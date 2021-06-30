«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра

«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare, предназначенного для мониторинга эмоционального состояния ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Реализация проекта осуществляется путем передачи по GSM-каналу на телефон родителей или педагогов, занимающихся с ребенком, информации о степени и характере его эмоционального возбуждения. Кроме того, «Билайн» оказывает экспертную поддержку на многих этапах реализации решения. На данный момент проект находится в разработке, по завершении которой будет принято решение о дальнейшем формате сотрудничества.

Официально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что один из 160 детей в мире рождается с РАС. Согласно последним данным ВОЗ, каждый 270-й человек на Земле имеет такое расстройство. Билайн на протяжении 10 лет развивает направление BeeInclusion, в котором объединяет технологии для людей с инвалидностью, проекты по интеграции, обучению и трудоустройству. В 2019 г. компания стала первым российским брендом, присоединившимся к международному движению The valuable 500 – партнерству крупных мировых брендов, включивших повестку инклюзии в свои бизнес-стратегии.

Разработка решения проводится в Академпарке Новосибирска при поддержке ученых, специалистов в области реабилитации детей с РАС и родителей, в семьях которых есть такие дети. Принцип работы устройства заключается в измерении физических параметров состояния ребенка посредством интегрированных в браслет: датчика кожно-гальванической реакции, датчика акселерометра и датчика пульсометра. Датчик кожно-гальванической реакции измеряет проводимость кожи, акселерометр фиксирует движения в трехосевом пространстве. Пульсометр, в свою очередь, регистрирует вариабельность сердечного ритма, который напрямую говорит об эмоциональном состоянии человека. Анализ этих биологических и физиологических изменений позволяет браслету оценить стрессы, которые ребенок с аутизмом испытывает в различных условиях.

«В рамках своей стратегии устойчивого развития Билайн системно поддерживает проекты, связанные с включением людей в активную, полноценную жизнь социума, независимо от их особенностей, в том числе ограничений в возможностях здоровья и особенностей развития. Одним из таких примеров является поддержка проекта AutismCare. При помощи технологий Билайн эти данные оперативно попадают в центр обработки данных, где алгоритм нейронной сети/машинного обучения оценивает их влияние на владельца браслета. Способность предвидеть паническую атаку, вызванную стрессом, является ключом к ее предотвращению», - сказал Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса.

«Для того, чтобы создать целостную качественную систему непрерывного сопровождения детей с РАС должны объединиться три компетенции: родителей, педагогов и социальных институтов. Создание такого браслета – важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет очень полезен для учителей коррекционных классов, для людей, которые ведут различные детские творческие секции, например, рисования или музыки, спортивные секции. Мне кажется, что за такими технологиями будущее», - отметил Игорь Шпицберг, российский коррекционный педагог, специалист в области реабилитации людей с аутизмом, основатель и руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».