнеризированных приложений, соответствующей четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Новая версия расширяет функциональность продукта, уделяя особое внимание совместимости с российскими операционными системами. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Nova Container Platform — российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes, которая устанавливается за 15 минут. Решение включает все необходимые инструменты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, в том числе инструменты логирования и мониторинга, безопасности, управления сетью, а также инструменты для разработчиков. Управление Nova осуществляется через API или веб-интерфейс. Платформа может быть развернута как поверх собственной виртуализации, так и в публичных облаках или на bare-metal.

В Nova Special Edition теперь добавлена полноценная поддержка актуальных версий сертифицированных операционных систем Astra Linux и «Мос ОС». Благодаря доработкам совместимость с данными ОС стала не только технологически полной, но и оптимизированной для эксплуатации в критически важных ИТ-средах – от инфраструктуры органов государственной власти до высоконагруженных систем Enterprise-компаний.

Новые возможности Nova Special Edition

Среди новых возможностей платформы – автоматическая конфигурация резервирования системных ресурсов. Кроме этого, появился пул SSH-подключений с интерфейсом аренды в nova-ctl. Новый механизм ускоряет операции администрирования и позволяет безопасно выполнять массовые технические задачи в инфраструктуре.

Помимо этого, появились валидация пользовательских CA-сертификатов и корректировка размещения агентов Velero для повышения надежности бэкапа. Отдельное внимание уделили и безопасности. В новой версии устранены уязвимости компонентов nginx ingress controller, nginx, CoreDNS, Grafana. Эти обновления обеспечивают соответствие повышенным требованиям безопасности и стабильности эксплуатации.

Обновленная Nova Special Edition сочетает сертифицированную безопасность с расширенной функциональностью, предлагая российским заказчикам готовое промышленное решение для построения надежных сред разработки.

«Мы завершаем год большим обновлением Nova Special Edition, и для нас это еще одна значимая веха в ее развитии, которая в будущем году откроет путь к новым технологическим возможностям. У нас большие планы по развитию продукта, при этом уже сейчас Nova – уникальная для российского рынка платформа. Она сочетает функциональность уровня мировых решений и соответствие самым строгим требованиям ФСТЭК России. Мы уверенно удерживаем лидерство в сегменте защищенной оркестрации, предлагая заказчикам надежное и гибкое решение», – сказал Александр Фикс, лидер продукта Nova Container Platform.