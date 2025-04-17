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AV-Test Institute
AV-Test Institute и организации, системы, технологии, персоны:
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 3
|Virus Bulletin 33 4
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|The Register - The Register Hardware 1590 1
|heise online - heise security 122 1
|The Independent 31 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Neowin 149 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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