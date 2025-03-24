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МФТИ Технопарк ФизТехПарк

МФТИ Технопарк - ФизТехПарк

24.03.2025 «Киберпротект» открыла представительство в Белоруссии 1
31.08.2023 Более 500 цифровых проектов в разных сферах реализовала Москва за пять лет 1
19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности 1
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов 1
18.02.2020 В Москве назначен омбудсмен по инфраструктурным проектам и цифровой интеграции 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 1
23.07.2015 «Акадо Телеком» организовал в Технопарке МФТИ дата-центр, видеонаблюдение и Wi-Fi 1
27.05.2015 В Москве открылся «Физтехпарк» 1
01.04.2015 Подведены итоги программы развития технопарков в сфере высоких технологий 1
09.12.2014 Правительство выделило дополнительные 115,8 млн технопарку МФТИ 1
04.09.2014 Строящийся ИТ-технопарк МФТИ получил имя «Физтехпарк» 1
18.06.2014 Правительство намерено выделить еще 30 млн руб. на технопарк для ИТ-компаний в Москве 1
18.06.2014 Медведев утвердил отставку замминистра связи Шмулевича 1
16.06.2014 Замминистра связи Марк Шмулевич уходит в отставку 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

МФТИ Технопарк и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 450 7
8333 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 4
МФТИ - Физтех-Союз НП 8 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 3
Yandex - Яндекс 7505 2
Competentum - Компетентум 20 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
Google LLC 11874 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Netcracker Technology 25 1
Promobot - Промобот 139 1
HP Inc. 5701 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Schneider Electric 575 1
Samsung Electronics 10311 1
Cisco Systems 5135 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Panduit 43 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Д-инжиниринг 1 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
Runa Capital 158 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 3
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 3
Кузбасский технопарк 14 3
Технопарк-Мордовия 17 2
Водный стадион Технопарк 15 2
Мортон 25 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Университетский - Технопарк высоких технологий 1 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6706 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5381 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5158 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 409 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1511 1
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Фурсин Алексей 157 1
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Бубнов Григорий 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146477 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 3
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 421 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1909 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 4002 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1496 1
Россия - УФО - Тюменская область 1174 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 79 1
Япония - Токио 995 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7569 1
Россия - ЦФО - Калужская область 992 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1485 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 70 1
Москва - СЗАО - Строгино 47 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 8
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 5
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2145 4
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 182 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4902 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2152 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1341 1
Английский язык 6691 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 1
Экономический эффект 1084 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5074 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3571 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1019 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2987 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1752 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 924 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 1
Информатика - computer science - informatique 1074 1
Образование в России 2244 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики АНО 1 1
Fortune Global 1000 50 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 10
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 108 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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