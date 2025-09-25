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U.S. Department of Defense Aegis BMD Aegis Ballistic Missile Defense System система обороны от баллистических ракет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.09.2025 «Медскан» и Aegis Hospital подписали меморандум о создании центра ядерной медицины

Группа компаний «Медскан» и Aegis Hospital (Вьетнам) подписали меморандум, предусматривающий совместное развитие медицинской инфраструктуры во Вьетнаме. В рамках соглашения стороны намерены реализовать проект по созданию

06.06.2025 «Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке

«Группа Астра», системный интегратор Aegis Systems Ltd. и технологическая консалтинговая компания FortiTech Co. Ltd. подписали меморандумы о сотрудничестве. Стороны будут вместе участвовать в продвижении своих брендов и проработаю
18.09.2019 Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента
17.09.2019 МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты

МТС и Dentsu Aegis Network Russia объявили о заключении стратегического партнерства в области медиаисследований, медиапланирования и развития продуктов для рекламного рынка. В рамках соглашения компании буд
05.04.2019 Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных

Международная коммуникационная группа Dentsu Aegis Network подготовила отчет Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World. Сингапур, США и Китай возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира. Великобритания, которая лидир
05.03.2019 «Дом.ru» и Dentsu Aegis Network запустили маркетплейc «Дом.ru Маркет»

«Дом.ru» совместно с Dentsu Aegis Network запустили оптимизированный маркетплейc – «Дом.ru Маркет». Ожидается, что данный шаг поможет укрепить позиции компании на рынке. Теперь все услуги и продукты компании собраны в при
11.01.2019 Dentsu Aegis Network: темпы роста расходов на рекламу в мире увеличатся на 3,8%

По оценкам экспертов глобальной сети Dentsu Aegis Network, основанным на данных анализа 59 рынков, в 2019 г. глобальный темп роста рекламы достигнет 3,8%. В результате, общий объем инвестиций составит $625 млрд. Азиатско-Тихоокеанский ре
27.08.2014 Qsan представила систему СХД корпоративного уровня для СМБ

Компания Qsan Technology, эксперт по созданию систем СХД и унифицированных решений хранения данных, представила серию Fibre Channel Aegis SAN Q500, которая является полноценным решением корпоративного уровня для организаций СМБ. Как сообщили CNews в Qsan, массив Qsan Q500 позволяет снизить общие затраты на эксплуатацию и об
14.02.2013 В России открылось представительство агентства performance-маркетинга iProspect

Коммуникационная группа Aegis Media объявила о запуске в России представительства глобальной сети агентств iProspect, занимающейся реализацией программ поискового маркетинга для мировых брендов. Генеральным директором
27.05.2011 ETegro выпустила Ethernet-коммутатор Aegis RS200

ETegro Technologies, отечественный производитель вычислительного оборудования, объявил о расширении линейки оборудования ETegro Aegis для Ethernet-сетей и выпуске маршрутизирующего коммутатора ETegro Aegis RS200. ETegro Aegis RS200 представляет собой коммутатор третьего уровня на 48 портов Gigabit Ethernet
21.12.2009 Модернизированная Aegis 4.0.1 прошла испытания

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, модернизированный комплекс Aegis версии 4.0.1 крейсера CG-70 Lake Erie прошёл испытания. В ходе испытаний отрабатывалась
20.11.2009 Проведены комплексные учения ПРО США

ория C2BMC (Command, Control, Battle Management and Communications) в Колорадо Спрингс; лаборатория Aegis Ballistic Missile Defense Lab (г. Мурстаун, штат Нью Джерси); лаборатория орбитального

16.11.2009 Пятница, 13: в агентстве ПРО США сменился руководитель программы Aegis

обороны США, на прошедшей в пятницу, 13 ноября 2009 года церемонии контр-адмирал ВМС Джозеф Хорн (Joseph A. Horn) сменил контр-адмирала ВМС Элана Хикса (Alan B. Hicks) на посту руководителя программы Aegis. Джозеф Хорн до нового назначения занимал пост помощника руководителя агентства ПРО. Ранее командовал эсминцем ПВО/ПРО Stout (DDG 55) класса Arleigh Burke и крейсером Lake Erie (CG 70) кл
28.10.2009 Совершенствование Aegis продолжается

рд., предусматривающего продолжение работ по развитию и эволюционному совершенствованию системы ПРО Aegis. В рамках этого контракта будут производиться системы Aegis для ВМС США и флотов
05.08.2009 Комплекс Aegis крейсера УРО Bunker Hill прошёл испытания

Как сообщает компания Lockheed Martin, комплекс Aegis открытой архитектуры крейсера УРО ВМС США CG52 Bunker Hill прошёл испытания. В ходе зачётных испытаний с боевой стрельбой CSSQT (Combat System Ship Qualification Trials) была проверена и

