Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic

Эксперт Positive Technologies Арсений Шароглазов обнаружил уязвимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут подключиться к системе, подобрать логин и пароль для доступа и осуществить удаленное считывание файлов (remote file reading). Продукты семейства Oracle WebLogic используются десятки тысяч компаний по всему миру.

Уязвимости CVE-2020-14622 присвоена средняя степень опасности по шкале CVSS (Базовая оценка: 4,9).

Проблема усугубляется тем фактом, что многие системные администраторы не подозревают о существовании данного URL и комбинации стандартного логина и пароля для доступа к нему. Обычно административная панель WebLogic расположена на отдельном порте и недоступна из интернета, а конфигурация системы устанавливается с помощью специальных скриптов, в которых содержатся дефолтные данные для доступа к сервисному URL.

С помощью данного недостатка безопасности злоумышленники могут получить доступ к Oracle WebLogic Server и считывать любые файлы, находящиеся на сервере. В зависимости от организации, которой принадлежит сервер, на нем могут находиться персональные данные пользователей, конфигурационные файлы важных систем, исходные коды приложений, в которых также могут быть обнаружены уязвимости.

Для проведения атаки злоумышленнику достаточно обладать средней квалификацией. Обнаружить уязвимость можно с помощью автоматизированных систем сканирования, а для ее эксплуатации взломщику придется написать несложный код на языке Java.

«В ходе проектов по анализу защищенности мы встречали данную уязвимость в банковских системах, сертифицированных под PSI DSS, — сказал исследователь Positive Technologies Арсений Шароглазов. — Это сложные системы: строится DMZ, куда устанавливают несколько серверов, в том числе несколько WebLogic, SQL-базы, все это изолируется и аудируется, ставятся проксирующий nginx и WAF, но администраторы не знают про возможность доступа к инфраструктуре с помощью сервисного URL, и это подрывает защиту».

Для снижения рисков, связанных с эксплуатацией уязвимости CVE-2020-14622, эксперты Positive Technologies рекомендуют установить обновление безопасности, выпущенное Oracle, а также сменить стандартный пароль для доступа к сервисному URL. Помимо этого компании, использующие в своей инфраструктуре продукты Oracle WebLogic Server, могут снизить риски эксплуатации уязвимости CVE-2020-14622 с помощью регулярного тестирования на проникновение и использования специализированных средств защиты. Межсетевой экран уровня приложений PT Application Firewall обнаруживает и блокирует атаки, в том числе связанные с попытками доступа к определенным URL-адресам.