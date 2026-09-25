«Лаборатория Касперского» обнаружила сайты для обмана россиян, планирующих поездки в страны Европы

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили мошенническую схему, направленную на россиян, которые подают документы на шенгенскую визу. Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции. Злоумышленники под угрозой дополнительных проверок на границе просят туристов перейти на поддельный сайт и подать «миграционную декларацию», предоставив личные данные и сканы паспортов.

Обман на въезде. В мошеннических письмах сообщается, что по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда. Для этого им предлагается пройти регистрацию на поддельном сайте автоматической системы пограничного контроля (EES, The European Union's Entry/Exit System), которая действительно начала работу в апреле 2026 г.

В письме уверяют: если не заполнить заявку, турист может столкнуться с дополнительными проверками при прохождении погранконтроля или даже получить временный отказ во въезде. Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники предупреждают, что управление по миграции никогда не запрашивает платёжные реквизиты по электронной почте, а миграционные данные стоят предоставлять только через «официальный туристический портал ЕС в шенгенской зоне».

Для убедительности на фейковом сайте также используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках — русском, английском, турецком, китайском, испанском. При этом туристов просят не только указать свои личные данные, но и предоставить информацию о сопровождающих лицах, ввести даты въезда и выезда из шенгенской зоны и отправить скан загранпаспорта. Вероятно, далее злоумышленники могут попытаться связаться с жертвой по телефону и с помощью этих сведений выманивать другие данные или денежные средства.

«Главная уловка этой схемы — искусственно созданная спешка и страх. Мошенники делают ставку на то, что человек потратил недели на сбор и подачу документов, дождался визы и теперь боится, что всё сорвётся при пересечении. При этом, скорее всего, злоумышленники рассылают письма адресно, а источником электронных адресов могут служить утечки данных из баз отелей, бронирование которых зачастую требуется при подаче документов на визу. Получив письмо в подходящий момент, жертва может перестать критически мыслить и выполнить любые инструкции — тем более, что сайт выглядит убедительно за счёт мультиязычности и дизайна, копирующего общий стиль официального портала ЕС. Следует помнить, что система EES на данный момент не предполагает предварительной регистрации путешественников через интернет. Также мы рекомендуем всегда проверять адрес отправителя письма, а любые новые процедуры уточнять непосредственно на официальном сайте консульства или визового центра, а не по ссылкам из писем. Также не стоит загружать сканы паспорта и других документов на сторонние ресурсы», — сказал Георгий Кучерин, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Эксперты «Лаборатории Касперского» делятся советами, которые помогут безопасно путешествовать: тщательно проверяйте сайты, прежде чем вводить на них какие‑либо данные. Обращайте внимание на опечатки, лишние символы или отличающийся домен; не доверяйте ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте. Прежде чем открывать вложение, дважды проверьте отправителя; для получения доступа к интернету за рубежом используйте eSIM — приобрести её можно, например, через Kaspersky eSIM Store. Цифровые SIM-карты лучше активировать через официальные приложения — это избавляет от необходимости приобретать физические носители; используйте надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми исследованиями, например, Kaspersky Premium. В 2025 г. оно в очередной раз получило ежегодный сертификат Approved по результатам антифишинговых тестов независимой лаборатории AV-Comparatives.