U.S. Department of Defense

«Медскан» и Aegis Hospital подписали меморандум о создании центра ядерной медицины Группа компаний «Медскан» и Aegis Hospital (Вьетнам) подписали меморандум, предусматривающий совместное развитие медицинской инфраструктуры во Вьетнаме. В рамках соглашения стороны намерены реализовать проект по созданию

«Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке «Группа Астра», системный интегратор Aegis Systems Ltd. и технологическая консалтинговая компания FortiTech Co. Ltd. подписали меморандумы о сотрудничестве. Стороны будут вместе участвовать в продвижении своих брендов и проработаю

МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты МТС и Dentsu Aegis Network Russia объявили о заключении стратегического партнерства в области медиаисследований, медиапланирования и развития продуктов для рекламного рынка. В рамках соглашения компании буд

Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных Международная коммуникационная группа Dentsu Aegis Network подготовила отчет Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World. Сингапур, США и Китай возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира. Великобритания, которая лидир

«Дом.ru» и Dentsu Aegis Network запустили маркетплейc «Дом.ru Маркет» «Дом.ru» совместно с Dentsu Aegis Network запустили оптимизированный маркетплейc – «Дом.ru Маркет». Ожидается, что данный шаг поможет укрепить позиции компании на рынке. Теперь все услуги и продукты компании собраны в при

Dentsu Aegis Network: темпы роста расходов на рекламу в мире увеличатся на 3,8% По оценкам экспертов глобальной сети Dentsu Aegis Network, основанным на данных анализа 59 рынков, в 2019 г. глобальный темп роста рекламы достигнет 3,8%. В результате, общий объем инвестиций составит $625 млрд. Азиатско-Тихоокеанский ре

Qsan представила систему СХД корпоративного уровня для СМБ Компания Qsan Technology, эксперт по созданию систем СХД и унифицированных решений хранения данных, представила серию Fibre Channel Aegis SAN Q500, которая является полноценным решением корпоративного уровня для организаций СМБ. Как сообщили CNews в Qsan, массив Qsan Q500 позволяет снизить общие затраты на эксплуатацию и об

В России открылось представительство агентства performance-маркетинга iProspect Коммуникационная группа Aegis Media объявила о запуске в России представительства глобальной сети агентств iProspect, занимающейся реализацией программ поискового маркетинга для мировых брендов. Генеральным директором

ETegro выпустила Ethernet-коммутатор Aegis RS200 ETegro Technologies, отечественный производитель вычислительного оборудования, объявил о расширении линейки оборудования ETegro Aegis для Ethernet-сетей и выпуске маршрутизирующего коммутатора ETegro Aegis RS200. ETegro Aegis RS200 представляет собой коммутатор третьего уровня на 48 портов Gigabit Ethernet

Модернизированная Aegis 4.0.1 прошла испытания Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, модернизированный комплекс Aegis версии 4.0.1 крейсера CG-70 Lake Erie прошёл испытания. В ходе испытаний отрабатывалась

Проведены комплексные учения ПРО США ория C2BMC (Command, Control, Battle Management and Communications) в Колорадо Спрингс; лаборатория Aegis Ballistic Missile Defense Lab (г. Мурстаун, штат Нью Джерси); лаборатория орбитального

Пятница, 13: в агентстве ПРО США сменился руководитель программы Aegis обороны США, на прошедшей в пятницу, 13 ноября 2009 года церемонии контр-адмирал ВМС Джозеф Хорн (Joseph A. Horn) сменил контр-адмирала ВМС Элана Хикса (Alan B. Hicks) на посту руководителя программы Aegis. Джозеф Хорн до нового назначения занимал пост помощника руководителя агентства ПРО. Ранее командовал эсминцем ПВО/ПРО Stout (DDG 55) класса Arleigh Burke и крейсером Lake Erie (CG 70) кл

Совершенствование Aegis продолжается рд., предусматривающего продолжение работ по развитию и эволюционному совершенствованию системы ПРО Aegis. В рамках этого контракта будут производиться системы Aegis для ВМС США и флотов

