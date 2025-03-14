РОСА объявляет о выпуске «РОСА Мобайл» 2.0 с улучшенным интерфейсом, эмулятором Android и новыми функциями

Компания РОСА представила обновленную версию мобильной операционной системы «РОСА Мобайл» 2.0 для смартфона «Р-Фон». В новой версии расширены функциональные возможности, обновлен интерфейс и повышена стабильность работы. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Обновление включает переработанный процесс первого запуска, который теперь проходит быстрее благодаря улучшенному дизайну. Добавлена анимация интерфейса, ускорен поворот экрана, а также реализована возможность использования телефона как точки доступа Wi-Fi. Появилась поддержка USSD-запросов, а почтовый клиент получил новый механизм синхронизации сообщений.

Для переезда на «Р-Фон» со своими контактами реализовано приложение «РОСА Импорт контактов». Оно позволяет пользователю перенести свою контактную книгу со смартфона Android на «РОСА Мобайл». Пользователю необходимо «связать» два телефона по Bluetooth, установить специальное приложение и, следуя инструкциям на экране, перенести контакты и установить их на «Р-Фон».

Изменения, улучшения и дополнения получили также другие сервисы «РОСА Мобайл».

Эмулятор Android получил одно из самых значительных обновлений. Теперь эмулятор поддерживает ограничение потребления ресурсов, синхронизацию файлов между «РОСА Мобайл» и виртуальной средой, а также отображение уведомлений из Android-приложений в интерфейсе «РОСА Мобайл». В навигационной панели «РОСА Мобайл» добавлена четвертая кнопка, а штатная панель эмулятора убрана для упрощения взаимодействия.

Настройки системы — появился раздел «Точка доступа», который позволяет раздавать интернет с телефона. В меню данной функции можно установить тип шифрования WPA/WPA2, название сети и задать пароль. А при подключении к Wi-Fi теперь можно задать статический MAC-адрес. Также изменилось расположение пунктов «Сведения об устройстве» и «Безопасность».

Навигация и GPS — теперь эмулятор Android может получать навигационные данные, а GPS продолжает работать в фоновом режиме при запуске нативных и Android-приложений.

Файловый менеджер (приложение «Файлы») — теперь поддерживает полноэкранное воспроизведение видео, добавлена строка прогресса при копировании и перемещении файлов, а также исправлены мелкие ошибки.

Телефон и контакты — реализована система уведомлений об отсутствии SIM-карты, улучшена анимация при импорте контактов, введена поддержка «Черного списка», обновлены правила отображения имен в контактах. Также повышена совместимость с форматом VCF, исправлены ошибки с дублированием номеров и ускорен запуск списка контактов.

Сообщения — улучшена обработка SMS и отображением уведомлений. Теперь корректно открывается нужный чат по нажатию на уведомление о новом сообщении.

«РОСА Почта» — теперь можно перемещать письма между папками, появился предварительный просмотр изображений во вложениях, а также добавлена синхронизация вложенных папок Gmail. Реализована автоматическая проверка доставки новых писем, улучшено отображение писем и их фильтрация.

Браузер — поддерживает выгрузку файлов на веб-порталы и выбор файлов через файловый менеджер, фото из камеры или через галерею. Улучшен интерфейс загрузки, устранены сбои при скачивании контента.

Панель уведомлений — добавлена кнопка управления эмулятором «РОСА Эмулятор». Исправлены проблемы с отображением заряда батареи и доступом к настройкам сети.

Календарь, галерея и камера — календарь теперь можно открыть прямо из панели уведомлений, улучшены функции полноэкранного просмотра видео, отображение фотографий и работа камеры.

Экран блокировки — улучшено отображение уведомлений.

Обновление уже доступно для пользователей.

«Р-Фон» является совместным проектом двух российских компаний НТЦ ИТ РОСА и «Рутек». Смартфон был представлен в декабре 2023 г. Сборка «Р-Фон» осуществляется на собственном производстве «Рутек» в Саранске, на территории «Технопарк-Мордовия», при поддержке правительства Мордовской области. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы «РОСА Мобайл».

Важным фактором безопасности «Р-Фон» является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Такой подход гарантирует отсутствие недекларируемых возможностей устройства. В составе ОС «РОСА Мобайл» — браузер, почтовый клиент, мессенджеры, органайзер, текстовые и мультимедийные редакторы, а также другие базовые приложения, необходимые для повседневной деятельности. ОС поддерживает интеграцию с российскими офисными пакетами, системами документооборота и аналитическими платформами.