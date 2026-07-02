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НАН Беларуси Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создали микролазер размером с бактерию 1
02.02.2009 Ученые Беларуси и Франции разрабатывают проект лидарной станции в Антарктиде 1
19.11.2007 22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 1
24.10.2006 ЕС финансирует белорусские исследования в области квантовой оптики 3
24.10.2006 ЕС финансирует белорусские исследования в области квантовой оптики 3

Публикаций - 6, упоминаний - 10

НАН Беларуси и организации, системы, технологии, персоны:

ИнфоТех 40 2
БелВАР 4 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 1
Регула 3 1
БелОМО - Белорусское оптико-механическое объединение 4 1
Пеленг ПО 6 1
Планар НПО 24 1
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 1
SAP SE 5575 1
Microsoft Corporation 25695 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Прософт-Системы 23 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Аэропорт Вильнюс - Vilniaus oro uostas - ИАТА: VNO, ИКАО: EYVI 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5568 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22423 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13756 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 679 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1561 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1164 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3638 1
Электронная библиотека - Electronic Library 263 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7342 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2851 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34380 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64244 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4305 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2432 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1894 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10232 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28041 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61108 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7108 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35762 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13842 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2195 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25220 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 253 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4699 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33175 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7743 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 606 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1915 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12726 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8521 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 372 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 387 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 338 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3631 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 175 1
Килин Сергей 3 2
Орлович Валентин 1 1
Шкель Виктор 3 1
Беларусь - Белоруссия 6253 5
Франция - Французская Республика 8139 4
Россия - РФ - Российская федерация 164667 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
Европа 24907 3
Германия - Федеративная Республика 13155 3
Украина 7906 2
Беларусь - Минск 702 2
Германия - Штутгарт 70 2
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54466 1
Казахстан - Республика 6003 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47294 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 1
Земля - планета Солнечной системы 10830 1
Япония 13759 1
Швеция - Королевство 3771 1
Индия - Bharat 5839 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1125 1
Иран - Исламская Республика Иран 1153 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1105 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Литва - Литовская Республика 672 1
Египет - Арабская Республика 1085 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 277 1
Перу - Республика 293 1
Марокко - Королевство 225 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
Судан - Республика 106 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
Уганда - Республика 91 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 42 1
Конго - Демократическая Республика 102 1
Ливия 153 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33399 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57167 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 2
Физика - Physics - область естествознания 2917 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3434 1
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 35 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8444 1
Информатика - computer science - informatique 1180 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1892 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 529 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6661 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15870 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53023 1
Цифровая Беларусь - Цифровое развитие Беларуси - Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6134 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 585 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 37 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
Biometrics AIA 17 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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