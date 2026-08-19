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Технопарк-Мордовия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 25
Технопарк-Мордовия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 4
|Карпицкий Олег 84 2
|Соколов Олег 51 2
|Анисимов Андрей 12 1
|Шпиленко Андрей 9 1
|Кудрявцев Геннадий 12 1
|Сушков Владимир 4 1
|Джакония Александр 8 1
|Шутов Илья 3 1
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|Левин Николай 1 1
|Ермаков Максим 2 1
|Чиченев Алексей 1 1
|Судаков Андрей 1 1
|Shun Lap - Шун Лап 2 1
|Хохлун Андрей 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Собянин Сергей 544 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Волков Владимир 70 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Собчак Анатолий 9 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Романов Алексей 51 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.