04.08.2009 Aegis: очередное успешное испытание

Агентство противоракетной обороны США объявило об успешном проведении 30 июля 2009 года в акватории Тихого океана системы противоракетной обороны Aegis, в рамках которого был осуществлен перехват ракетой SM-3 Block IA имитатора баллистической ракеты малой дальности. В испытаниях под кодовым обозначением Stellar Avenger участвовали эсминц
25.06.2009 Новая модификация Aegis готова к испытаниям

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, новая модификация системы ПРО Aegis версии 4.0.1 установлена на борту крейсера ВМС США CG-70 Lake Erie и готова к испытания
18.05.2009 Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя

присвоения собственного имени эсминцу УРО класса Arleigh Burke (DDG 107), вооружённому системой ПВО/ПРО Aegis. Эсминец получил имя USS Gravely ("Грэйвли") в честь вице-адмирала ВМС США Сэмюэля

17.02.2009 США приступают к модернизации комплексов ПРО Aegis

ающий производство аппаратных комплексов нового поколения в рамках программ модернизации комплексов Aegis, а также модернизации систем единого управления ПРО Aegis (Aegis Ballisti
09.02.2009 Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи

ия калибра 127 мм. Однако впоследствии программа была свёрнута. Крейсер, оборудованный системой ПВО/ПРО Aegis, стал полигоном для системы противоракетной обороны - в том числе, на дальних рубеж
26.01.2009 Aegis Media внедряет SAP ERP

Коммуникационный холдинг Aegis Media приступил к внедрению корпоративной информационной системы управления на основе программного продукта SAP ERP. Генеральный подряд на выполнение работ по автоматизации холдинга выигр
05.11.2008 ПРО Aegis: успех и неудача

Пока DDG 60 "работал" по первой из ракет-мишеней, с полигона PMRF была запущена вторая БР. Система Aegis эсминца успешно идентифицировала цель, выработала решение на поражение и осуществила пу
05.11.2008 ПРО Aegis: частично удачное испытание

отиворакетными учениями командование третьего флота ВМС США (г. Сан Диего, Калифорния). В ходе учения удалось решить часть из поставленных задач. Более подробная информация о результатах новых учений ПРО Aegis будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
20.10.2008 Эсминец противоракетной обороны США вошёл в порт Поти

о конфликта августа 2008 года. Эсминцы класса Arleigh Burke оснащены современным комплексом ПВО/ПРО Aegis, позволяющим осуществлять кинетический перехват аэродинамических, баллистических целей,
09.09.2008 Крейсер УРО CG52 Bunker Hill получил Aegis открытой архитектуры

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, крейсер УРО ВМС США CG52 Bunker Hill ("Банкер Хилл") в рамках программы модернизации оснащен комплексом ПВО/ПРО Aegis открытой архитектуры. В системе используется имеющееся на открытом рынке аппаратное и программное обеспечение, что дает возможность снизить стоимость эксплуатации системы, а также
06.06.2008 Aegis успешно перехватил баллистическую учебную цель

перехват, не поражают цель при непосредственном столкновении с нею; вместо этого они оснащены фрагментирующейся боевой частью, формирующей облако неуправляемых поражающих элементов. Испытание системы Aegis, по данным агентства противоракетной обороны США, стало 14 по счету и вторым подряд успешным перехватом цели.
15.02.2008 Корабельную ПРО Aegis превратят в противоспутниковое оружие

нтным усилием», но отказался оценить вероятность её успешного завершения. Для уничтожения спутника будут использованы 2 или 3 тактические противоракеты Standard SM-3 корабельного комплекса ПРО Иджис (Aegis), размещенного на крейсерах УРО или эсминцах класса "Орли Барк" (Arleigh Burke). Комплекс ПРО Иджис является компонентом многомиллиардной системы глобальной противоракетной обороны, котор
30.01.2008 Усовершенствованная СУО Aegis успешно прошла испытания

ершенствованной системы управления огнем (СУО) комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Aegis. Пуск ракеты был осуществлен с испытательного стенда USS Desert Ship на полигоне Уайт-С
18.12.2007 Японская ПРО Aegis: первый успешный перехват БР

ообщила пресс-служба агентства противоракетной обороны США, в ходе прошедших 18 сентября 2007 года в районе Гавайских островов совместных американо-японских учений сил ПРО японский эсминец с системой ПРО Aegis класса Arleigh Burke "Конго" (JS KONGO) осуществил успешный перехват учебной цели - баллистической ракеты - с помощью перехватчика Standard Missile-3 (SM-3) Block IA. Решение на пуск

