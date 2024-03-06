Ученые Сеченовского университета и Института когнитивных нейронаук разработали VR-приложение для поведенческой терапии детей с аутизмом

Команда молодых ученых Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создала первое в России приложение с использованием технологий виртуальной реальности для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра. С его помощью дети смогут развивать социальные, бытовые и адаптивные навыки в контролируемых и безопасных условиях. Например, обучаться правилам дорожного движения, осваивать навыки похода в магазин, поездок в общественном транспорте, посещения врачей и др. Приложение протестировали на подростках с РАС одного из ресурсных центров Москвы. Первые положительные результаты уже получены. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Приложение VR Inclusion, разработанное командой ученых Сеченовского университета и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, основывается на принципах прикладного анализа поведения и использует возможности VR для создания контролируемой и безопасной среды обучения. Программа помогает детям с аутизмом осваивать новые навыки в максимально приближенных к реальности условиях. Но при этом – без стрессов и других травмирующих факторов. Как рассказал один из разработчиков приложения, специалист по научно-методической работе Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Первого МГМУ Сергей Бордовский, подобные ИТ-решения уже успешно применяются для социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра в США и странах Европы. В России такое приложение разработано впервые.

«С помощью нашей программы и обычных очков дополненной реальности мы воспроизводим какой-то важный жизненный сценарий, который ребенок отрабатывает в полностью безопасной и контролируемой виртуальной среде, – сказал Сергей Бордовский. – Например, переходит через дорогу. При этом он полностью погружается в эту среду – ходит по комнате, «видит» пешеходный переход, транспорт вокруг, светофор. Мы можем усложнять сценарий – увеличивать количество машин и людей, добавлять светофоры и какие-то другие объекты. Причем это не просто сменяющие друг друга картинки, а полное погружение в реальный сценарий в виртуальной среде».

На сегодняшний день программу протестировали на подростках с РАС в ресурсном центре «Добрый» благотворительного фонда «Искусство быть рядом». Первый этап апробации, в котором участвовали пять подростков, включал в себя серию из 10-14 последовательных занятий по отработке безопасного перехода через проезжую часть. После завершения тренинга все участники продемонстрировали способность применять полученный навык в реальных жизненных условиях.

«Мы получили прекрасные отзывы от родителей и тьюторов, – отметил Сергей Бордовский. – Все дети сумели спокойно перенести полученный виртуальный опыт в реальные условия. Более того, сам процесс обучения очень увлек участников. Мы ожидали, что дети могут негативно воспринять VR- гарнитуру, ведь при аутизме очень высокая чувствительность к любым избыточным стимулам. Но ничего подобного не произошло – детям было очень интересно находиться в виртуальной среде, и они не испытывали никакого дискомфорта».

Сейчас команда проекта продолжает тестировать новый подход, а также разрабатывает для программы инклюзивный сценарий по использованию общественного транспорта. В перспективе с помощью приложения можно будет также освоить навыки похода в магазин, посещения врача, школы и множество других. Пока разработанная программа предназначена для обучения ребенка врачом, психологом, педагогом или тьютором в поликлинике, реабилитационном центре или ресурсном классе школы. В дальнейшем разработчики планируют адаптировать ее для использования в домашних условиях - без участия специалиста.