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Website URL Uniform Resource Locator



02.12.2021 Как и зачем сокращать URL-адреса
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic
24.07.2019 Windows 10 тайком передает в Microsoft историю веб-серфинга пользователя
09.07.2018 Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL
02.04.2018 Google закрывает свой знаменитый сервис коротких ссылок
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора
04.06.2013 Объем URL-спама достиг 95%
11.11.2010 Технология G Data Software интегрирована в сканер URL на VirusTotal
16.04.2010 Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации
08.04.2008 Веб-фильтры IronPort защищают от ботнетов
26.09.2007 Новый Firefox будет проверять URL-адреса в Google
01.08.2007 Mozilla «заштопала» Firefox: удалённое выполнение команд через URL
18.07.2007 Internet Explorer 7 позволяет подменять URL
27.10.2006 Google отменила ограничение на индексацию страниц с id в URL
27.10.2006 Уязвимость в IE 7 позволяет конструировать фальшивые URL
24.07.2006 "Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems
22.05.2006 Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server
05.01.2001 Клиентам VoiceStream Wireless будет легче вводить URL на WAP-телефонах
02.10.2000 Что вы знаете об URL'ах? (продолжение)
25.09.2000 Что вы знаете об URL'ах?
14.03.2000 Microsoft и RealNames разработают стандарт для доступа к веб-сайтам по ключевым словам вместо URL
09.02.2000 Yahoo! Mexico заставили сменить URL

Публикаций - 765, упоминаний - 780
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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