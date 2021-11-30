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РАС Расстройства аутистического спектра ASD Autism Spectrum Disorder



30.11.2021 Две трети ИТ-специалистов готовы бежать из России 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
18.12.2020 Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме 1
06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM 1
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
25.07.2019 SAS запустила программу производственной практики для студентов с расстройством аутического спектра 1
17.06.2019 Neuromech разработала программно-аппаратный комплекс для обучения детей с расстройствами аутического спектра 1
17.04.2019 Everland и «Билайн» запустят онлайн-платформу для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью 1
08.11.2018 МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект 1
16.07.2018 Microsoft призвала власти спасти человечество от распознавания лиц 1
03.04.2018 Mail.RuGroup запустила образовательную программу для людей с аутизмом 1
19.06.2017 Коррекция расстройств аутистического спектра начинается с кишечника? 1
13.12.2016 Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов 1
09.12.2016 «Мегафон» развивает инклюзивное образование в Сочи 1
24.02.2016 Земля слишком уникальная планета 1
21.10.2015 У нас есть шанс стать древнейшей сверхцивилизацией 1
09.10.2015 На Орион возвращаются хозяева 1
01.07.2015 Google распознает на фото чернокожих людей как горилл 1
09.10.2014 Космические приключения на новый лад 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
05.09.2014 Шесть игр, удививших нас на Gamescom 2014 1
15.08.2014 Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS, часть II 1
01.04.2014 Обзор игры Killzone: Shadow Fall. Главный экслюзив для PS4 1
24.01.2013 Недалеко от Пекина нашли ДНК-следы индейцев и азиатов 1
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 1
18.04.2012 "Космические рейнджеры HD: Революция" в разработке 1
11.04.2012 Дополнение "Mass Effect 3: Возрождение" уже доступно 1
27.01.2012 Предзаказ Mass Effect 3 1
02.11.2011 "Sword of the Stars II. Далекие звезды" в декабре 1
22.08.2011 Демоверсия Might & Magic Heroes VI 1
15.08.2011 The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты 1
15.08.2011 Второй этап бета-теста Might & Magic Heroes VI 1
02.06.2011 Бета-тест Might & Magic Heroes VI скоро 1
24.03.2011 Might & Magic Heroes VI. Скриншоты 1
14.03.2011 Дата выхода Might & Magic Heroes VI 1
11.03.2011 Might & Magic Heroes VI. Видео 1
25.02.2011 Might & Magic Heroes VI. Видео 1
14.01.2011 Might & Magic Heroes VI. Видеодневник 1

Публикаций - 204, упоминаний - 204

РАС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бука - Buka Entertaiment 480 6
Галактика - Корпорация 1410 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 3
Microsoft Corporation 23395 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Synology Inc 134 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 1
Intel Corporation 11624 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
ДОК 766 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1127 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Сенсор-Тех Лаборатория 15 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 85 1
Россервис 53 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 1
DeLonghi 34 1
THQ 295 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 252 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
SAS Institute 906 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 306 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
HP Inc. 5500 1
Крок - Croc 1683 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 77 1
ОТР ГК 198 1
Компьюлинк ГК - Compulink 418 1
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 237 1
АйТи 1278 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Logitech 408 1
Самолёт ГК 1649 2
NCMNS - North Carolina Museum of Natural Sciences - Музей естественных наук Северной Каролины 1 1
Открытие ФК - Балтийский лизинг 5 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 19 1
Muse Group 28 1
Меркури - Mercury 232 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Toyota - Lexus 62 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
Пространство равных возможностей АНО 2 1
Everland - социальный бизнес-проект 9 1
BMW Group 409 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Sanofi - Санофи 41 1
Skoda - Škoda Auto 40 1
Jaguar Land Rover 90 1
Jaguar Cars 122 1
Volkswagen Audi Group 196 1
Ford 396 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 1
Volvo Cars 249 1
Hyundai Motor 332 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 2
Таможня - Таможенная служба 1022 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 4 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 4
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 464 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 4
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 792 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 241 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4510 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1139 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5229 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 563 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 67 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 225 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1526 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 1
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 88 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
ЭОС Дело СЭД 202 4
Microsoft Windows 2000 12612 2
Microsoft DirectX 692 2
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 17 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 1
Games Workshop - Warhammer Online 51 1
DeLonghi РАС 1 1
Apple iOS 6722 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 24 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 42 1
Гришин Дмитрий 190 2
Смирнова Авдотья 2 2
Лосева Наталья 7 1
Коро­сте­ле­в Пав­ел 1 1
Новгородова Ирина 1 1
Любинский Александр 16 1
Шпицберг Игорь 1 1
Кулешов Денис 13 1
Калинин Денис 70 1
Зайцева Анна 69 1
Горбунов Анатолий 18 1
Ведев Дмитрий 19 1
Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 1
Гасымов Захид 1 1
Лобода Юлия 1 1
Рэйкли Крис 1 1
Водянова Наталья 3 1
Дворкович Аркадий 210 1
Чистова Евгения 12 1
Кожевникова Александра 1 1
Новиков Игорь 6 1
Smith Brad - Смит Брэд 80 1
Путин Владимир 2696 1
Мишустин Михаил 466 1
Карелин Павел 6 1
Кальмуцкий Олег 8 1
Фишер Андрей 62 1
Тыров Илья 15 1
Васильев Кирилл 16 1
Македонский Сергей 47 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 13
Россия - РФ - Российская федерация 121478 9
Земля - планета Солнечной системы 9676 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Япония 12847 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 2
Европа Восточная 2989 2
Колумбия - Республика 529 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Венера - планета Солнечной системы 270 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 1
США - Мэриленд 269 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 792 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Швеция - Королевство 3449 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1410 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
Европа 21235 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 6
Образование в России 767 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 2
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 2
Психология - Психологическая поддержка 935 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 213 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1491 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 163 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
New Scientist 1447 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
BCG - Boston Consulting Group 97 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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