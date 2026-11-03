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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОПК ПВО Противовоздушная оборона Air Defense ПРО Противоракетная оборона Missile Defense

ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense

 

Средства раннего обнаружения вражеских самолётов, 1917 г. Средства раннего обнаружения вражеских самолётов, 1917 г.
Бережем мирное небо! (Арсеенков В.) 1981 год Бережем мирное небо! (Арсеенков В.) 1981 год
Средства раннего обнаружения вражеских самолётов, 1917 г.

СОБЫТИЯ


03.11.2026 ГИС «Оператор» для Linux автоматизирует подготовку командно-штабных документов в соответствии с обновленным стандартом КЭУЗ 1
18.02.2019 «Росэлектроника» представила комплексное решение для боевой информационной системы ПВО 2
21.08.2018 «Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018» 1
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
12.05.2015 Противовоздушный концерн «Алмаз-Антей» стал воздушно-космическим 1
22.07.2013 Перспективные авианосцы проектировались под БПЛА 1
30.05.2013 Секрет «неуловимости» крыс в движении их глаз 1
03.09.2012 Раскрыты возможности крылатой авиабомбы JDAM 1
16.09.2011 Зенитные ракеты становятся универсальным оружием 1
26.08.2010 Основным оружием авиации США станут крылатые высокоточные бомбы 1
25.08.2010 С миру по нитке: из чего Китай собрал систему ЗРПК 1
20.08.2010 Российское ПВО беззащитно перед ракетой JAGM 1
22.03.2010 Первые ЗРПК "Панцирь-С" поступили в ВВС России 1
19.01.2010 МГТС нашла замену Дмитрию Медведеву 1
21.12.2009 Модернизированная Aegis 4.0.1 прошла испытания 1
19.10.2009 ПРО США: встала в строй вторая батарея терминальных перехватчиков 1
16.09.2009 Продолжается подготовка к активной фазе оперативно-стратегического учения "Запад-2009" 1
31.08.2009 Очередной Су-27 разбился на авиашоу 1
13.03.2009 Situational Awareness в противоракетной обороне: новый проект Boeing 1
02.02.2009 США создают комплексную систему ПВО/ПРО 1
05.11.2008 ПРО Aegis: успех и неудача 1
05.11.2008 ПРО Aegis: частично удачное испытание 1
07.08.2008 Белоруссия намерена закупить истребители МиГ-35 1
29.07.2008 Владимир Минаев назначен директором департамента радиоэлектронной промышленности 1
24.06.2008 GTI-03: завершились комплексные КШУ ПРО США 1
08.05.2008 КР JASSM получила одобрение кабинета Буша 1
09.04.2008 Авиация РФ и войска ПВО проведут крупномасштабные учения в Астраханской области 1
16.01.2008 В Германии начинаются совместные учения России и НАТО по ПРО 1
14.12.2007 Индия создала комплекс ПВО/ПРО с ядерной боевой частью 1
23.08.2007 Беларусь, возможно, закупит зенитно-ракетные комплексы С-400 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 1
23.05.2007 В TopS BI сменилось высшее руководство 1
22.05.2007 В Японии выкрадена информация о системе Aegis 1
18.01.2007 США разместят ракеты Patriot на самолетах 1
14.06.2006 Украина создает новую трехкоординатную РЛС 1
14.06.2006 Украина создает новую трехкоординатную РЛС 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

ОПК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1282 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 3
Patriot Memory 80 3
SAP SE 5635 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 409 2
Ростех - Радиозавод 70 2
БелВАР 4 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
БелОМО - Белорусское оптико-механическое объединение 4 1
Пеленг ПО 6 1
Планар НПО 31 1
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 1
Cheyenne Mountain Entertainment 4 1
Ростелеком 11098 1
Microsoft Corporation 25917 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2160 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
ОТР ГК - ОТР 2000 231 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 75 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 259 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 650 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 263 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 108 1
Kometa - Комета 161 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 1
Lockheed Martin 778 4
Boeing 1032 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 1
Ford 437 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Петрокомета НИО ЦИТ - Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий 1 1
МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей 3 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 7
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 4
U.S. Department of Defense - PMRF - Pacific Missile Range Facility 5 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1708 2
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 2
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 2
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 300 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10323 15
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3774 4
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2901 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2712 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1175 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3105 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2283 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7913 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8581 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4415 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10583 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 4
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 3
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 3
Microsoft Windows 2000 8675 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 132 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 2
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 2
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 1
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 151 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2590 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 39 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 65 1
RTX Corporation - Raytheon SLAMRAAM - Surface Launched AMRAAM - комплекс ПВО ближнего радиуса действия 4 1
Журавлевич Александр 1 1
Мальцев Леонид 5 1
Азаренок Игорь 1 1
Морфицкий Александр 1 1
Кирюшин Сергей 93 1
Лебедев Владимир 94 1
Медведев Дмитрий 1667 1
Брыкин Арсений 57 1
Ухлинов Леонид 61 1
Гликман Феликс 16 1
Баклыков Андрей 8 1
Минаев Владимир 8 1
Шкель Виктор 3 1
Крылович Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 11
Беларусь - Белоруссия 6391 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 4
Земля - планета Солнечной системы 10933 3
Германия - Федеративная Республика 13325 3
Украина 7984 3
США - Калифорния 4847 3
США - Хантсвилл 59 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 2
Япония 13874 2
Швеция - Королевство 3804 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 2
Индия - Bharat 5930 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 784 2
Беларусь - Минск 714 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 501 2
США - Калифорния - Сан-Диего 371 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
США - Алабама 147 2
США - Техас - Форт Блисс 6 1
Казахстан - Республика 6159 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Европа 25062 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
Польша - Республика 2047 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 1
Франция - Французская Республика 8219 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2364 1
США - Нью-Джерси 309 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 945 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1056 1
Япония - Токио 1022 1
Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 719 1
Египет - Арабская Республика 1115 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6252 12
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 684 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 804 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 1
Информатика - computer science - informatique 1217 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1593 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 535 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 1
Минобороны РФ - МВО - Московский военный округ 9 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5893 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 252 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6273 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
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