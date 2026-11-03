Индексная книга (каталог) CNews*
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Протасов Станислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 37, упоминаний - 37
Протасов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 256 7
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 6
|Путин Владимир 3487 4
|Зубарев Илья 28 4
|Мальгин Сергей 7 3
|Costa Glauber - Коста Глаубер 3 3
|Цыплаев Максим 4 3
|Левин Леонид 134 3
|Никифоров Николай 1141 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 3
|Кузнецов Александр 165 3
|Медведев Дмитрий 1667 3
|Андреев Сергей 68 2
|Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
|Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 2
|Eggers David - Эггерс Дэвид 2 2
|Касперский Евгений 338 2
|Иванов Егор 24 1
|Королев Игорь 65 1
|Максимов Юрий 37 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Надежин Алексей 1 1
|Вехорев Александр 1 1
|Савин Сергей 97 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Перекопский Илья 30 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Владимирская Алена 23 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Дахновский Дмитрий 9 1
|Костарев Валерий 8 1
|Пацай Александр 8 1
|Терещенко Вадим 15 1
|Пискунов Александр 7 1
|Алудаури Екатерина 6 1
|Пуккенен Вероника 1 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 1
|Соловьева Татьяна 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.