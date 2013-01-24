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THQ

THQ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.01.2013 Распродажа THQ завершена

Стали известны результаты вчерашнего аукциона, на котором были выставлены на продажу игровые бренды и студии, принадлежавшие ранее компании THQ.Компания Koch Media (Deep Silver) получила в свое портфолио игру Metro Last Light от киевской студии 4A Games, выложив за бренд $5.8 млн. Кроме того, немцам досталась студия Volition за $22
08.01.2013 THQ распродадут на аукционе

Акционеры компании THQ так и не смогли договориться с инвестиционной группой Clearlake Capital Group об условиях приобретения последней активов издателя. Как следствие, уже через две недели, 22 января пройдет аук
20.12.2012 Game Over для THQ

Компания THQ, после долгих мучений, признала себя финансово несостоятельной и подала заявку на банкротство. Все активы THQ приобрела инвестиционная группа Clearlake Capital Group за $60 млн., кот
14.11.2012 Ubisoft интересуется активами THQ

Ив Гильмо (Yves Guillemot), глава компании Ubisoft, одного крупнейших издателей в Европе, заявил что его компания крайне заинтересована в активах другого крупного издателя - THQ. Касается ли это отдельных брендов или компании THQ в целом, Гильмо не уточнил.Как известно, в последнее время дела у THQ идут, мягко говоря, не важно. Из-за убытков, американ
20.09.2011 THQ анонсирует Homefront 2 от Crytek

Компания THQ официально анонсировала сиквел шутера Homefront, разработка которого поручена одному из отделений студии Crytek. Напомним, что еще осенью 2010 года THQ говорила о продолжении серии,

22.10.2009 THQ анонсирует "Метро 2033"

Компания THQ сегодня анонсировала шутер от первого лица "Метро 2033", разработкой которого занята украинская студия 4A Games. Релиз проекта состоится в 2010 году.Тизер-ролик можно посмотреть здесь.В осн
16.04.2009 THQ лицензирует morpheme engine

ния игровой анимации, разработанный компанией NaturalMotion. В том числе morpheme будет использоваться студией Kaos Studios (Frontlines: Fuel of War) в производстве еще не анонсированного проекта для THQ."Технология от NaturalMotion имеет неоценимое значение для аниматоров и разработчиков игр. Она безболезненно интегрируется с PhysX и позволяет сократить время разработки и производственные

06.11.2008 THQ: Лучше меньше, но лучше

Один из крупнейших игровых издателей, компания THQ объявила о своем новом стратегическом плане, в котором не нашлось места пяти внутренним студиям и 250-ти сотрудникам, что составило 14% от общего количества рабочих мест THQ.Объявлен
07.08.2008 Red Faction: Guerrilla. Видео

Компания THQ опубликовала три мультиплеерных новый видеоролика игры Red Faction: Guerrilla. Посмотреть ролики можно на официальном сайте издателя: RFG Jetpack, RFG Concussion Backpack и RFG Fleetfoot Ba
15.01.2008 THQ приобретет Big Huge Games

Компания THQ объявила о планах приобретения студии Big Huge Games, известной такими играми, как Rise of Nations, Alpha Centauri, Civilization II и Age of Empires III: The Asian Dynasties.Big Huge Games

04.07.2007 Продажи THQ превысили $1 млрд.

Компания THQ опубликовала годовой финансовый отчет, который зафиксировал очередной рекорд продаж, теперь уде в более чем $1 млрд., что на 27% выше результата за 2006 финансовый год.Чистая прибыль удвоил
11.04.2007 THQ подписывает рекламный договор

Компания Double Fusion объявила о подписании договора с издателем THQ, по которому она получает права на рекламу в «некоторых особо ожидаемых тайтлах», включая Juiced, MX vs ATV и Stuntman.«Мы даем возможность маркетологам достигнуть геймеров прямо в самых до
02.03.2007 William Blair: THQ вырастет в 30 раз

Аналитики из William Blair & Company прогнозируют ослепляюще светлое будущее для издателя видеоигр THQ, выдав его акциям рейтинг «outperform» (ожидаем превышение показателей) и назвав рост компании «агрессивным».Напомним, что в своем последнем финансовом отчете THQ объявила о серьезно
14.12.2006 Supreme Commander: Видео

THQ и студия Gas Powered Games продолжают планомерно выпускать видеоролики из стратегии Supreme Commander. Опубликована очередная порция из трех новых видеороликов. Скачать видео можно c серверов THQ: Einheiten Boden Tech1(20,54 МБ), Einheiten Marine Tech 1(18,23 МБ), Einheiten Luft Tech 1 (17,49 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонирован
08.12.2006 Supreme Commander: Видео

THQ и студия Gas Powered Games выпустили очередную порцию из трех новых видеороликов стратегии Supreme Commander. Скачать видео можно c серверов THQ: Ressourcen(26,03 МБ), Ressourcen 2 (21,69 МБ), Ressourcen 3 (20,53 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонированных RTS. Ставка в игре сделана
30.11.2006 Supreme Commander: Видео

