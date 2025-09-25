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U.S. Department of Defense Aegis BMD Aegis Ballistic Missile Defense System система обороны от баллистических ракет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.09.2025
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«Медскан» и Aegis Hospital подписали меморандум о создании центра ядерной медицины
Группа компаний «Медскан» и Aegis Hospital (Вьетнам) подписали меморандум, предусматривающий совместное развитие медицинской инфраструктуры во Вьетнаме. В рамках соглашения стороны намерены реализовать проект по созданию
|06.06.2025
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«Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке
«Группа Астра», системный интегратор Aegis Systems Ltd. и технологическая консалтинговая компания FortiTech Co. Ltd. подписали меморандумы о сотрудничестве. Стороны будут вместе участвовать в продвижении своих брендов и проработаю
|18.09.2019
|Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента
|17.09.2019
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МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты
МТС и Dentsu Aegis Network Russia объявили о заключении стратегического партнерства в области медиаисследований, медиапланирования и развития продуктов для рекламного рынка. В рамках соглашения компании буд
|05.04.2019
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Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных
Международная коммуникационная группа Dentsu Aegis Network подготовила отчет Digital Society Index 2019: Human Needs in a Digital World. Сингапур, США и Китай возглавили рейтинг лучших цифровых экономик мира. Великобритания, которая лидир
|05.03.2019
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«Дом.ru» и Dentsu Aegis Network запустили маркетплейc «Дом.ru Маркет»
«Дом.ru» совместно с Dentsu Aegis Network запустили оптимизированный маркетплейc – «Дом.ru Маркет». Ожидается, что данный шаг поможет укрепить позиции компании на рынке. Теперь все услуги и продукты компании собраны в при
|11.01.2019
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Dentsu Aegis Network: темпы роста расходов на рекламу в мире увеличатся на 3,8%
По оценкам экспертов глобальной сети Dentsu Aegis Network, основанным на данных анализа 59 рынков, в 2019 г. глобальный темп роста рекламы достигнет 3,8%. В результате, общий объем инвестиций составит $625 млрд. Азиатско-Тихоокеанский ре
|27.08.2014
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Qsan представила систему СХД корпоративного уровня для СМБ
Компания Qsan Technology, эксперт по созданию систем СХД и унифицированных решений хранения данных, представила серию Fibre Channel Aegis SAN Q500, которая является полноценным решением корпоративного уровня для организаций СМБ. Как сообщили CNews в Qsan, массив Qsan Q500 позволяет снизить общие затраты на эксплуатацию и об
|14.02.2013
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В России открылось представительство агентства performance-маркетинга iProspect
Коммуникационная группа Aegis Media объявила о запуске в России представительства глобальной сети агентств iProspect, занимающейся реализацией программ поискового маркетинга для мировых брендов. Генеральным директором
|27.05.2011
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ETegro выпустила Ethernet-коммутатор Aegis RS200
ETegro Technologies, отечественный производитель вычислительного оборудования, объявил о расширении линейки оборудования ETegro Aegis для Ethernet-сетей и выпуске маршрутизирующего коммутатора ETegro Aegis RS200. ETegro Aegis RS200 представляет собой коммутатор третьего уровня на 48 портов Gigabit Ethernet
|21.12.2009
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Модернизированная Aegis 4.0.1 прошла испытания
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, модернизированный комплекс Aegis версии 4.0.1 крейсера CG-70 Lake Erie прошёл испытания. В ходе испытаний отрабатывалась
|20.11.2009
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Проведены комплексные учения ПРО США
ория C2BMC (Command, Control, Battle Management and Communications) в Колорадо Спрингс; лаборатория Aegis Ballistic Missile Defense Lab (г. Мурстаун, штат Нью Джерси); лаборатория орбитального
|16.11.2009
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Пятница, 13: в агентстве ПРО США сменился руководитель программы Aegis
обороны США, на прошедшей в пятницу, 13 ноября 2009 года церемонии контр-адмирал ВМС Джозеф Хорн (Joseph A. Horn) сменил контр-адмирала ВМС Элана Хикса (Alan B. Hicks) на посту руководителя программы Aegis. Джозеф Хорн до нового назначения занимал пост помощника руководителя агентства ПРО. Ранее командовал эсминцем ПВО/ПРО Stout (DDG 55) класса Arleigh Burke и крейсером Lake Erie (CG 70) кл