Комплекс Aegis крейсера УРО Bunker Hill прошёл испытания Как сообщает компания Lockheed Martin, комплекс Aegis открытой архитектуры крейсера УРО ВМС США CG52 Bunker Hill прошёл испытания. В ходе зачётных испытаний с боевой стрельбой CSSQT (Combat System Ship Qualification Trials) была проверена и

Aegis: очередное успешное испытание Агентство противоракетной обороны США объявило об успешном проведении 30 июля 2009 года в акватории Тихого океана системы противоракетной обороны Aegis, в рамках которого был осуществлен перехват ракетой SM-3 Block IA имитатора баллистической ракеты малой дальности. В испытаниях под кодовым обозначением Stellar Avenger участвовали эсминц

Новая модификация Aegis готова к испытаниям Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, новая модификация системы ПРО Aegis версии 4.0.1 установлена на борту крейсера ВМС США CG-70 Lake Erie и готова к испытания

Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя присвоения собственного имени эсминцу УРО класса Arleigh Burke (DDG 107), вооружённому системой ПВО/ПРО Aegis. Эсминец получил имя USS Gravely ("Грэйвли") в честь вице-адмирала ВМС США Сэмюэля

США приступают к модернизации комплексов ПРО Aegis ающий производство аппаратных комплексов нового поколения в рамках программ модернизации комплексов Aegis, а также модернизации систем единого управления ПРО Aegis (Aegis Ballisti

Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи ия калибра 127 мм. Однако впоследствии программа была свёрнута. Крейсер, оборудованный системой ПВО/ПРО Aegis, стал полигоном для системы противоракетной обороны - в том числе, на дальних рубеж

Aegis Media внедряет SAP ERP Коммуникационный холдинг Aegis Media приступил к внедрению корпоративной информационной системы управления на основе программного продукта SAP ERP. Генеральный подряд на выполнение работ по автоматизации холдинга выигр

ПРО Aegis: успех и неудача Пока DDG 60 "работал" по первой из ракет-мишеней, с полигона PMRF была запущена вторая БР. Система Aegis эсминца успешно идентифицировала цель, выработала решение на поражение и осуществила пу

ПРО Aegis: частично удачное испытание отиворакетными учениями командование третьего флота ВМС США (г. Сан Диего, Калифорния). В ходе учения удалось решить часть из поставленных задач. Более подробная информация о результатах новых учений ПРО Aegis будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

Эсминец противоракетной обороны США вошёл в порт Поти о конфликта августа 2008 года. Эсминцы класса Arleigh Burke оснащены современным комплексом ПВО/ПРО Aegis, позволяющим осуществлять кинетический перехват аэродинамических, баллистических целей,

Крейсер УРО CG52 Bunker Hill получил Aegis открытой архитектуры Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, крейсер УРО ВМС США CG52 Bunker Hill ("Банкер Хилл") в рамках программы модернизации оснащен комплексом ПВО/ПРО Aegis открытой архитектуры. В системе используется имеющееся на открытом рынке аппаратное и программное обеспечение, что дает возможность снизить стоимость эксплуатации системы, а также

Aegis успешно перехватил баллистическую учебную цель перехват, не поражают цель при непосредственном столкновении с нею; вместо этого они оснащены фрагментирующейся боевой частью, формирующей облако неуправляемых поражающих элементов. Испытание системы Aegis, по данным агентства противоракетной обороны США, стало 14 по счету и вторым подряд успешным перехватом цели.

Корабельную ПРО Aegis превратят в противоспутниковое оружие нтным усилием», но отказался оценить вероятность её успешного завершения. Для уничтожения спутника будут использованы 2 или 3 тактические противоракеты Standard SM-3 корабельного комплекса ПРО Иджис (Aegis), размещенного на крейсерах УРО или эсминцах класса "Орли Барк" (Arleigh Burke). Комплекс ПРО Иджис является компонентом многомиллиардной системы глобальной противоракетной обороны, котор

Усовершенствованная СУО Aegis успешно прошла испытания ершенствованной системы управления огнем (СУО) комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Aegis. Пуск ракеты был осуществлен с испытательного стенда USS Desert Ship на полигоне Уайт-С

