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Чугунов Максим


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «Ростелеком» и «Промобот» меняют лицо промышленности 1
08.07.2024 Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность 1
26.12.2023 Пермская компания «Промобот» отчиталась о выручке за 2023 год 1
22.11.2022 «Промобот» начнет работать с дочерней компанией «Росатома» 1
21.11.2022 Пермская компания создаст робота-помощника для иностранных гостей 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Чугунов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 141 5
Вестлинк - Westlink 23 1
Telegram Group 2280 1
Yandex - Яндекс 7876 1
Google LLC 12006 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 2
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 2
Dubai Mall - Дубай Молл 51 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 5
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3164 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5844 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5612 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5443 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2153 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 906 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10672 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 808 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1331 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 1
Оповещение и уведомление - Notification 4983 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 306 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7653 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7703 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3019 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2667 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4955 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10821 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 2
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 16 1
Promobot Nested Chat 13 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1239 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5517 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 1
Еремеев Игорь 3 1
Черноскутова Надежда 1 1
Козерог Константин 12 1
Утев Максим 3 1
Бубнов Григорий 1 1
Сальков Евгений 1 1
Плужник Евгений 3 1
Кивокурцев Олег 92 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Южаков Алексей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1542 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1563 3
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 81 1
Европа 24437 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 1
Япония 13393 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Япония - Токио 999 1
Азия - Азиатский регион 5636 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1052 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11192 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 232 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 875 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
Миграция населения - Миграционные службы 423 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1760 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10279 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9193 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6414 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6068 1
Английский язык 6772 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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