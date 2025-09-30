Разделы

БелВАР


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены 1
03.07.2007 Беларусь успешно создает "цифровую" армию 1
21.06.2006 Оффшорное программирование - хлеб белорусских айтишников 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

БелВАР и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25069 2
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 2
Планар НПО 21 2
HP Inc. 5728 1
IBM - International Business Machines Corp 9510 1
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Intel Corporation 12440 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Samsung Electronics 10501 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13798 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Cisco Systems 5189 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
SAP SE 5392 1
Philips 2069 1
Sony 6594 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Lenovo Motorola 3511 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 88 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 478 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 254 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
IBA Group - ИБА Групп 54 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom 9 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 1
Exadel 4 1
Космос ТВ 44 1
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 1
Itransition Group - Belhard Group - БелХард 2 1
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
Научсофт - ScienceSoft 2 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
БелОМО - Белорусское оптико-механическое объединение 3 1
Пеленг ПО 5 1
Агат-систем РУП - АГАТ-системы управления 4 1
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1111 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3305 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26704 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13140 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7113 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3023 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6682 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21613 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9976 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4106 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11075 2
Аналоговые технологии 2818 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4807 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12111 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21536 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12765 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2788 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1322 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16827 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3201 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7997 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8387 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 638 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14219 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28660 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3910 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30624 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3455 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25286 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12777 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6566 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8531 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9458 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8247 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1784 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7304 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5085 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 164 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 1
НАН Беларуси - BASNET - Баснет - Сеть Национальной Академии Наук Беларуси 2 1
Шкель Виктор 3 2
Беларусь - Белоруссия 5966 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53039 2
Россия - РФ - Российская федерация 153673 2
Европа 24534 2
Беларусь - Минск 667 2
Германия - Федеративная Республика 12866 1
Япония 13442 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17859 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4053 1
Швеция - Королевство 3659 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1124 1
Украина 7740 1
Индия - Bharat 5618 1
Франция - Французская Республика 7946 1
Казахстан - Республика 5744 1
Канада 4956 1
Марокко - Королевство 213 1
Перу - Республика 284 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 579 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1041 1
Земля - планета Солнечной системы 10581 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Египет - Арабская Республика 1039 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Европа Восточная 3115 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Конго - Демократическая Республика 99 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3022 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Уганда - Республика 88 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 1
Джибути 18 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Судан - Республика 106 1
Ливия 152 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 42 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31224 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14749 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 2
Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 1
Английский язык 6831 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5737 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2430 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11562 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4861 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1855 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8422 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10383 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8843 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5793 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8126 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2136 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5874 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6685 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 220 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5951 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 368 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 35 1
Информатика - computer science - informatique 1123 1
Приватизация - форма преобразования собственности 534 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 522 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3640 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3131 1
Байнет - Bynet - белорусская часть интернета 13 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 93 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
Gartner - Гартнер 3593 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 2
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
БГУ - Белорусский государственный университет 33 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 20 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
