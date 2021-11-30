Индексная книга CNews*
РАС Расстройства аутистического спектра ASD Autism Spectrum Disorder
Публикаций - 204, упоминаний - 204
РАС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 190 2
|Смирнова Авдотья 2 2
|Лосева Наталья 7 1
|Коростелев Павел 1 1
|Новгородова Ирина 1 1
|Любинский Александр 16 1
|Шпицберг Игорь 1 1
|Кулешов Денис 13 1
|Калинин Денис 70 1
|Зайцева Анна 69 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 1
|Гасымов Захид 1 1
|Лобода Юлия 1 1
|Рэйкли Крис 1 1
|Водянова Наталья 3 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Чистова Евгения 12 1
|Кожевникова Александра 1 1
|Новиков Игорь 6 1
|Smith Brad - Смит Брэд 80 1
|Путин Владимир 2696 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Карелин Павел 6 1
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Фишер Андрей 62 1
|Тыров Илья 15 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Македонский Сергей 47 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
|New Scientist 1447 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.