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AV-Comparatives



17.04.2025 «Лаборатория Касперского» получила наибольшее количество первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2024 года 1
23.09.2024 После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же 1
22.08.2024 Мифы и легенды современности: «Лаборатория Касперского» изучила, как изменились цифровые суеверия россиян 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
05.04.2019 Решения «Лаборатории Касперского» в шестой раз подряд обошли конкурентов по итогам независимых тестов 1
30.11.2018 Решение Kaspersky Internet Security получило высшие баллы в тестировании AV-Comparatives 1
20.02.2018 Независимые тесты подтвердили высший рейтинг защитного ПО «Лаборатории Касперского» 1
10.02.2017 Названы лучшие антивирусы года 1
08.10.2015 Eset NOD32 обзавелся поддержкой OS X El Capitan 1
07.11.2013 Kaspersky Internet Security отражает все угрозы в независимом тестировании 1
04.11.2013 Награду Virus Bulletin 100 за 100% получил Kaspersky Internet Security 1
30.09.2013 Kaspersky Internet Security подтвердил свою эффективность в независимом тестировании 1
19.08.2013 Kaspersky Internet Security для Mac получил награду AV-Comparatives 1
29.10.2012 Eset NOD32 поддерживают Windows 8 1
12.04.2011 Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ? 1
13.01.2011 Основатели Eset отошли от управления компанией 1
23.04.2010 Обновления McAfee заблокировали компьютеры с Windows XP 1
07.04.2010 Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно? 1
10.11.2009 Хакеры не успели взломать Dr.Web 1
09.09.2008 Eset NOD32 обеспечивает ИБ «Узбектелекома» 1
20.06.2008 KIS 2009 протестирован лабораторией AV-Comparatives 1
25.03.2008 Anti-Malware.ru и AV-Comparatives.org создали альянс 1
07.02.2008 Ведущие разработчики антивирусов объединились 1
05.02.2008 Разработчики антивирусов объединяются для тестирования ПО 1
13.12.2007 AV-Test: антивирус Command AV признан худшим 1
10.12.2007 Русские антивирусы провалили тест Virus Bulletin 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

AV-Comparatives и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 18
ESET - ESET Software 1136 11
Microsoft Corporation 24781 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 6
Dr.Web - Доктор Веб 1260 6
Trend Micro 609 5
Bitdefender 156 5
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 4
Sophos - SophosLabs 416 3
F-Secure 211 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
IBM Global Technology Services 29 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 2
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 2
Defender 134 2
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 2
Apple Inc 12227 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Intel Corporation 12269 1
X Corp - Twitter 2876 1
Tencent 163 1
NSS Labs 31 1
Emsisoft 11 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 49 1
Laval - Лаваль 6 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
Амрита Групп 3 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1478 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 26 1
WCL - West Coast Labs 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 207 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1546 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 22
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 12
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6337 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9475 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Оцифровка - Digitization 4642 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 427 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 638 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2002 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 2
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 49 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2994 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1291 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 440 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 378 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2122 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4583 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 1
Microsoft Windows 15836 10
Kaspersky Internet Security 462 9
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 5
Microsoft Windows XP 2406 5
Microsoft Windows 7 1984 4
Google Android 14186 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 3
Microsoft Security Essentials - MSE 140 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 3
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 3
Apple iPhone 6 4863 3
Intel Security McAfee VirusScan 52 3
Kaspersky Virus Removal Tool 4 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 121 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 262 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Kaspersky Security Network - KSN 92 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 401 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Microsoft Windows 3.x 79 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 2
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 2
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 43 2
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Oracle Java Development Kit - JDK 169 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Google Project Zero 36 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 24 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 1
Биячуев Тимур 7 3
Ишанов Олег 6 3
Гребенников Николай 31 2
Александрова Анна 23 2
Прибочий Михаил 44 1
Шабанов Илья 60 1
Кондрашин Михаил 22 1
Янко Виталий 12 1
Заяц Антон 9 1
Дрожжевкин Михаил 10 1
Шаров Борис 73 1
Орешин Михаил 7 1
Гвоздев Дмитрий 133 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Демидов Михаил 133 1
Clementy Andreas - Клименти Андреас 1 1
Trnka Miroslav - Трнка Мирослав 2 1
Милинова Елена 1 1
Рабинович Илья 2 1
Luka Pavol - Лука Павел 1 1
Ильин Сергей 14 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Marx Andreas - Маркс Андреас 5 1
Федоров Петр 3 1
Masaryk Milan - Мазарик Милан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 482 1
Marko Richard - Марко Ричард 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 2
Канада 4910 2
Испания - Королевство 3732 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
Европа 21876 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Америка Латинская 1830 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Израиль 2746 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 14 1
Индия - Bharat 5515 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3075 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2115 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1660 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 926 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 96 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 963 1
Virus Bulletin 33 6
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
InformationWeek 241 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Neowin 149 1
AV-Test Institute 40 8
MRG Effitas 2 1
SELabs 1 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 361 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
Slovak University of Technology in Bratislava - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - Словацкий технический университет в Братиславе 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
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