|28.10.2009
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Совершенствование Aegis продолжается
рд., предусматривающего продолжение работ по развитию и эволюционному совершенствованию системы ПРО Aegis. В рамках этого контракта будут производиться системы Aegis для ВМС США и флотов
|05.08.2009
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Комплекс Aegis крейсера УРО Bunker Hill прошёл испытания
Как сообщает компания Lockheed Martin, комплекс Aegis открытой архитектуры крейсера УРО ВМС США CG52 Bunker Hill прошёл испытания. В ходе зачётных испытаний с боевой стрельбой CSSQT (Combat System Ship Qualification Trials) была проверена и
|04.08.2009
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Aegis: очередное успешное испытание
Агентство противоракетной обороны США объявило об успешном проведении 30 июля 2009 года в акватории Тихого океана системы противоракетной обороны Aegis, в рамках которого был осуществлен перехват ракетой SM-3 Block IA имитатора баллистической ракеты малой дальности. В испытаниях под кодовым обозначением Stellar Avenger участвовали эсминц
|25.06.2009
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Новая модификация Aegis готова к испытаниям
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, новая модификация системы ПРО Aegis версии 4.0.1 установлена на борту крейсера ВМС США CG-70 Lake Erie и готова к испытания
|18.05.2009
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Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя
присвоения собственного имени эсминцу УРО класса Arleigh Burke (DDG 107), вооружённому системой ПВО/ПРО Aegis. Эсминец получил имя USS Gravely ("Грэйвли") в честь вице-адмирала ВМС США Сэмюэля
|17.02.2009
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США приступают к модернизации комплексов ПРО Aegis
ающий производство аппаратных комплексов нового поколения в рамках программ модернизации комплексов Aegis, а также модернизации систем единого управления ПРО Aegis (Aegis Ballisti
|09.02.2009
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Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи
ия калибра 127 мм. Однако впоследствии программа была свёрнута. Крейсер, оборудованный системой ПВО/ПРО Aegis, стал полигоном для системы противоракетной обороны - в том числе, на дальних рубеж
|26.01.2009
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Aegis Media внедряет SAP ERP
Коммуникационный холдинг Aegis Media приступил к внедрению корпоративной информационной системы управления на основе программного продукта SAP ERP. Генеральный подряд на выполнение работ по автоматизации холдинга выигр
|05.11.2008
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ПРО Aegis: успех и неудача
Пока DDG 60 "работал" по первой из ракет-мишеней, с полигона PMRF была запущена вторая БР. Система Aegis эсминца успешно идентифицировала цель, выработала решение на поражение и осуществила пу
|05.11.2008
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ПРО Aegis: частично удачное испытание
отиворакетными учениями командование третьего флота ВМС США (г. Сан Диего, Калифорния). В ходе учения удалось решить часть из поставленных задач. Более подробная информация о результатах новых учений ПРО Aegis будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|20.10.2008
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Эсминец противоракетной обороны США вошёл в порт Поти
о конфликта августа 2008 года. Эсминцы класса Arleigh Burke оснащены современным комплексом ПВО/ПРО Aegis, позволяющим осуществлять кинетический перехват аэродинамических, баллистических целей,
|09.09.2008
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Крейсер УРО CG52 Bunker Hill получил Aegis открытой архитектуры
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, крейсер УРО ВМС США CG52 Bunker Hill ("Банкер Хилл") в рамках программы модернизации оснащен комплексом ПВО/ПРО Aegis открытой архитектуры. В системе используется имеющееся на открытом рынке аппаратное и программное обеспечение, что дает возможность снизить стоимость эксплуатации системы, а также
|06.06.2008
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Aegis успешно перехватил баллистическую учебную цель
перехват, не поражают цель при непосредственном столкновении с нею; вместо этого они оснащены фрагментирующейся боевой частью, формирующей облако неуправляемых поражающих элементов. Испытание системы Aegis, по данным агентства противоракетной обороны США, стало 14 по счету и вторым подряд успешным перехватом цели.
