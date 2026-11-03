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Индексная книга (каталог) CNews*
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Протасов Станислав

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа» 1
09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ 1
10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 1
05.03.2022 Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России 1
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов 1
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
29.03.2019 Исследование Acronis: потери данных пользователями выросли на 30% за год 1
28.07.2017 CNews второй год подряд признан лучшим ИТ-изданием 1
12.04.2017 Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей 1
10.04.2017 Acronis открыла новый офис в Санкт-Петербурге 1
22.03.2017 Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
19.09.2016 «Рыбаков Фонд» защитился от потери данных с помощью решения Acronis 1
20.07.2016 Госкомпании против российского ПО. В рядах сопротивления «Аэрофлот» и другие 1
23.05.2016 Сооснователь Acronis возглавил комитет «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета 1
18.12.2014 Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС 1
27.11.2014 Вышла новая версия Acronis Access для безопасной работы с корпоративными данными на расстоянии 1
18.04.2014 «ЮТВ Холдинг» расширил свой пакет продуктов Acronis Backup Advanced for PC 1
29.01.2014 Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» возглавил продуктовое направление в Acronis 1
18.12.2013 Parallels собралась просочиться в OpenStack так же, как в ядро Linux 1
19.11.2013 Разработчик легендарных продуктов для Mac инвестирует $10 млн в R&D-центр в Москве 1
21.11.2012 Пакт о ненападении: Parallels договорилась с «Яндексом», «Касперским» и другими не хантить программистов 1
17.07.2012 Parallels заманил топ-менеджера Apple секретным мобильным проектом 1
16.07.2012 Соратник Стива Джобса и создатель Mac OS X нашел работу в российской компании 1
27.02.2012 Parallels пролоббировала мегапроникновение в ядро Linux 1
20.02.2012 Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland 1
13.10.2011 Гуру Linux: Android – это яркий пример того, как не надо делать 1
07.09.2011 90% ИТ-специалистов хотят уехать из России 1
12.08.2011 Parallels наняла известных разработчиков для проникновения в ядро Linux 1
11.08.2011 Гуру мира Linux займется серверной виртуализацией в Parallels 1
26.05.2011 Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 1
02.03.2011 Счетная палата: 99% госбюджетов на ИТ расходуется эффективно 1
19.03.2010 Программисты пока не хотят переезжать в "Силиконовую долину" Медведева 1
23.12.2009 Основатель MySQL – читателям CNews: спасите нас от Oracle 1
29.01.2009 Лидеры ИТ России: планы роста и сотни свободных вакансий 1
18.11.2008 Россия: итэшникам урежут зарплаты и льготы 1
21.04.2008 Motorola "виртуализует" свои мобильники 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Протасов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 22
Acronis - Акронис 492 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 6
Microsoft Corporation 25917 5
SIOS Technology - Steeleye Technology 13 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Oracle Corporation 7126 4
SWsoft - Standard & Western Software 50 3
Ростелеком 11098 3
Yandex - Яндекс 9454 3
Apple Inc 13343 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 3
Google LLC 12847 3
Compuware - CareTech Solutions 50 2
Samsung Electronics 11184 2
SAP SE 5635 2
Cisco Systems 5387 2
LG Electronics 3751 2
9785 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Nvidia Corp 4132 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 45 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
SPB Software 60 1
Русинформэкспорт 7 1
DZ Systems - ДЗ Системс 16 1
E-Ten Information Systems 119 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Motorola Inc 1156 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 1
OpenText - Carbonite - EVault 12 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 33 1
Д-инжиниринг 1 1
Acronis Labs 4 1
БизнесИнтерСофт - БИС 1 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 48 1
Microsoft - LinkedIn 710 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 150 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
101Hotels.com 456 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 21 1
Рыбаков Фонд НКО - Институт ускорения экономического развития 5 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Khisam Communications - Хисам Комм 3 1
Химград - Технополис - технопарк 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Walt Disney Company 650 1
Runa Capital 158 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1708 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 649 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
Судебная власть - Judicial power 2539 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 218 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 7
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2076 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8848 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 5
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 32 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6948 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14543 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4639 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18561 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 3
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1680 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10224 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2405 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2961 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 2
Linux OS 11744 8
Virtuozzo Containers 31 6
Acronis True Image 97 5
Linux NBD - network block device 5 4
Microsoft Windows 17086 4
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery - Acronis Backup & Security - Acronis Disaster Recovery - Acronis Recovery Expert - Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery - Acronis Nonstop Backup 90 4
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection - Acronis Total Protect 22 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 3
Parallels Automation 47 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 692 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 2
MariaDB - SkySQL - MariaDB Foundation 62 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Acronis Access Advanced 4 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Oracle StorageTek 85 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 30 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1873 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
БизнесИнтерСофт - Инфостандарт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 1
NeXT - NeXTSTEP OS 8 1
Oracle - Sun ZFS Storage Appliance 24 1
OpenStack Object Storage - OpenStack Object Store 4 1
Oracle ZS3 Series Storage 7 1
OpenStack Nova 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 1
Google Android 15414 1
Apple iOS 8679 1
Apple macOS 2487 1
Microsoft Office 4255 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Белоусов Сергей 256 7
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 6
Путин Владимир 3487 4
Зубарев Илья 28 4
Мальгин Сергей 7 3
Costa Glauber - Коста Глаубер 3 3
Цыплаев Максим 4 3
Левин Леонид 134 3
Никифоров Николай 1141 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 3
Кузнецов Александр 165 3
Медведев Дмитрий 1667 3
Андреев Сергей 68 2
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 2
Eggers David - Эггерс Дэвид 2 2
Касперский Евгений 338 2
Иванов Егор 24 1
Королев Игорь 65 1
Максимов Юрий 37 1
Коломыченко Мария 5 1
Надежин Алексей 1 1
Вехорев Александр 1 1
Савин Сергей 97 1
Фадеев Михаил 57 1
Рязанцев Ян 29 1
Перекопский Илья 30 1
Ростокин Валерий 26 1
Владимирская Алена 23 1
Ясиновская Юлия 16 1
Шеховцова Ирина 10 1
Дахновский Дмитрий 9 1
Костарев Валерий 8 1
Пацай Александр 8 1
Терещенко Вадим 15 1
Пискунов Александр 7 1
Алудаури Екатерина 6 1
Пуккенен Вероника 1 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 1
Соловьева Татьяна 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 4
Япония 13874 3
Сингапур - Республика 1974 3
Канада 5099 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 2
Израиль 2879 2
Германия - Федеративная Республика 13325 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 707 2
Италия - Итальянская Республика 4528 2
Бразилия - Федеративная Республика 2538 2
Украина 7984 2
Болгария - Республика 803 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3550 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
Южная Корея - Республика 7134 1
Швеция - Королевство 3804 1
Индия - Bharat 5930 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Россия - СФО - Новосибирск 4976 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3649 1
Китай - Тайвань 4297 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1037 1
Турция - Турецкая республика 2659 1
Россия - ПФО - Самарская область 1633 1
Испания - Королевство 3858 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2437 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 211 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5893 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5893 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6660 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3246 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11574 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 2
Информатика - computer science - informatique 1217 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 862 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3655 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3039 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1018 1
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