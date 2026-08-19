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Технопарк-Мордовия

Технопарк-Мордовия

СОБЫТИЯ

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19.08.2026 Компания-разработчик российского смартфона, основанная экс-министром связи, не платит за аренду. Набежали миллионы долга 1
14.03.2025 РОСА объявляет о выпуске «РОСА Мобайл» 2.0 с улучшенным интерфейсом, эмулятором Android и новыми функциями 1
20.01.2025 «РОСА Мобайл» вошла в перечень рекомендованного ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
13.06.2024 Лаборатория «МегаФона» протестировала «Р-Фон» 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
02.11.2017 Названы самые эффективные технопарки России 2
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 1
13.01.2016 В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек 1
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 1
27.05.2015 В Москве открылся «Физтехпарк» 1
01.04.2015 Подведены итоги программы развития технопарков в сфере высоких технологий 1
03.02.2015 Резиденты технопарков, созданных при поддержке Минкомсвязи, увеличили годовую выручку до 40 млрд руб. 1
30.12.2014 В России открыто три новых технопарка 1
16.07.2013 «Техносерв» создал зонтичную систему мониторинга и диспетчеризации технологических процессов для ЦОДа «Технопарк-Мордовия» 5
27.08.2012 Глава Минкомсвязи принял участие в запуске инновационно-производственного комплекса «Технопарка-Мордовия» 3
19.04.2011 В Москве состоялась международная выставка-форум «Инновации и технологии – 2011» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Технопарк-Мордовия и организации, системы, технологии, персоны:

Ruteq - Рутек 42 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 449 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 104 4
Ростелеком 10963 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1463 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
US West 53 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 6 1
АСТ-прибор 1 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Экомашгрупп НПО 1 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 11 1
Varwin - 3Д Инновации 13 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Беспилотные авиационные системы 94 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Microtech - Микротех 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Пеленг ПО 6 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Тайбер 1 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
CloudDC - АйЭмТи 10 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 1
Broadcom - VMware 2611 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 5
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 2
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 2
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 184 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Калибр Технопарк 3 1
Университетский - Технопарк высоких технологий 1 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Евросеть 1421 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 362 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13906 6
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6560 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 632 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1693 1
Администрация городского округа Саранска 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3919 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 360 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1599 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 744 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12874 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16311 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28331 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22978 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35143 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26354 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18178 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12949 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1358 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29728 3
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3728 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13504 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7489 2
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6707 2
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5157 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3242 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2634 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5922 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 355 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1158 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4799 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2058 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14787 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 492 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 107 4
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 57 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 3
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Ростелеком - Интеллектуальный безопасный регион 2 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Экомашгрупп НПО - EcoMachine AMR 1 1
FreePik 1853 1
Dell EMC Ionix 8 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 9 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА Контроль 4 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA ID - РОСА ID 8 1
НТЦ ИТ Роса - Роса Уведомления 3 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА Импорт контактов 1 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА Почта 2 1
Google Android 15271 1
Linux OS 11556 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Google - Gmail 1024 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 434 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 687 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
DataPro - Moscow I ЦОД 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2432 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 1
Никифоров Николай 1138 4
Карпицкий Олег 84 2
Соколов Олег 51 2
Анисимов Андрей 12 1
Шпиленко Андрей 9 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Сушков Владимир 4 1
Джакония Александр 8 1
Шутов Илья 3 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 2 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
Путин Владимир 3459 1
Рейман Леонид 1066 1
Собянин Сергей 544 1
Исмаилов Рашид 65 1
Фокин Дмитрий 21 1
Шойгу Сергей 92 1
Волков Владимир 70 1
Вольфсон Игорь 16 1
Талалыкин Александр 6 1
Иванников Дмитрий 44 1
Собчак Анатолий 9 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Агамирзян Игорь 74 1
Романов Алексей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 15
Россия - ПФО - Мордовия Республика 656 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 8
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3456 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 499 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 3
Россия - УФО - Свердловская область 1959 3
Россия - СФО - Новосибирск 4882 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3589 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2300 3
Россия - ПФО - Пензенская область 641 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2065 2
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 1
Казахстан - Республика 6065 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1260 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 1
Беларусь - Белоруссия 6306 1
Финляндия - Финляндская Республика 3700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 1
Сингапур - Республика 1954 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3345 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1420 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 1
Италия - Итальянская Республика 4510 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1013 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 1
Турция - Турецкая республика 2626 1
Россия - ПФО - Самарская область 1582 1
Украина 7930 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1726 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 11
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3994 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3018 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6701 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8865 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4027 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7446 2
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