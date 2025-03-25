BPMSoft версии 1.7: ML-прогнозирование, расширение возможностей CRM и усиленная защита данных

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) выпустила версию 1.7 своего флагманского продукта — low-code платформы BPMSoft. Обновление предлагает пользователям новые возможности ML, обновленный CRM-модуль, повышенную безопасность и инструменты для анализа бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

ML: прогнозирование оттока клиентов

Одним из главных нововведений BPMSoft 1.7 стала ML-модель прогнозирования оттока клиентов, которая анализирует данные по контрагентам и заранее определяет риски их ухода. При изменении статуса система своевременно оповещает ответственных сотрудников и автоматически создает задачи для менеджеров, что помогает реагировать и снижать вероятность потери клиента.

Руководители получили новый дашборд, с помощью которого можно отслеживать распределение клиентов по потенциалу оттока, а также анализировать загрузку сотрудников. Дополнительным преимуществом является управление параметрами модели: компания может самостоятельно настраивать критерии, на основе которых определяется вероятность оттока.

CRM: маркетинг, продажи и аналитика

BPMSoft 1.7 развивает механизмы CRM-модулей, направленные на повышение эффективности маркетинговых кампаний и управление продажами.

Кампании и действия в них теперь можно привязывать к датам мероприятий, а при изменении даты события все сроки и таймеры обновляются автоматически. Это экономит время и снижает риски ошибок при планировании активности.

Решение особенно ценно для маркетологов, руководителей отделов продаж, event-менеджеров и CRM-специалистов, которым важно быстро адаптироваться к изменениям и сохранять целостность коммуникационной стратегии.

Расширены возможности аналитики продаж. Теперь в CRM по умолчанию доступно отслеживание времени обработки заявок и длительность нахождения на разных этапах в «Лидах» и «Продажах» в днях, часах и минутах. Эти показатели фиксируются в базе данных и доступны для анализа в системе отчетности или визуализации этих данных в виде графиков на панелях мониторинга, где пользователи могут отслеживать ключевые показатели.

Ядро платформы

В BPMSoft 1.7 реализованы улучшения, обеспечивающие стабильность работы системы.

Усиление безопасности. Платформа получила обновленные механизмы защиты от потенциальных угроз. В новой версии улучшены настройки Content Security Policy (CSP), что позволяет блокировать выполнение потенциально опасных скриптов и предотвращать XSS-атаки. Также оптимизирована работа ORM: рефакторинг повысил скорость обработки данных, что положительно сказалось на общей производительности системы.

Поддержка Docker-контейнеров. Разработчики, аналитики и тестировщики получили возможность развертывать BPMSoft в Docker-контейнерах. Это упрощает настройку среды для тестирования и разработки, ускоряет развертывание системы и снижает затраты на инфраструктуру.

Улучшенная эргономика интерфейса. Решена проблема с множеством однотипных вкладок в браузере. Теперь название объекта, с которым работает пользователь, отображается в заголовке вкладки, а также включается в URL-адрес. Это делает навигацию по системе более удобной.

Новые возможности low-code

BPMSoft продолжает развивать low-code функциональность, позволяя пользователям создавать и настраивать решения без сложного программирования.

В версии 1.7 появилась поддержка Angular 18.2, что открывает разработчикам доступ к последним возможностям этого фреймворка. Также добавлен новый модуль «Текст»: теперь можно размещать как статические, так и динамические текстовые блоки на страницах интерфейса, а в будущих обновлениях появится возможность вставки изображений.

Одним из ключевых усовершенствований версии 1.7 стало расширение инструментов мониторинга бизнес-процессов. Теперь пользователи могут не только фиксировать выполнение процессов, но и детально анализировать динамику их выполнения с помощью Prometheus и Grafana. Это является важным шагом на пути построения тепловой карты процессов.

Еще одно важное нововведение — возможность работы с модальными окнами в бизнес-процессах. Теперь вместо открытия новых страниц пользователи могут заполнять данные в диалоговом окне без перехода на другие карточки, что повышает удобство работы.

Омниканальные коммуникации и телефония

BPMSoft 1.7 упростил настройку модуля «Омниканальные коммуникации». Теперь он включен в стандартную поставку и не требует отдельной установки — достаточно приобрести лицензию и настроить серверные компоненты.

Также появилась поддержка автоматического запуска бизнес-процессов по событиям звонка. Пользователи могут настроить сценарии, при которых система автоматически фиксирует звонок, открывает карточку клиента или запускает другие процессы. Функциональность доступна для всех телефоний, которые используют CTI-панель.

Дополнительно упрощена настройка интеграции с рядом мессенджеров через платформу EDNA: теперь достаточно указать API-ключ из личного кабинета, и дополнительная ручная настройка больше не требуется.

Другие изменения BPMSoft 1.7

Поддержка операционной системы МСВСфера, расширяющая совместимость BPMSoft с отечественным ПО.

Развитие инструментов для работы с базами данных — в вендорском расширении «Конструктор запросов» теперь доступны JOIN-операций, что позволяет объединять данные из нескольких таблиц и значительно расширяет аналитические возможности;

Оптимизация кода, общее улучшение производительности, в том числе проблемы с утечкой оперативной памяти, и отказоустойчивости платформы при работе с большим количеством пользователей.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Обновление BPMSoft 1.7 — это значительный шаг вперед в развитии платформы. Новая версия делает работу пользователей удобнее, расширяет возможности аналитики и прогнозирования, усиливает безопасность и снижает нагрузку на ИТ-инфраструктуру. Особое внимание уделено повышению производительности и отказоустойчивости, чтобы платформа оставалась надежным инструментом при высоких нагрузках и работе с большими массивами данных. Безопасность — наш приоритет: механизмы защиты постоянно усиливаются, предвосхищая потенциальные угрозы и соответствуя современным стандартам кибербезопасности. Внедрение передовых технологий позволяет BPMSoft не просто соответствовать актуальным требованиям, а задавать новые стандарты эффективности в управлении бизнес-процессами».