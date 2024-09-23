После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же

Пользователи ПО «Лаборатории Касперского» из США теряют к нему доступ

Пользователи продуктов «Лаборатории Касперского» из США обнаружили, что привычное им антивирусное ПО автоматически заменяется на ИБ-решение UltraAV компании Pango Group, пишет Neowin.

Согласно сообщениям, опубликованным на форумах «Лаборатории Касперского» и портала Neowin, для отдельных пользователей такой ход развития событий оказался полной неожиданностью. Так, пользователь официальной англоязычной площадки «Лаборатории Касперского» под псевдонимом viper69 утверждает, что установка прошла для него незаметно, он якобы не получал уведомление о предстоящей процедуре и не давал на нее своего согласия.

Кроме того, у него не получилось избавиться от нежеланного ПО UltraAV стандартными средствами Windows 11 с первой попытки – после завершения процедуры удаления и последующей перезагрузки ОС UltraAV была повторно установлена в автоматическом режиме.

«Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского» помогла своим бывшим B2C-клиентам из США не остаться совсем без антивирусной защиты

В разделе ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) на сайте UltraAV отмечается, что переход с Kaspersky на UltraAV не потребует от пользователей Windows-версии продукта каких-либо действий.

«К середине сентября у вас будет доступ к Ultra AV и Ultra VPN на вашем рабочем столе Windows. Если вы являетесь платным клиентом Kaspersky, после завершения перехода защита UltraAV будет активна на вашем устройстве, и вы сможете использовать все дополнительные премиум-функции», – говорится в сообщении.

В «Лаборатории Касперского» не ответили на вопрос CNews о технических аспектах процесса автоматической замены антивирусных продуктов компании на решения Pango Group.

Пользователям Mac и Android, в свою очередь, потребуется перейти по ссылке в соответствующем почтовом сообщении, которое должно поступить от Pango в середине сентября 2024 г.

Пользователям платных сервисов «Лаборатории Касперского» из США не придется переоформлять подписку после перехода на UltraAV – средства продолжат списываться в прежнем объеме. Подписку можно отменить в любой момент, говорится в FAQ UltraAV – для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте продукта.

Малоизвестный бренд

Некоторых пользователей из США обеспокоил не только и не столько сам факт самовольного «вторжения» UltraAV на принадлежащие им ПК, но и относительная малоизвестность бренда Pango Group.

В частности, сомнения в надежности продукта у впервые столкнувшихся с ним вызывает отсутствие его обзоров в популярных профильных сетевых изданиях или в рейтингах авторитетных лабораторий по тестированию и сертификации антивирусного софта, таких как AV-Comparatives и AV-TEST.

Продукты «Лаборатории Касперского», в свою очередь, регулярно попадают в списки лучшего антивирусного ПО по версии этих организаций. Так, по результатам тестирования Real-World Protection Test, проведенного AV-Comparatives в июле-августе 2024 г., Kaspersky Standard по качеству выявления угроз в реальных условиях обошел Eset Home Security Essential, Microsoft Defender Antivirus, Panda Free Antivirus и Total AV Antivirus Pro, но уступил Avast Free Antivirus, AVG Internet Security и Avira Free Security.

Kaspersky Plus 21.17 попал в число лучших антивирусов по версии AV-TEST за июнь 2024 г., набрав максимально возможные 18 баллов (в номинациях «защита», «производительность» и «удобство использования» – по шесть баллов в каждой). Аналогичную оценку получили AhnLab V3 Internet Security 9.0, Avast Free Antivirus 24.4 & 24.5, AVG Internet Security 24.4 & 24.5, Bitdefender Total Security 27.0, F-Secure Total 19, K7 Security total Security 16.0, McAfee Total Protection 1.17 & 1.18, Norton 360 22.24, Trend Micro Internet Security 17.8. Решения Pango Group в данный рейтинг не попадали ни разу и даже не тестировались лабораторией.

Американская компания с панамским VPN

Pango Group зарегистрирована в США в 2018 г. и специализируется на оказании услуг в сфере информационной безопасности. Штаб-квартира компании находится в Берлингтоне, штат Массачусетс.

В продуктовом портфеле Pango антивирус, VPN-сервис, менеджер паролей, сервисы по защите от брокеров данных и кражи личности, а также инструмент для блокировки робозвонков, говорится на официальном сайте компании.

Примечательно, что услугу виртуальной частной сети (VPN) под брендом UltraVPN предоставляет аффилированная с Pango компания в Панаме. UltraVPN поставляется в комплекте с UltraAV. В Pango нахождение UltraVPN вне юрисдикции государств составляющих альянс «5 глаз» (Five Eyes), спецслужбы которого обмениваются разведданными, называют преимуществом, которое «гарантирует высочайший уровень приватности и безопасности для наших клиентов».

Новоиспеченные пользователи UltraAV также обратили внимание на то, что программа-инсталлятор антивируса подписана цифровой подписью индийской ИБ-компании Max Secure Software India Pvt. Ltd.

Выдворение «Лаборатории Касперского» из США

Выдавливать «Лабораторию Касперского» из США американские власти начали еще при 45 президенте Дональде Трампе (Donald Trump). Тогда было опубликовано решение Министерства внутренней безопасности США о запрете использования программного обеспечения «Лаборатории» во всех без исключения американских федеральных органах власти. Озвученная причина – опасение Министерства за национальную безопасность США. На тот момент «Лабораторию Касперского» американцы заподозрили в связях с российскими спецслужбами.

В конце марта 2022 г. власти США обратили еще более пристальное внимание на «Лабораторию Касперского» – по решению Федеральной комиссии по связи США (FCC) она оказалась в списке компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США.

В середине июля 2024 г. «Лаборатория Касперского» приняла решение об отказе от ведения бизнеса на территории США и сокращении американского персонала.

О планах США по полному запрету ПО «Лаборатории» на территории страны впервые стало известно в апреле 2024 г. Также против компании выступают и власти Канады. Как ранее писал CNews, в октябре 2023 г. программное обеспечение компании попало под запрет к установке и использованию на мобильных устройствах канадских политиков и чиновников. По словам властей страны, к ПО «Лаборатории» было утрачено доверие, хотя прецедентов по утечке правительственной информации с его помощью не было. Ограничения на тот момент не затронули ПК пользователей и частного бизнеса.

В начале сентября 2024 г. стало известно о том, что Pango Group приобретает всех клиентов «Лаборатории Касперского» в США. Ожидалось, что благодаря сделке Pango практически удвоит свою клиентскую базу, так как, по данным Аxios на начало сентября 2024 г., у нее было более 1 млн клиентов в более чем 150 странах и годовой доход – более $200 млн.

Комментарий «Лаборатории Касперского»

Перед публикацией материала в редакцию CNews поступил комментарий «Лаборатории Касперского». Он приведен без изменений.

«После недавних ограничений, наложенных американским правительством, «Лаборатория Касперского» нашла решение, которое позволит пользователям в США оставаться в безопасности. В результате соглашения, достигнутого между "Лабораторией Касперского" и антивирусной компанией UltraAV, пользователи B2C-продуктов в США продолжат получать надежную антивирусную защиту в рамках существующей подписки. Решение, которое предоставляет компания UltraAV, будет включать такие функции, как установка защищенного соединения, менеджер паролей и защита от кражи идентификационных данных. Мы считаем, что у каждого пользователя есть право на доступ к качественной киберзащите. Чтобы обеспечить безопасность наших клиентов в США в текущих условиях, мы сделали все возможное, чтобы они получили альтернативное решение от надежного поставщика».