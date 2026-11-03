Индексная книга (каталог) CNews*
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ОПК ПВО Противовоздушная оборона Air Defense ПРО Противоракетная оборона Missile Defense
- ОПК - Ракетные войска
Средства раннего обнаружения вражеских самолётов, 1917 г.
Бережем мирное небо! (Арсеенков В.) 1981 год
Средства раннего обнаружения вражеских самолётов, 1917 г.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 37
ОПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Журавлевич Александр 1 1
|Мальцев Леонид 5 1
|Азаренок Игорь 1 1
|Морфицкий Александр 1 1
|Кирюшин Сергей 93 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Гликман Феликс 16 1
|Баклыков Андрей 8 1
|Минаев Владимир 8 1
|Шкель Виктор 3 1
|Крылович Андрей 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.