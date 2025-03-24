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МФТИ Технопарк ФизТехПарк
МФТИ Технопарк и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 6
|Медведев Дмитрий 1656 5
|Белоусов Сергей 242 4
|Сергунина Наталья 369 3
|Собянин Сергей 397 3
|Шмулевич Марк 88 3
|Протасов Станислав 36 2
|Свердлов Денис 200 2
|Райгородский Андрей 37 1
|Ручьев Сергей 1 1
|Южаков Алексей 27 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Вехорев Александр 1 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Плужник Евгений 3 1
|Чугунов Максим 5 1
|Еремеев Игорь 3 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Александров Дмитрий 19 1
|Фокин Константин 9 1
|Черноскутова Надежда 1 1
|Сенченя Григорий 2 1
|Бубнов Григорий 1 1
|Цуканов Денис 12 1
|Утев Максим 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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