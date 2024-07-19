Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно

Окончательная «смерть» Goo.gl

Корпорация Google предупредила о полном и окончательном прекращении работы своего сервиса сокращения ссылок Goo.gl. Таким образом, в следующем году миллионы коротких URL, ранее сгенерированных пользователями, перестанут выполнять свою функцию. Об сообщается в официальном блоге Google для разработчиков.

25 августа 2025 г. созданные в период с 2009 по 2018 г. короткие ссылки перестанут выполнять свою функцию. Вместо предварительно заданной интернет-страницы при переходе по такому адресу пользователь увидит сообщение об ошибке номер 404, которая означает отсутствие запрошенного веб-ресурса.

Начиная с 23 августа 2024 г., при попытке открытия ссылки формата goo.gl/* в браузере будет выводиться страница-заглушка с предупреждением о полном прекращении поддержки сервиса Goo.gl в августе 2025 г. и предложением ознакомиться с подробностями в официальном блоге Google.

В Google также предупреждают, временное перенаправление (так называемый 302 редирект) с одной страницы на веб-ресурс с сокращенным через goo.gl URL, организованное веб-мастером, теперь может работать некорректно – как раз из-за новой страницы-заглушки. Для сохранения работоспособности редиректов (до 25 августа 2025 г.) специалисты Google советуют добавить к уже существующим коротким ссылкам goo.gl параметр “si=1”, который уведомляет сервис о том, что в ответ на соответствующий запрос выдавать страницу-заглушку не следует.

Kai Wenzel/Unsplash До полного прекращения работы коротких ссылок вида goo.gl/* остается около года

«Мы понимаем, что переход отказ от использования ссылок goo.gl может вызвать некоторые неудобства. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, обратитесь в нашу службу поддержки Firebase. Благодарим вас за использование сервиса и надеемся, что вы поддержите наш переход к инновационным способам навигации в интернете и приложениях», – говорится в сообщении Google.

Первая фаза закрытия сервиса

В 2018 г. поисковый гигант отключил возможность создания новых коротких ссылок при помощи Goo.gl. Зарегистрированные пользователи, у которых на тот момент были созданные с применением сервиса ссылки, имели функциональность goo.gl в распоряжении, включая менеджмент ссылок и аналитику, до 30 марта 2019 г. Уже существующие же URL продолжили обеспечивать перенаправление пользователей на целевые страницы во Всемирной паутине.

Мотивируя свое решение, в Google тогда пояснили, что за прошедшие годы существенно изменились способы, которыми пользователи находят информацию в интернете – вместо веб-страниц стали чаще использоваться приложения, мобильные устройства, голосовые помощники и т.п. Вместо Goo.gl компания предложила применять Firebase Dynamic Links (FDL) — «умные» URL, которые, к примеру, могут привести пользователя в любой раздел мобильного приложения в iOS, Android или веб-приложения.

Лишь один из многих

Кроме того, в Google отмечали, что с момента запуска сервиса появилось достаточное количество альтернатив. Сам поисковый гигант в связи с закрытием Goo.gl рекомендовал обратиться к проверенным временем Bitly и Ow.ly, которые, к слову, работают до сих пор и предлагают дополнительные возможности аналитики переходов по ссылкам на коммерческой основе.

Сервис Goo.gl начал свою работу в конце сентября 2009 г. Создатели планировали довести его до уровня «самого стабильного, безопасного и быстрого сервиса сокращения ссылок в интернете».

До запуска Goo.gl одним из самых популярных сервисов в данной нише являлся Bitly. Также пользователями в интернете широко применялся один из пионеров в данной области – TinyURL.

Кроме того, собственный инструмент сокращения ссылок под названием T.co был и у сервиса микроблогов X (ранее – Twitter). Пользователями социальной платформы возможности T.co были крайне востребованы, поскольку на тот момента максимальная размер публикации на ней был ограничен 140 символами. Этой «фишки» соцсеть лишилась после перехода под контроль американского предпринимателя, уроженца ЮАР Илона Маска (Elon Musk) в 2022 г.

Необходимость сократить URL-адрес может возникнуть по многим причинам. Например, короткий адрес удобнее использовать в сообщениях, где количество символов ограничено. Напомним, в соцсети Twitter это ограничение изначально составляло 140 символов. Поэтому сначала соцсеть автоматический сокращала URL с помощью сервиса TinyURL — первого подобного сервиса, запущенного в 2002 г. — а в 2009 г. перешла на bit.ly. В итоге Twitter создал собственную службу сокращения адресов t.co.

Помимо случаев, когда необходимо уместить чрезмерно длинную ссылку в короткое сообщение, потребность в сервисах вроде Goo.gl может быть вызвана желанием скрыть какие-либо данные, которые в нем отражены. Сервисами такого рода нередко пользуются порнографические и вредоносные ресурсы. Наконец, сокращение адреса уменьшает риск его искажения при копировании или записи на слух.