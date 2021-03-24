Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи

Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи. Приложение «Альберт» позволяет взрослым и детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), нарушенными навыками общения или ментальной инвалидностью сообщать о своих потребностях и просьбах, рассказывать о состоянии и настроении. Коммуникатор работает очень просто: пользователь выбирает из галереи карточки с наглядными картинками (например, на темы еды, эмоций, гигиены и др.), компонует их, а сервис озвучивает смысл единой фразой («Я хочу есть», «Мне пора ехать» и т.д.).

Над приложением работали ученые, медики, программисты и психологи резидента фонда «Сколково» — компании «Сенсор-тех», которая специализируется на создании умных технологий для людей с инвалидностью.

«Альберт» поможет взрослым и детям, у которых есть сложности с речью и общением, (например, интеллектуальные и эмоциональные проблемы), нарушения слуха, двигательные нарушения, последствия травм и инсультов.

С помощью «Альберта» дети смогут легче объяснить свои эмоции или попросить о чем-то родителей. А взрослые — пользоваться коллекциями карточек, которые уже есть в приложении, и загружать собственные, чтобы расширять список тем для общения. Пользователи также получат возможность создавать коммуникативные доски и делиться ими с другими. Таким образом «Альберт» поможет наладить коммуникацию внутри семьи и эффективно общаться со специалистами — психологами, дефектологами, логопедами, педагогами и медиками. Использовать приложение можно и в профильных учреждениях — для социализации людей с аутизмом.

«Альберт» является универсальным конструктором учебных материалов, полных аналогов которому на российском рынке сейчас нет. Существующие приложения либо не русифицированы, либо дорогие, либо не предлагают такого большого количества вариантов индивидуализации.

Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-тех», сказал: «Мы разработали “Альберт”, чтобы помочь людям, которые столкнулись с такими диагнозами и сложностями, жить более легкой и полноценной жизнью. Сервис позволит им общаться и будет полезен в обучении детей с РАС. Приложением можно пользоваться бесплатно, при этом возможности сервиса аналогичны дорогим профессиональным решениям. Мы уверены, что подобные продукты должны предоставляться людям бесплатно вместе с необходимыми для их использования мобильными устройствами. Поэтому ведем переговоры с Министерством труда о включении нашей разработки в Федеральный перечень технических средств реабилитации, заявка уже подана».

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Задача фонда “Сколково” — поддерживать проекты самых разных направленностей и форматов. Нарушение речи и навыков коммуникации — это сложное жизненное испытание, когда человек может закрыться в своем мире, чувствовать себя одиноко без общения. Компания “Сенсор-тех” создала этот социально значимый проект при поддержке специалистов биомедицинского кластера “Сколково”. Такие разработки очень важны для фонда. Мы рады помогать в решении проблем людей, которые нуждаются в нашей помощи».

«Альберт» уже протестировали в московском центре «Пространство общения», а также десятки российских педагогов и психологов. По их мнению, приложение является необходимым инструментом для специалистов, работающих с детьми с аутизмом, тяжелыми множественными нарушениями развития и речи. Они также подчеркнули необходимость использования сервиса родителями таких детей.

Дария Горанская, руководитель проекта «Альберт» лаборатории «Сенсор-тех», психолог, отметила: «Жить, не выходя за рамки своего внутреннего мира, не общаясь с окружающими – сложно и иногда страшно. Многие люди с РАС не могут объяснить окружающим то, что их волнует, то, в чем они нуждаются. Они буквально заперты в себе. Страдают от этого не только они сами, но и их близкие. Мы создали продукт, который значительно снизит психологическую нагрузку на тех и других, подарит им новые возможности».

Команда проекта планирует расширять семейство продуктов «Альберт» для разных платформ и мобильных устройств. В том числе, создать грамматический модуль, добавить функцию поддержки внешних устройств ввода, доступ к библиотеке контента (тематических пакетов карточек, словарей разного уровня, готовых интерактивных досок), а также предоставить возможность максимальной индивидуализации. Кроме того, лаборатория «Сенсор-тех» совместно с психологическими и образовательными центрами разработает интерактивные учебные материалы по альтернативной коммуникации.

Планируется, что полная платная версия появится в 2022 г. Максимальная стоимость подписки составит 7 тыс. руб. в год. В нее войдут грамматический модуль, доступ к библиотеке контента и поддержка внешних устройств ввода. Также будет возможность подключения отдельных опций по подписке от 3 тыс. руб. в год.

В России почти 200 тыс. взрослых и детей лишены возможности эффективно коммуницировать с окружающими из-за нарушений речи и развития. Около 22 тыс. маленьких россиян с РАС живут в Москве. Что касается мировой статистики, то, по данным ВОЗ, на каждые сто детей приходится один ребенок с аутизмом.

Эксперты отмечают, что до 80% семей, воспитывающих детей с аутизмом в России, имеют низкий уровень достатка, так как одному из родителей зачастую приходится отказаться от карьеры, чтобы заниматься ребенком. Большинство таких семей не могут позволить себе зарубежные технологии и дорогую реабилитацию.

Бесплатное приложение «Альберт» уже доступно для скачивания на платформе iOS.