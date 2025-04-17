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AV-Comparatives
AV-Comparatives и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
|Virus Bulletin 33 6
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
|InformationWeek 241 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Neowin 149 1
|AV-Test Institute 40 8
|MRG Effitas 2 1
|SELabs 1 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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