THQ и студия Gas Powered Games выпустили пять новых видеороликов из стратегии Supreme Commander. Скачать видео можно c серверов THQ: Tutorial Interface Befehle 1 (10,53 МБ), Tutorial Interface Befehle 2 (19,11 МБ), Tutorial Interface Baumenu (28,32 МБ), Tutorial Interface Ressourcen (15,84 МБ).Главная задача Supreme Com
24.11.2006 Новое уведомление Nasdaq досталось THQ

Ещё одно игровое издательство получило уведомление о возможном удалении с фондовой биржи NASDAQ в связи с задержкой публикации финансового отчета. Следом за Activision и Take-Two Interactive им стала THQ.Причина возможного снятия с торгов та же самая – THQ, как и другие издательства, преследуются торговой комиссией США (SEC), которая обвиняет их в махинациях с опционами, когда акции

21.11.2006 Supreme Commander: Видео

THQ и студия Gas Powered Games выпустили два новых видеоролика из стратегии Supreme Commander. Скачать ролики можно с серверов THQ: Interface Maus Buttons (14,21 МБ) и Interface Konstruktionsschlange (8,29 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонированных RTS. Ставка в игре

16.11.2006 Capcom предпочла THQ Activision

Компания Capcom закончила свое партнерство с издательством THQ в Австралии, и предпочла ему другое издательство для распространения своих игр – Activision.Первым совместным тайтлом двух компаний станет Lost Planet: Extreme Condition для Xbox 360, котор
06.02.2003 THQ и Taito начали разработку мобильных игр для Nokia N-Gage

В среду Nokia объявила о заключении соглашений по поддержке ее игровой мобильной платформы N-Gage с двумя производителями видеоигр - THQ Wireless и Taito. THQ Wireless - подразделение разработки мобильных игр при компании THQ - предоставит Nokia три свои самые популярные игры - MotoGP, MLBPA (бейсбол) и Red Fac

Публикаций - 299, упоминаний - 299

THQ и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 46
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 32
Volition 32 30
Relic Entertainment 53 29
Kaos Studios - Trauma Studios 35 27
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 26
EA - Electronic Arts 1317 26
Microsoft Corporation 25775 25
Microsoft - Activision Blizzard 511 25
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 19
4A Games 52 14
Sony 6739 14
Nintendo 823 12
Nvidia Corp 4002 11
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 10
Konami 111 9
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 9
Шахты 0 9
Atari 159 9
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 8
Midway 110 8
THQ - Vigil Games 9 7
Games Workshop - GW 15 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 5
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 5
Iron Lore Entertainment - Iron Lore Studios 11 5
Intel Corporation 12811 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
Valve Software 254 5
Crytek 146 5
Digital Extremes 32 4
9594 4
Epic Games 172 4
Blizzard Entertainment 343 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 4
Square Enix 215 4
Codemasters 244 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 3
Silicon Knights 15 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Walt Disney Company 647 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 4
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Charles Schwab 89 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Continental Airlines 30 2
Global Partners Securities 42 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
William O'Neil & Co 7 2
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
UPS 216 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Capital Group 85 2
Merrill Lynch 454 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 2
Warner 540 1
Marvel Enterprises 3 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
Lauder Partners 1 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
101Hotels.com 456 1
JAKKS Pacific 1 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
International Paper 27 1
Amgen 25 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
William Blair & Company 9 1
Maverick Capital 5 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 86
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 80
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 45
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 33
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Nintendo Wii - игровая консоль 760 14
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EA Battlefield - Компьютерная игра 295 10
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Games Workshop - Warhammer Online 91 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Blizzard - World of Warcraft 362 7
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 7
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 6
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 6
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Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 6
Microsoft Windows 16882 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 6
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 6
Microsoft Windows 7 2007 5
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 4
Microsoft Flight Simulator 26 4
Nvidia GeForce GT 337 4
Milius John - Милиус Джон 25 22
Farrell Brian - Фаррел Брайан 5 5
Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 5
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 4
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Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 2
Stone Matt - Стоун Мэтт 8 2
Brown Jeff - Браун Джефф 16 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Parker Trey - Паркер Трей 6 2
Григорович Сергей 5 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 1
Яковлева Екатерина 1 1
Меднова Татьяна 1 1
Probst Larry - Пробст Лари 3 1
Inscore Dave - Инскор Дэвид 1 1
Кудра Владимир 1 1
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 7 1
Jackson Paul - Джексон Пол 7 1
Jenson Warren - Дженсон Уоррен 13 1
Woo John - Ву Джон 17 1
Perlman Steve - Перлман Стив 6 1
Murata Taku - Мурата Таку 2 1
Guillemot Yves - Гилемот Ювес 15 1
DeAngelis Roberta - ДеАнджелис Роберта 1 1
Архипов Дмитрий 13 1
Бадаев Алексей 40 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 62
Европа 24964 36
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Германия - Федеративная Республика 13221 23
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 22
Япония 13807 20
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 15
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 15
Южная Корея - Республика 7052 14
Украина 7928 13
Америка - Американский регион 2206 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Австралия - Сидней 276 8
Италия - Рим 208 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Украина - Киев 1151 5
Франция - Французская Республика 8177 4
Канада 5082 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Япония - Токио 1020 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 61
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 12
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 9
Металлы - Золото - Gold 1251 9
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 8
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 3
Английский язык 7030 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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