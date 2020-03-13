Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению

Visionlabs (входит в экосистему Сбербанка) заняла первое место на крупнейшем международном конкурсе ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge на конференции CVPR 2020 — главного ежегодного мероприятия по компьютерному зрению. Компания побеждает второй год подряд. Всего в конкурсе было более 340 участников — компаний и научных команд из разных стран, включая такие как Intel, Hisign и др.

Команда Visionlabs представила на конкурсе технологию Liveness, которая в два раза превзошла результаты ближайшего конкурента. Основная задача конкурса заключалась в проверке того, что перед камерой распознается лицо реального человека, а не фейк в виде распечатанной фотографии, видео или манекена. В этом году организаторы усложнили условия проведения конкурса по сравнению с прошлым: соревнование проходило по выявлению атак Liveness по трем базам фотографий с представителями разных рас, обучение проходило на одной базе, а тестировалось на двух остальных. Алгоритмы участников оценивались на атаках, которых не было в обучении и которые критичны в различных сферах применения распознавания лиц, в первую очередь в финансовой области. Алгоритмам участников необходимо было определить, живой человек перед камерой или изображение с телефона, планшета, 3D-маска.

Результаты соревнования подводили по следующим метрикам: APCER — процент невыявленных атак, где алгоритмы участников правильно определили атаку как реального человека; BPCER — процент неправильно выявленных людей, где алгоритмы участников определили на реальных людях, что это фейк; ACER — средний показатель APCER и BPCER, по которому оценивались алгоритмы участников.

По результатам соревнования компания Visionlabs заняла первое место, обогнав других участников в два раза..

Александр Ханин, сооснователь, председатель совета директоров Visionlabs, сказал: «Мы рады подтвердить свой статус компании-лидера в компьютерном зрении на крупнейшем международном конкурсе CVPR. В этом году в конкурсе принял участие ряд корпораций с действительно сильными разработками в области компьютерного зрения и машинного обучения. Поэтому победа приятна вдвойне, и мы в Visionlabs очень гордимся, что уважаемые эксперты второй год подряд признают наш продукт наиболее точным и эффективным. Мы постоянно улучшаем качество существующих продуктов и создаем новые на базе собственных алгоритмов. Применение наших коробочных продуктов в различных сферах бизнеса обеспечивают максимально оперативные и безопасные бизнес-процессы, повышение лояльности клиентов и качество предоставляемых услуг».