|15.02.2008
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Корабельную ПРО Aegis превратят в противоспутниковое оружие
нтным усилием», но отказался оценить вероятность её успешного завершения. Для уничтожения спутника будут использованы 2 или 3 тактические противоракеты Standard SM-3 корабельного комплекса ПРО Иджис (Aegis), размещенного на крейсерах УРО или эсминцах класса "Орли Барк" (Arleigh Burke). Комплекс ПРО Иджис является компонентом многомиллиардной системы глобальной противоракетной обороны, котор
|30.01.2008
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Усовершенствованная СУО Aegis успешно прошла испытания
ершенствованной системы управления огнем (СУО) комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Aegis. Пуск ракеты был осуществлен с испытательного стенда USS Desert Ship на полигоне Уайт-С
|18.12.2007
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Японская ПРО Aegis: первый успешный перехват БР
ообщила пресс-служба агентства противоракетной обороны США, в ходе прошедших 18 сентября 2007 года в районе Гавайских островов совместных американо-японских учений сил ПРО японский эсминец с системой ПРО Aegis класса Arleigh Burke "Конго" (JS KONGO) осуществил успешный перехват учебной цели - баллистической ракеты - с помощью перехватчика Standard Missile-3 (SM-3) Block IA. Решение на пуск
|12.12.2007
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Крейсеры ВМФ США переоснащаются Aegis открытой архитектуры
ния Lockheed Martin объявила об утверждении руководством ВМФ США плана размещения комплекса ПВО/ПРО Aegis полностью открытой архитектуры на крейсере CG52 USS Bunker Hill ("Банкер Хилл") - вперв
|06.12.2007
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Радар Aegis освоил режим сверхмалой дальности обнаружения целей
Компания Lockheed Martin объявила о проведении успешных демонстрационных испытаний радара SPY-1 комплекса Aegis по обеспечению радиолокационного обнаружения целей на сверхмалой дальности (режим эсктремально малой дальности, Extreme Short Range, ESR). Основное предназначение радара SPY-1 - обеспечен
|19.11.2007
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Японский эсминец Aegis успешно провел противоракетное учение
е решения на поражение с имитацией пуска перехватчика SM-3 Block IA. Эсминец Kongo оснащен системой Aegis модификации 3.6. Ранее американский эсминец Aegis CG70 Lake Erie того же проекта
|15.11.2007
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У границ России могут появиться Patriot и Aegis: дополнение
дальностью полета свыше 3 тыс. км. В дополнение к ним для защиты от ракет меньшей дальности возможно развертывание уже существующих систем - наземного базирования Patriot PAC-3 и морского базирования Aegis. Что именно понимается в данном заявлении под "Ираном", не вполне понятно, однако упоминание о средствах борьбы с ракетами меньшей дальности позволяет предположить, что речь идет о каком-
|07.11.2007
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Aegis: успешный перехват групповой цели
жба Агентства противоракетной обороны США, в ходе состоявшихся 6 ноября 2007 года испытаний система Aegis осуществила успешный кинетический перехват всех компонент групповой цели, состоящей из
|07.11.2007
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Aegis: впервые осуществлен кинетический перехват групповой цели
Как сообщает пресс-служба Агентства противоракетной обороны США, в ходе состоявшихся 6 ноября 2007 года испытаний система Aegis осуществила успешный кинетический перехват всех компонент групповой цели, состоящей из двух баллистических ракет с не отделяемыми от последней ступени боеголовками. Перехват, по данным аг
|16.08.2007
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Lockheed Martin получила новый контракт по системе Aegis для Норвегии
ю $23 млн. на обеспечение логистики и обучение персонала норвежских систем противовоздушной обороны Aegis, развертываемых на фрегатах класса F310. Предполагается, что военно-морские силы Норвег
|08.08.2007
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Япония получит очередной эсминец ПРО Aegis
Корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью $33 млн., предусматривающий обеспечение эсминца ВС Японии Chokai класса Aegis возможностью перехвата баллистических целей. JDS Chokai - второй из четырех японских эсминцев, которые планируется оснастить полномасшатбной системой ПРО. В настоящее время "полноценную"
|05.06.2007
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ВМС Норвегии получили новый фрегат Aegis
ed Martin, 21 мая в Норвегии прошла церемонии ввода в строй второго норвежского фрегата "Роальд Амундсен" (F-311 Roald Amundsen) класса "Фритьоф Нансен", оборудованного радаром ПВО/ПРО SPY-1F системы Aegis. Королевские ВМС Норвегии предполагают получить 5 фрегатов Aegis этого класса. Фрегат F-311 имеет водоизмещение 5200 т и специально проектировался под установку радара SPY-1F. Экип
|22.05.2007
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В Японии выкрадена информация о системе Aegis
петентные органы министерства обороны страны расследуют обстоятельства утечки в учебном центре Итадзима (Etajima) в префектуре Хиросима, в 700 км от Токио, информации о секретной системе ПРО «Иджис» (Aegis) корабельного базирования американского производства. Она установлена на пяти приобретенных Японией в США эсминцах класса «Орли Барк» (Arleigh Burke). Как сообщает Reuters, вероятным исто
|02.04.2007
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Aegis нового поколения получат ВМФ Испании и Австралии
Корпорация Lockheed Martin получила контракт стоимостью $260 млн. на поставку корабельных противоракетных и противовоздушных систем Aegis для трех эсминцев ПВО ВМФ Австралии и фрегата класса F-100 ВМФ Испании. Новые системы Aegis, сообщает пресс-служба корпорации, будут относиться к новому поколению, иметь полностью
U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews RND - R&D.CNews 2274 13
|Space War 75 6
|AP - Associated Press 2007 4
|SpaceDaily - Space Daily 187 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
|Defensetech 47 2
|Военно-промышленный курьер 88 2
|Washington Times 22 2
|Spacewar 9 2
|Mainichi Shimbun 9 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|DigiTimes - Издание 1331 2
|New Scientist 1448 2
|Space Daily 528 2
|LiveScience 154 1
|Defense Talk 40 1
|Japan Times 13 1
|Tom’s Hardware 600 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|DRAMeXchange 42 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|TechPowerUp 23 1
|Российская газета 290 1
|Мобильные системы 118 1
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