12.12.2007 Крейсеры ВМФ США переоснащаются Aegis открытой архитектуры

ния Lockheed Martin объявила об утверждении руководством ВМФ США плана размещения комплекса ПВО/ПРО Aegis полностью открытой архитектуры на крейсере CG52 USS Bunker Hill ("Банкер Хилл") - вперв
06.12.2007 Радар Aegis освоил режим сверхмалой дальности обнаружения целей

Компания Lockheed Martin объявила о проведении успешных демонстрационных испытаний радара SPY-1 комплекса Aegis по обеспечению радиолокационного обнаружения целей на сверхмалой дальности (режим эсктремально малой дальности, Extreme Short Range, ESR). Основное предназначение радара SPY-1 - обеспечен
19.11.2007 Японский эсминец Aegis успешно провел противоракетное учение

е решения на поражение с имитацией пуска перехватчика SM-3 Block IA. Эсминец Kongo оснащен системой Aegis модификации 3.6. Ранее американский эсминец Aegis CG70 Lake Erie того же проекта
15.11.2007 У границ России могут появиться Patriot и Aegis: дополнение

дальностью полета свыше 3 тыс. км. В дополнение к ним для защиты от ракет меньшей дальности возможно развертывание уже существующих систем - наземного базирования Patriot PAC-3 и морского базирования Aegis. Что именно понимается в данном заявлении под "Ираном", не вполне понятно, однако упоминание о средствах борьбы с ракетами меньшей дальности позволяет предположить, что речь идет о каком-
07.11.2007 Aegis: успешный перехват групповой цели

жба Агентства противоракетной обороны США, в ходе состоявшихся 6 ноября 2007 года испытаний система Aegis осуществила успешный кинетический перехват всех компонент групповой цели, состоящей из

07.11.2007 Aegis: впервые осуществлен кинетический перехват групповой цели

Как сообщает пресс-служба Агентства противоракетной обороны США, в ходе состоявшихся 6 ноября 2007 года испытаний система Aegis осуществила успешный кинетический перехват всех компонент групповой цели, состоящей из двух баллистических ракет с не отделяемыми от последней ступени боеголовками. Перехват, по данным аг
16.08.2007 Lockheed Martin получила новый контракт по системе Aegis для Норвегии

ю $23 млн. на обеспечение логистики и обучение персонала норвежских систем противовоздушной обороны Aegis, развертываемых на фрегатах класса F310. Предполагается, что военно-морские силы Норвег
08.08.2007 Япония получит очередной эсминец ПРО Aegis

Корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью $33 млн., предусматривающий обеспечение эсминца ВС Японии Chokai класса Aegis возможностью перехвата баллистических целей. JDS Chokai - второй из четырех японских эсминцев, которые планируется оснастить полномасшатбной системой ПРО. В настоящее время "полноценную"

05.06.2007 ВМС Норвегии получили новый фрегат Aegis

ed Martin, 21 мая в Норвегии прошла церемонии ввода в строй второго норвежского фрегата "Роальд Амундсен" (F-311 Roald Amundsen) класса "Фритьоф Нансен", оборудованного радаром ПВО/ПРО SPY-1F системы Aegis. Королевские ВМС Норвегии предполагают получить 5 фрегатов Aegis этого класса. Фрегат F-311 имеет водоизмещение 5200 т и специально проектировался под установку радара SPY-1F. Экип
22.05.2007 В Японии выкрадена информация о системе Aegis

петентные органы министерства обороны страны расследуют обстоятельства утечки в учебном центре Итадзима (Etajima) в префектуре Хиросима, в 700 км от Токио, информации о секретной системе ПРО «Иджис» (Aegis) корабельного базирования американского производства. Она установлена на пяти приобретенных Японией в США эсминцах класса «Орли Барк» (Arleigh Burke). Как сообщает Reuters, вероятным исто
02.04.2007 Aegis нового поколения получат ВМФ Испании и Австралии

Корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью $260 млн. на поставку корабельных противоракетных и противовоздушных систем Aegis для трех эсминцев ПВО ВМФ Австралии и фрегата класса F-100 ВМФ Испании. Новые системы Aegis, сообщает пресс-служба корпорации, будут относиться к новому поколению, иметь полностью


Публикаций - 124, упоминаний - 163

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 9
Patriot Memory 80 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Samsung Electronics 11065 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
Canon 1439 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
БУХта - Buhta 103 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 1
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 1
FortiTech Company Limited 2 1
Cheyenne Mountain Entertainment 4 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
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SAS Institute 1082 1
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Fujitsu 2105 1
Lockheed Martin 777 23
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Boeing 1031 4
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Спортмастер - Sportmaster 201 1
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Европа Восточная 3138 3
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