Распродажа THQ завершена Стали известны результаты вчерашнего аукциона, на котором были выставлены на продажу игровые бренды и студии, принадлежавшие ранее компании THQ.Компания Koch Media (Deep Silver) получила в свое портфолио игру Metro Last Light от киевской студии 4A Games, выложив за бренд $5.8 млн. Кроме того, немцам досталась студия Volition за $22

THQ распродадут на аукционе Акционеры компании THQ так и не смогли договориться с инвестиционной группой Clearlake Capital Group об условиях приобретения последней активов издателя. Как следствие, уже через две недели, 22 января пройдет аук

Game Over для THQ Компания THQ, после долгих мучений, признала себя финансово несостоятельной и подала заявку на банкротство. Все активы THQ приобрела инвестиционная группа Clearlake Capital Group за $60 млн., кот

Ubisoft интересуется активами THQ Ив Гильмо (Yves Guillemot), глава компании Ubisoft, одного крупнейших издателей в Европе, заявил что его компания крайне заинтересована в активах другого крупного издателя - THQ. Касается ли это отдельных брендов или компании THQ в целом, Гильмо не уточнил.Как известно, в последнее время дела у THQ идут, мягко говоря, не важно. Из-за убытков, американ

THQ анонсирует Homefront 2 от Crytek Компания THQ официально анонсировала сиквел шутера Homefront, разработка которого поручена одному из отделений студии Crytek. Напомним, что еще осенью 2010 года THQ говорила о продолжении серии,

THQ анонсирует "Метро 2033" Компания THQ сегодня анонсировала шутер от первого лица "Метро 2033", разработкой которого занята украинская студия 4A Games. Релиз проекта состоится в 2010 году.Тизер-ролик можно посмотреть здесь.В осн

THQ лицензирует morpheme engine ния игровой анимации, разработанный компанией NaturalMotion. В том числе morpheme будет использоваться студией Kaos Studios (Frontlines: Fuel of War) в производстве еще не анонсированного проекта для THQ."Технология от NaturalMotion имеет неоценимое значение для аниматоров и разработчиков игр. Она безболезненно интегрируется с PhysX и позволяет сократить время разработки и производственные

THQ: Лучше меньше, но лучше Один из крупнейших игровых издателей, компания THQ объявила о своем новом стратегическом плане, в котором не нашлось места пяти внутренним студиям и 250-ти сотрудникам, что составило 14% от общего количества рабочих мест THQ.Объявлен

Red Faction: Guerrilla. Видео Компания THQ опубликовала три мультиплеерных новый видеоролика игры Red Faction: Guerrilla. Посмотреть ролики можно на официальном сайте издателя: RFG Jetpack, RFG Concussion Backpack и RFG Fleetfoot Ba

THQ приобретет Big Huge Games Компания THQ объявила о планах приобретения студии Big Huge Games, известной такими играми, как Rise of Nations, Alpha Centauri, Civilization II и Age of Empires III: The Asian Dynasties.Big Huge Games

Продажи THQ превысили $1 млрд. Компания THQ опубликовала годовой финансовый отчет, который зафиксировал очередной рекорд продаж, теперь уде в более чем $1 млрд., что на 27% выше результата за 2006 финансовый год.Чистая прибыль удвоил

THQ подписывает рекламный договор Компания Double Fusion объявила о подписании договора с издателем THQ, по которому она получает права на рекламу в «некоторых особо ожидаемых тайтлах», включая Juiced, MX vs ATV и Stuntman.«Мы даем возможность маркетологам достигнуть геймеров прямо в самых до

William Blair: THQ вырастет в 30 раз Аналитики из William Blair & Company прогнозируют ослепляюще светлое будущее для издателя видеоигр THQ, выдав его акциям рейтинг «outperform» (ожидаем превышение показателей) и назвав рост компании «агрессивным».Напомним, что в своем последнем финансовом отчете THQ объявила о серьезно

Supreme Commander: Видео THQ и студия Gas Powered Games продолжают планомерно выпускать видеоролики из стратегии Supreme Commander. Опубликована очередная порция из трех новых видеороликов. Скачать видео можно c серверов THQ: Einheiten Boden Tech1(20,54 МБ), Einheiten Marine Tech 1(18,23 МБ), Einheiten Luft Tech 1 (17,49 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонирован

Supreme Commander: Видео THQ и студия Gas Powered Games выпустили очередную порцию из трех новых видеороликов стратегии Supreme Commander. Скачать видео можно c серверов THQ: Ressourcen(26,03 МБ), Ressourcen 2 (21,69 МБ), Ressourcen 3 (20,53 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонированных RTS. Ставка в игре сделана

Supreme Commander: Видео THQ и студия Gas Powered Games выпустили пять новых видеороликов из стратегии Supreme Commander. Скачать видео можно c серверов THQ: Tutorial Interface Befehle 1 (10,53 МБ), Tutorial Interface Befehle 2 (19,11 МБ), Tutorial Interface Baumenu (28,32 МБ), Tutorial Interface Ressourcen (15,84 МБ).Главная задача Supreme Com

Новое уведомление Nasdaq досталось THQ Ещё одно игровое издательство получило уведомление о возможном удалении с фондовой биржи NASDAQ в связи с задержкой публикации финансового отчета. Следом за Activision и Take-Two Interactive им стала THQ.Причина возможного снятия с торгов та же самая – THQ, как и другие издательства, преследуются торговой комиссией США (SEC), которая обвиняет их в махинациях с опционами, когда акции

Supreme Commander: Видео THQ и студия Gas Powered Games выпустили два новых видеоролика из стратегии Supreme Commander. Скачать ролики можно с серверов THQ: Interface Maus Buttons (14,21 МБ) и Interface Konstruktionsschlange (8,29 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонированных RTS. Ставка в игре

Capcom предпочла THQ Activision Компания Capcom закончила свое партнерство с издательством THQ в Австралии, и предпочла ему другое издательство для распространения своих игр – Activision.Первым совместным тайтлом двух компаний станет Lost Planet: Extreme Condition для Xbox 360, котор