Японская ПРО Aegis: первый успешный перехват БР ообщила пресс-служба агентства противоракетной обороны США, в ходе прошедших 18 сентября 2007 года в районе Гавайских островов совместных американо-японских учений сил ПРО японский эсминец с системой ПРО Aegis класса Arleigh Burke "Конго" (JS KONGO) осуществил успешный перехват учебной цели - баллистической ракеты - с помощью перехватчика Standard Missile-3 (SM-3) Block IA. Решение на пуск

Крейсеры ВМФ США переоснащаются Aegis открытой архитектуры ния Lockheed Martin объявила об утверждении руководством ВМФ США плана размещения комплекса ПВО/ПРО Aegis полностью открытой архитектуры на крейсере CG52 USS Bunker Hill ("Банкер Хилл") - вперв

Радар Aegis освоил режим сверхмалой дальности обнаружения целей Компания Lockheed Martin объявила о проведении успешных демонстрационных испытаний радара SPY-1 комплекса Aegis по обеспечению радиолокационного обнаружения целей на сверхмалой дальности (режим эсктремально малой дальности, Extreme Short Range, ESR). Основное предназначение радара SPY-1 - обеспечен

Японский эсминец Aegis успешно провел противоракетное учение е решения на поражение с имитацией пуска перехватчика SM-3 Block IA. Эсминец Kongo оснащен системой Aegis модификации 3.6. Ранее американский эсминец Aegis CG70 Lake Erie того же проекта

У границ России могут появиться Patriot и Aegis: дополнение дальностью полета свыше 3 тыс. км. В дополнение к ним для защиты от ракет меньшей дальности возможно развертывание уже существующих систем - наземного базирования Patriot PAC-3 и морского базирования Aegis. Что именно понимается в данном заявлении под "Ираном", не вполне понятно, однако упоминание о средствах борьбы с ракетами меньшей дальности позволяет предположить, что речь идет о каком-

Aegis: успешный перехват групповой цели жба Агентства противоракетной обороны США, в ходе состоявшихся 6 ноября 2007 года испытаний система Aegis осуществила успешный кинетический перехват всех компонент групповой цели, состоящей из

Aegis: впервые осуществлен кинетический перехват групповой цели Как сообщает пресс-служба Агентства противоракетной обороны США, в ходе состоявшихся 6 ноября 2007 года испытаний система Aegis осуществила успешный кинетический перехват всех компонент групповой цели, состоящей из двух баллистических ракет с не отделяемыми от последней ступени боеголовками. Перехват, по данным аг

Lockheed Martin получила новый контракт по системе Aegis для Норвегии ю $23 млн. на обеспечение логистики и обучение персонала норвежских систем противовоздушной обороны Aegis, развертываемых на фрегатах класса F310. Предполагается, что военно-морские силы Норвег

Япония получит очередной эсминец ПРО Aegis Корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью $33 млн., предусматривающий обеспечение эсминца ВС Японии Chokai класса Aegis возможностью перехвата баллистических целей. JDS Chokai - второй из четырех японских эсминцев, которые планируется оснастить полномасшатбной системой ПРО. В настоящее время "полноценную"

ВМС Норвегии получили новый фрегат Aegis ed Martin, 21 мая в Норвегии прошла церемонии ввода в строй второго норвежского фрегата "Роальд Амундсен" (F-311 Roald Amundsen) класса "Фритьоф Нансен", оборудованного радаром ПВО/ПРО SPY-1F системы Aegis. Королевские ВМС Норвегии предполагают получить 5 фрегатов Aegis этого класса. Фрегат F-311 имеет водоизмещение 5200 т и специально проектировался под установку радара SPY-1F. Экип

В Японии выкрадена информация о системе Aegis петентные органы министерства обороны страны расследуют обстоятельства утечки в учебном центре Итадзима (Etajima) в префектуре Хиросима, в 700 км от Токио, информации о секретной системе ПРО «Иджис» (Aegis) корабельного базирования американского производства. Она установлена на пяти приобретенных Японией в США эсминцах класса «Орли Барк» (Arleigh Burke). Как сообщает Reuters, вероятным исто