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Kaspersky Virus Removal Tool

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2026 ISPsystem нейтрализовала масштабную атаку на платформу VMmanager 1
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 2
30.11.2018 Решение Kaspersky Internet Security получило высшие баллы в тестировании AV-Comparatives 1
10.02.2017 Названы лучшие антивирусы года 2
27.03.2013 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию оптимизации использования вычислительных ресурсов компьютера 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Kaspersky Virus Removal Tool и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
ESET - ESET Software 1165 1
Tencent 194 1
Bitdefender 173 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 73 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 1
Almalinux Open Source Foundation 49 1
Emsisoft 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 318 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8071 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 945 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 595 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2792 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 286 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 526 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 981 1
Kaspersky Internet Security 499 3
Microsoft Windows 17075 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 178 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1038 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Apple iPhone 6 4859 1
ALMI AlterOS 118 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Protection Suite - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection (Encryption), SEP - NortonLifeLock Symantec Antivirus - NortonLifeLock Symantec Critical System Protection - NortonLifeLock Symantec Protection Network 91 1
Kaspersky Crystal 17 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 40 1
Linux Mint 35 1
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 63 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 364 1
Huawei Euler OS 18 1
Linux OS 11724 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Desktop - ALT Linux Workstation 5 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 25 1
Биячуев Тимур 7 1
Гвоздев Дмитрий 147 1
Мельникова Анастасия 442 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Европа 25059 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
Известия ИД 799 1
AV-Comparatives 29 2
AV-Test Institute 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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