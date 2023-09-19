«Р7-офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-графика»

Офисная среда для совместной работы и коммуникации «Р7-офис. Профессиональный» пополнилась новым инструментом — редактором диаграмм и схем «Р7-графика». Модуль позволит заместить функционал ушедших с российского рынка зарубежных решений. К 2028 г. «Р7-офис» планирует занять 80% рынка поставок ПО для создания диаграмм.

«Р7-графика» — новый инструмент в линейке «Р7-офис», предназначенный для создания схем, диаграмм, графиков и других бизнес-иллюстраций профессионального уровня. Одно из важнейших достоинств и отличий от подобных решений редактора «Р7-графика» — совместимость с файлами в формате Microsoft Visio (*.vsdx) и diagrams.net (*.drawio), а также с форматами HTML, SVG, PNG, JPEG, PDF и прочих. Не менее значимым отличием нового инструмента является возможность создания собственных библиотек элементов.

«Р7-графика» позволит пользователям автоматически генерировать блок-схемы из текста, CSV- или SQL-описания, что поможет значительно сократить время работы даже при создании сложных графиков.

Модуль содержит стандартный набор инструментов (соединительные линии, надписи, фигуры), поддерживает работу со слоями, как в Photoshop, ввод математических формул и автоматическую проверку орфографии, чтобы не допустить случайной ошибки при создании схем и графиков. Готовые иллюстрации при желании можно будет экспортировать в форматы PNG, JPEG или PDF, а все действия пользователя будут автоматически сохраняться во время работы.

Воспользоваться возможностями «Р7-графики» можно в десктопном «Р7-офис». Редактор работает с операционными системами семейства Linux («Альт», Astra Linux, «Ред ОС», Debian/Ubuntu, Centos) и Windows.

«Одним из ключевых трендов рынка ПО для построения диаграмм на сегодня является предоставление таких сервисов в составе офисных пакетов. Представить себе любые отчеты и презентации без красивых графиков и блок-схем уже невозможно. Среди наших клиентов интерес к внедрению этого редактора был очень высок. В целом рынок программного обеспечения для построения диаграмм стремительно растет — в среднем на 10% в год», — отметили в «Р7-офис».

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«Р7-графика» поддерживает различные диаграммы, включая организационные схемы, потоковые, сетевые и UML-диаграммы, планы сетей, диаграммы баз данных и не только. Редактор предлагает также инструменты для стилизации элементов: здесь можно варьировать цвета, шрифты, толщину линий, добавлять заливку и тени, применять стили текста.

Еще один плюс — множество предустановленных макетов и шаблонов. Пользователю «Р7-Графики» также доступна большая библиотека символов и форм для того, чтобы строить собственные и использовать их в дальнейшем. Работу облегчает интуитивно понятный интерфейс.

Модуль графического редактора «Р7-офис» запустил в коллаборации с фондом «Антон тут рядом». С 2013 г. фонд помогает детям, подросткам, взрослым c РАС и их семьям. Баннер с космонавтом нарисовал студент фонда Сергей Тиснек — именно такие ассоциации возникли у автора, когда он соединил слова «Р7», «графика» и «космос».