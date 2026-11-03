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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203873
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Цыплаев Максим

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа» 1
09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ 1
10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 1
05.03.2022 Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Цыплаев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 492 4
SWsoft - Standard & Western Software 50 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Acronis Foundation - Acronis Cyber Foundation 6 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 1
Acer Group - Acer Inc 2831 1
Corel Corporation 341 1
Ferrari NV 159 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 394 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery - Acronis Backup & Security - Acronis Disaster Recovery - Acronis Recovery Expert - Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery - Acronis Nonstop Backup 90 1
Белоусов Сергей 256 3
Зубарев Илья 28 3
Протасов Станислав 37 3
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
Турцева Екатерина 1 1
Мазепин Дмитрий 2 1
Мазепин Никита 3 1
Ламинин Роман 2 1
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 4 1
Bell Serg - Белл Серж 4 1
Путин Владимир 3487 1
Касперский Евгений 338 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 3
Украина 7984 2
Италия - Итальянская Республика 4528 2
Израиль 2879 2
Канада 5099 2
Сингапур - Республика 1974 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Китай - Тайвань 4297 1
Турция - Турецкая республика 2659 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 211 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 244 1
Болгария - Республика 803 1
Румыния 759 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6221 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 533 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3155 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 281 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки, автодром, мотодром 238 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1272 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Создано именных указателей - 203873.
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