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AV-Test Institute



17.04.2025 «Лаборатория Касперского» получила наибольшее количество первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2024 года 1
23.09.2024 После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же 1
12.12.2022 Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы 1
09.12.2022 Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций 1
17.11.2022 Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами 1
07.01.2022 5 мифов о кибербезопасности 1
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace 1
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 1
12.08.2019 Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом 3
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 1
17.04.2019 Eset обнаружила новый бэкдор для macOS 1
05.04.2019 Решения «Лаборатории Касперского» в шестой раз подряд обошли конкурентов по итогам независимых тестов 1
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете 3
24.12.2018 Google Virustotal использует Acronis PE Analyzer для борьбы с вредоносным ПО 2
20.02.2018 Независимые тесты подтвердили высший рейтинг защитного ПО «Лаборатории Касперского» 1
25.01.2018 Acronis выпустил бесплатную защиту от программ-вымогателей с 5 ГБ бесплатного места в облаке 1
05.12.2017 HomeCare на страже домашней сети 1
27.10.2017 Худшим антивирусом для Android стал антивирус Google 1
12.04.2017 Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей 1
10.02.2017 Названы лучшие антивирусы года 2
19.07.2016 Названы самые опасные фитнес-браслеты 1
17.03.2014 Microsoft выпустил программу для упрощения миграции с Windows XP 1
16.01.2014 Microsoft не решилась убить Windows XP: Антивирусная поддержка продлена еще на год 1
04.11.2013 Награду Virus Bulletin 100 за 100% получил Kaspersky Internet Security 1
30.09.2013 Kaspersky Internet Security подтвердил свою эффективность в независимом тестировании 1
13.09.2013 Американские эксперты: Google в шесть раз опаснее, чем «Яндекс» 1
19.04.2013 Самые безопасные поисковики: «Яндекс» реабилитирован 1
17.04.2013 Мошенники грабят пользователей Рунета на десятки миллионов рублей в сутки 1
12.04.2013 «Яндекс» защищает пользователей в 10 раз хуже, чем Google 1
11.02.2013 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию обнаружения буткитов 1
12.04.2011 Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ? 1
02.10.2009 Microsoft Security Essentials «поймал» 98% вирусов – независимый тест 1
11.09.2008 Symantec анонсировала Norton Internet Security 2009 и Norton AntiVirus 2009 1
08.09.2008 Названы лучшие и худшие антивирусы года 1
07.02.2008 Ведущие разработчики антивирусов объединились 1
17.01.2008 Происходит бум вредоносного ПО 1
14.01.2008 AV-Test: антивирус от Microsoft показал худший результат 1
24.12.2007 Касперский посчитал Windows вирусом 1
13.12.2007 AV-Test: антивирус Command AV признан худшим 1

Публикаций - 40, упоминаний - 46

AV-Test Institute и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 18
Microsoft Corporation 24781 13
Google LLC 11904 8
Bitdefender 156 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 7
ESET - ESET Software 1136 7
Trend Micro 609 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 6
Defender 134 6
Acronis - Акронис 450 5
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 5
Yandex - Яндекс 7601 4
Dr.Web - Доктор Веб 1260 4
Gen Digital - Avast Software 175 4
F-Secure 211 4
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 3
Apple Inc 12227 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1478 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 2
Sophos - SophosLabs 416 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
Citrix Systems 820 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 213 1
Samsung Electronics 10343 1
Xiaomi 1787 1
Garmin - Гармин 203 1
Fitbit 57 1
Tencent 163 1
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 1
Pebble Technology 60 1
X Corp - Twitter 2876 1
Yahoo! 3699 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 55 1
Barracuda Labs 1 1
Emsisoft 11 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
SentinelOne 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Россети Ленэнерго 1700 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 207 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1546 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 32
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2994 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 679 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 440 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5873 5
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6337 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9475 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2938 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 622 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1501 3
Rootkit - Руткит - набор программных средств 378 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 3
Microsoft Windows 15836 17
Kaspersky Internet Security 462 8
Google Android 14186 7
Microsoft Windows XP 2406 7
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 262 6
Microsoft Security Essentials - MSE 140 5
Microsoft Windows 7 1984 5
Apple iPhone 6 4863 5
Microsoft Windows 10 1796 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 4
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 4
Acronis True Image 94 3
Apple macOS 2097 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 3
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 121 3
Google Chrome - браузер 1579 3
Microsoft Windows 11 599 3
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection 18 3
Google Play - Google Store - Android Market 3328 2
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 66 2
Google Play Protect 16 2
Mozilla Firefox - браузер 1894 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 2
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 11 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 75 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 2
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 56 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 27 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Gen Digital - Avira Premium Security Suite - Avira Internet Security 7 2
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 2
Marx Andreas - Маркс Андреас 5 4
Белоусов Сергей 242 3
Биячуев Тимур 7 3
Гребенников Николай 31 2
Мельников Олег 5 1
Галушкин Олег 182 1
Гвоздев Дмитрий 133 1
Протасов Станислав 36 1
Касперский Евгений 325 1
Швецов Никита 21 1
Янко Виталий 12 1
Ишанов Олег 6 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
Демидов Михаил 133 1
Кондрашин Михаил 22 1
Сидоров Александр 17 1
Гудилин Олег 30 1
Васильев Григорий 40 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Белкин Алексей 4 1
Selinger Markus - Селинджер Маркус 1 1
Budd Christopher - Бадд Кристофер 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 482 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 12
Германия - Федеративная Республика 12754 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
Индия - Bharat 5515 2
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 14 2
Словакия - Словацкая Республика 473 2
Сингапур - Республика 1865 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Европа 21876 1
США - Калифорния 4637 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Румыния 733 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
Нидерланды 3550 1
Испания - Королевство 3732 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Япония 13343 1
Венгрия 840 1
Канада 4910 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 2
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 82 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3528 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1575 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 707 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2459 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3014 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 1
Blacklist - Чёрный список 634 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 963 1
Virus Bulletin 33 4
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
The Register - The Register Hardware 1590 1
heise online - heise security 122 1
The Independent 31 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Neowin 149 1
AV-Comparatives 26 8
MRG Effitas 2 2
SELabs 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 173153.
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