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Пермская компания «Промобот» отчиталась о выручке за 2023 год

Пермская компания «Промобот», резидент Сколково и российский производитель робототехнических устройств для различных отраслей экономики, объявила о крупном росте выручки в 2023 г. По словам представителей компании, выручка увеличилась на 50% по сравнению с 2022 г. и составила 220 млн руб., а сумма контрактов по итогам года составила более 250 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Среди основных потребителей продукции компании «Промобот» стали учебные заведения, музеи, частный бизнес и государственные учреждения отрасли. Так, представители отрасли образования приобрели 81 единицу техники, представители отрасли частного бизнеса приобрели 92 единицы техники, а представители отрасли государственных учреждений приобрели 72 единицы техники. По словам разработчиков, высокий спрос на продукцию обусловлен высоким качеством продукции компании, доступной ценой продукции за счет использования отечественных комплектующих, а также уходом с рынка иностранных поставщиков.

«Мы можем с уверенностью сказать, что "Промобот" формирует отечественную отрасль робототехники. Наша компания прошла путь от небольшого стартапа до крупного игрока на рынке. Кроме того, "Промобот" популяризирует образование в области робототехники и экспортирует роботов по всему миру. Продукты компании помогают повысить эффективность бизнеса, способствуя развитию технологий и построению будущего. Мы продолжим развивать робототехнику и создавать новые функциональные устройства", - отметил генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов.

В 2024 г. компания «Промобот» также планирует продолжать рост, в том числе за счет выпуска новых продуктов. Так, с 2022 г. компания «Промобот» разрабатывает функциональные продукты для различных отраслей бизнеса: сервис, медицина, образование и промышленность, и ряд продуктов будет представлен рынку уже в 2024 г.

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Импортонезависимость

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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