Цифровые проекты, которые меняют жизни: студенты Skillfactory разработали решения для благотворительных фондов

Школа ИТ-профессий Skillfactory подвела итоги проекта «ИТ-песочница», в рамках которого студенты работали над созданием pet-проектов для реальных заказчиков из числа благотворительных организаций. За три с половиной месяца 128 студентов направлений ИТ и дизайна (школа Contented) объединились в семь команд и разработали решения для фондов «Ночлежка», «Антон тут рядом», «Дари еду» и др. Среди проектов — образовательная игра для сотрудников и волонтеров, бот и веб-приложение в Telegram, обновленный дизайн существующего мобильного приложения. Призовой фонд проекта составил 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

ИТ-песочница от Skillfactory — это пространство, где студенты разрабатывают MVP продуктов с нуля, симулируя реальные условия работы в командах. Проект помогает участникам получить опыт, работая над актуальными кейсами, и предлагает партнерам практические ИТ-решения. Цель песочницы — создать практикоориентированную среду, в которой студенты собирают команду и учатся взаимодействовать с реальными заказчиками, погружаются в процесс от идеи до презентации готового продукта, развивают навыки командной работы и создания цифровых решений.

Работа студентов была выстроена в формате полного цикла разработки. На первом этапе они изучали задачи фондов и генерировали идеи, затем создавали прототипы, реализовывали проекты и дорабатывали их на основе обратной связи от заказчиков. Участникам помогали эксперты Skillfactory, предоставляя консультации на всех этапах.

В рамках проекта студенты создали семь значимых продуктов. Среди них — образовательная игра для онбординга сотрудников и волонтеров «Ночлежки», веб-приложение в Telegram и админ-панель для фонда «Дари еду», казуальная игра с элементами ситибилдинга для фонда «НИКА», игра-тайкун для реабилитационного центра «Мозаика», являющимся подразделением Елизаветинского хосписа, сайт и телеграм-бот для упрощения подачи заявок об открытых люках для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также обновленное мобильное приложение с персонализированными элементами для проекта «Помощь».

Победителем стала команда, создавшая проект для фонда «Антон тут рядом» — игру «Медведик тут рядом». В основе сюжета — путешествие пользователя по различным локациям, связанным с деятельностью фонда, таким как гончарная мастерская, театральная студия и концертный зал. Уровни игры сопровождаются короткими видео-заставками, где игроки узнают факты об аутизме и развенчивают распространенные мифы об этой особенности развития. Игра включает социальные механики, например, возможность получить ачивку за репост, что может способствовать привлечению новых пользователей на сайт фонда и повышать его узнаваемость.

«Мы благодарны команде за чуткость и внимание к задачам фонда. Мы влюбились в игру с первого взгляда, и планируем в будущем интегрировать ее на нашу платформу. Получившийся продукт соединил два важных принципа нашей работы: инклюзию и красоту. Игра — понятный и интересный способ узнавать новое об аутизме и людях, чей опыт может отличаться от вашего. Отдельная радость, что графику и персонажа создали по иллюстрациям авторов с аутизмом: Игоря Попова и Сергея Тиснека», — сказала Лада Ефимова, директор по внешним коммуникациям фонда «Антон тут рядом».

«Медведик тут рядом» — это не только развлечение, но и образовательный инструмент, который вовлекает аудиторию в социальный проект и мотивирует стать частью комьюнити. За этот проект команда получила главный приз в размере 500 тыс. руб.

«Мы опросили более 400 человек, и исследование показало, что большинство знают о людях с РАС, но только в общих чертах. Поэтому целью нашей игры было повысить осведомленность: чтобы окружающие стали ближе друг к другу, не боялись общаться, дружить и работать вместе, знали, как себя вести, когда рядом оказывается человек с РАС», — сказала Анна Милованова, лидер команды, работавшей над проектом для фонда «Антон тут рядом».

Некоторые проекты уже готовы к внедрению. Например, фонд «Дари еду» планирует представить приложение для своих сотрудников — разработка должна упростить процесс подключения новых волонтеров их работу и безопасность данных. 14 декабря 2024 г. фонд презентует приложение реальным пользователям. Это станет первым публичным анонсом разработки. Фонд «Антон тут рядом» совместно со студентами работает над улучшением первой версии игры. Доработки для мобильного приложения «Помощь» планируются в 2025 г., а для фонда «Ника» студенты развивают проект до версии MVP 2.0 — улучшенной модели с дополнительными функциями на основе первой разработки.

«Сейчас мы работаем с волонтерами через чат-бот, а новое приложение еще в процессе отладки и доработок. Но уже по презентации понятно, что оно будет полезно: координаторы, волонтеры и кураторы станут единой системой. От работы команды студентов Skillfactory испытываем восторг и очень ждем запуска, ведь мы станем первым фондом с такой платформой для своей экосистемы», — отметила Светлана Федотова, координатор волонтеров фонда «Дари еду».