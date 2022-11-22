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«Промобот» начнет работать с дочерней компанией «Росатома»

Пермский производитель роботов «Промобот» и «Русатом сервис» заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимодействие по разработке и реализации роботов. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Вместе компании планируют разрабатывать и внедрять высокотехнологичные решения — например, роботизировать и автоматизировать производство на российских предприятиях.

В рамках соглашения стороны планируют совместно разрабатывать промышленных роботов и другую продукцию, предлагать разработки сторонним компаниям, обмениваться опытом и оказывать друг другу содействие и техническую поддержку.

«На сегодняшний день в российской промышленности требуется создание доступных и высокотехнологичных робототехнологических решений для повышения своей эффективности. Ввиду ухода многих зарубежных игроков, у нашей компании появилась возможность выйти на абсолютно новые рынки», – сказал генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов.

Кроме создания промышленных роботов, стороны договорились проводить совместные рекламные кампании и маркетинговые мероприятия.

«В настоящее время активная автоматизация производства и внедрение высоких технологий в бизнес-процессы коснулась многих предприятий. В свете задачи по усилению технологического суверенитета, наша компания высоко оценивает перспективы сотрудничества с “Промобот” – одного из лидеров на рынке робототехники в России и Европе. Мы готовы объединять лучшие решения и создать синергию компетенций “Русатом cервис” и “Промобот” для усовершенствования производственных процессов в промышленности и за ее пределами», – отметил генеральный директор АО «Русатом сервис» Евгений Сальков.

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Ранее компания «Промобот» заявила о создании манипуляторов для легкой и пищевой промышленности. Так, один из образцов манипуляторов от «Промобот» используется в роботизированном кафе «Дуняша» для выдачи напитков, кофе и мороженого.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

«Русатом сервис» — организация группы компаний госкорпорации «Росатом», отраслевой интегратор сервисного предложения, реализовавший международные проекты в разных странах мира и намеренный расширить свою деятельность за счет выхода на новые рынки.

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