Пеленг ПО


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры 1
19.04.2011 В Москве состоялась международная выставка-форум «Инновации и технологии – 2011» 1
11.11.2009 ВНИИЭМ посетила белорусская делегация 2
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 5
21.08.2006 В августе объявят создателей нового белорусского спутника 2
21.08.2006 В августе объявят создателей нового белорусского спутника 2

Геоинформационные системы УП 3 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 2
Microsoft Corporation 25143 1
SAP SE 5410 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 367 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1367 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 1
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 6 1
АСТ-прибор 1 1
БелВАР 3 1
Экомашгрупп НПО 1 1
3Д Инновации 1 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
БелОМО - Белорусское оптико-механическое объединение 3 1
Планар НПО 21 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 2
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
РВК - Российская венчурная компания 553 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 292 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12652 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3318 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4748 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1401 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1892 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 415 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Единая Россия - Политическая партия 310 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2051 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1173 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9987 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12206 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6726 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11107 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7140 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 415 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9203 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6153 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21618 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2327 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2928 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9731 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26822 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 185 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6588 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2166 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33360 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13197 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22411 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3828 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31532 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3213 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7164 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4295 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 560 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1798 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7903 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 21 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 356 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12812 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 336 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17693 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2847 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1977 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5094 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 165 1
Экомашгрупп НПО - EcoMachine AMR 1 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Шойгу Сергей 91 1
Агамирзян Игорь 74 1
Шкель Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 5
Беларусь - Белоруссия 5979 4
Земля - планета Солнечной системы 10593 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14421 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17948 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53181 1
Казахстан - Республика 5755 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4064 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1133 1
Япония 13482 1
Швеция - Королевство 3666 1
Индия - Bharat 5635 1
Германия - Федеративная Республика 12890 1
Франция - Французская Республика 7957 1
Украина 7757 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1014 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1046 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1509 1
Иран - Исламская Республика Иран 1112 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 647 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Россия - ПФО - Пензенская область 619 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Беларусь - Минск 669 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 626 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Перу - Республика 284 1
Марокко - Королевство 213 1
Словакия - Словацкая Республика 475 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Судан - Республика 106 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Уганда - Республика 88 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 241 1
Конго - Демократическая Республика 99 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 4
Информатика - computer science - informatique 1128 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8856 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 370 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1551 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6218 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20011 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 221 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14807 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3764 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8251 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17182 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5964 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6775 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1171 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3150 1
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 35 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 594 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 522 1
Ксенон - Xenon - химический элемент 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 3
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 2
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
