«Ростелеком» и «Промобот» меняют лицо промышленности

«Ростелеком» и «Промобот» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации промышленности. Документ подписали генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов и директор Пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Партнеры намерены совместно реализовывать проекты в ключевых направлениях цифровой экономики региона. Соглашение предполагает создание централизованной платформы или единого окна для предоставления решений в области промышленной робототехники. Особое внимание будет уделяться подбору оптимальных информационных технологий и налаживанию производственной кооперации в рамках работы Центра развития робототехнического комплекса Пермского края как координатора этого направления в регионе. Участники рынка смогут постепенно заменять иностранное оборудование и программное обеспечение российскими аналогами и внедрять новые отечественные ИТ-разработки.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша задача — сделать Пермский край одним из лидеров цифровой трансформации промышленности. Мы планируем воплотить самые амбициозные идеи, способные реально изменить ситуацию на производстве и поднять индустриальные предприятия на принципиально новую ступень. Сотрудничество с крупной робототехнической компанией формирует уникальную синергию. Вместе мы создадим эффективную инфраструктуру для ускоренного технологического развития предприятий региона, полностью заменив импорт качественными российскими решениями».

Максим Чугунов, генеральный директор ООО «Промобот»: «Подписанное соглашение создает условия для дальнейшего укрепления позиций Перми как центра высокотехнологичных разработок и позволяет реализовать важные инициативы, направленные на поддержку цифровой трансформации бизнеса. Благодаря нашему сотрудничеству с "Ростелекомом" мы сможем быстро адаптироваться к современным требованиям рынка и обеспечить достойную конкуренцию иностранным компаниям».

Таким образом, соглашение свидетельствует о намерении двух крупных игроков российского ИT-рынка формировать новую технологическую реальность, ориентированную на устойчивое экономическое развитие и укрепление лидерских позиций в промышленном секторе Прикамья.