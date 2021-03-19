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В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности

Бизнес

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах — менее 1,5%. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 млрд руб. и создали еще 7,8 тыс. рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тыс. человек, становясь технологическим ядром города», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Проекты по созданию новых технопарков представили на форуме «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций». Среди них ИТ-технопарк в Центральном административном округе. Его площадь — более 20 тыс. квадратных метров. На данный момент в столице функционирует четыре подобных объекта: технопарки «Водный стадион», «Отрадное», «Горизонт» и «Физтехпарк».

Еще одна перспективная площадка будет предназначена для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Это технопарк в Зеленограде. Он строится в рамках развития специализированной территории малого предпринимательства «Зеленоград». Площадь зданий в нем тоже превысит 20 тыс. квадратных метров.

«Новое направление для инновационных площадок Москвы — пищевая промышленность. В профильном технопарке планируется разместить пищевые производства и лаборатории, фабрики-кухни, пространства для ресторанов и фуд-кортов», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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