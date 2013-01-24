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THQ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.01.2013
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Распродажа THQ завершена
Стали известны результаты вчерашнего аукциона, на котором были выставлены на продажу игровые бренды и студии, принадлежавшие ранее компании THQ.Компания Koch Media (Deep Silver) получила в свое портфолио игру Metro Last Light от киевской студии 4A Games, выложив за бренд $5.8 млн. Кроме того, немцам досталась студия Volition за $22
|08.01.2013
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THQ распродадут на аукционе
Акционеры компании THQ так и не смогли договориться с инвестиционной группой Clearlake Capital Group об условиях приобретения последней активов издателя. Как следствие, уже через две недели, 22 января пройдет аук
|20.12.2012
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Game Over для THQ
Компания THQ, после долгих мучений, признала себя финансово несостоятельной и подала заявку на банкротство. Все активы THQ приобрела инвестиционная группа Clearlake Capital Group за $60 млн., кот
|14.11.2012
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Ubisoft интересуется активами THQ
Ив Гильмо (Yves Guillemot), глава компании Ubisoft, одного крупнейших издателей в Европе, заявил что его компания крайне заинтересована в активах другого крупного издателя - THQ. Касается ли это отдельных брендов или компании THQ в целом, Гильмо не уточнил.Как известно, в последнее время дела у THQ идут, мягко говоря, не важно. Из-за убытков, американ
|20.09.2011
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THQ анонсирует Homefront 2 от Crytek
Компания THQ официально анонсировала сиквел шутера Homefront, разработка которого поручена одному из отделений студии Crytek. Напомним, что еще осенью 2010 года THQ говорила о продолжении серии,
|22.10.2009
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THQ анонсирует "Метро 2033"
Компания THQ сегодня анонсировала шутер от первого лица "Метро 2033", разработкой которого занята украинская студия 4A Games. Релиз проекта состоится в 2010 году.Тизер-ролик можно посмотреть здесь.В осн
|16.04.2009
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THQ лицензирует morpheme engine
ния игровой анимации, разработанный компанией NaturalMotion. В том числе morpheme будет использоваться студией Kaos Studios (Frontlines: Fuel of War) в производстве еще не анонсированного проекта для THQ."Технология от NaturalMotion имеет неоценимое значение для аниматоров и разработчиков игр. Она безболезненно интегрируется с PhysX и позволяет сократить время разработки и производственные
|06.11.2008
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THQ: Лучше меньше, но лучше
Один из крупнейших игровых издателей, компания THQ объявила о своем новом стратегическом плане, в котором не нашлось места пяти внутренним студиям и 250-ти сотрудникам, что составило 14% от общего количества рабочих мест THQ.Объявлен
|07.08.2008
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Red Faction: Guerrilla. Видео
Компания THQ опубликовала три мультиплеерных новый видеоролика игры Red Faction: Guerrilla. Посмотреть ролики можно на официальном сайте издателя: RFG Jetpack, RFG Concussion Backpack и RFG Fleetfoot Ba
|15.01.2008
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THQ приобретет Big Huge Games
Компания THQ объявила о планах приобретения студии Big Huge Games, известной такими играми, как Rise of Nations, Alpha Centauri, Civilization II и Age of Empires III: The Asian Dynasties.Big Huge Games
|04.07.2007
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Продажи THQ превысили $1 млрд.
Компания THQ опубликовала годовой финансовый отчет, который зафиксировал очередной рекорд продаж, теперь уде в более чем $1 млрд., что на 27% выше результата за 2006 финансовый год.Чистая прибыль удвоил
|11.04.2007
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THQ подписывает рекламный договор
Компания Double Fusion объявила о подписании договора с издателем THQ, по которому она получает права на рекламу в «некоторых особо ожидаемых тайтлах», включая Juiced, MX vs ATV и Stuntman.«Мы даем возможность маркетологам достигнуть геймеров прямо в самых до
|02.03.2007
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William Blair: THQ вырастет в 30 раз
Аналитики из William Blair & Company прогнозируют ослепляюще светлое будущее для издателя видеоигр THQ, выдав его акциям рейтинг «outperform» (ожидаем превышение показателей) и назвав рост компании «агрессивным».Напомним, что в своем последнем финансовом отчете THQ объявила о серьезно
|14.12.2006
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Supreme Commander: Видео
THQ и студия Gas Powered Games продолжают планомерно выпускать видеоролики из стратегии Supreme Commander. Опубликована очередная порция из трех новых видеороликов. Скачать видео можно c серверов THQ: Einheiten Boden Tech1(20,54 МБ), Einheiten Marine Tech 1(18,23 МБ), Einheiten Luft Tech 1 (17,49 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонирован
|08.12.2006
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Supreme Commander: Видео
THQ и студия Gas Powered Games выпустили очередную порцию из трех новых видеороликов стратегии Supreme Commander. Скачать видео можно c серверов THQ: Ressourcen(26,03 МБ), Ressourcen 2 (21,69 МБ), Ressourcen 3 (20,53 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонированных RTS. Ставка в игре сделана
|30.11.2006
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Supreme Commander: Видео
THQ и студия Gas Powered Games выпустили пять новых видеороликов из стратегии Supreme Commander. Скачать видео можно c серверов THQ: Tutorial Interface Befehle 1 (10,53 МБ), Tutorial Interface Befehle 2 (19,11 МБ), Tutorial Interface Baumenu (28,32 МБ), Tutorial Interface Ressourcen (15,84 МБ).Главная задача Supreme Com
|24.11.2006
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Новое уведомление Nasdaq досталось THQ
Ещё одно игровое издательство получило уведомление о возможном удалении с фондовой биржи NASDAQ в связи с задержкой публикации финансового отчета. Следом за Activision и Take-Two Interactive им стала THQ.Причина возможного снятия с торгов та же самая – THQ, как и другие издательства, преследуются торговой комиссией США (SEC), которая обвиняет их в махинациях с опционами, когда акции
|21.11.2006
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Supreme Commander: Видео
THQ и студия Gas Powered Games выпустили два новых видеоролика из стратегии Supreme Commander. Скачать ролики можно с серверов THQ: Interface Maus Buttons (14,21 МБ) и Interface Konstruktionsschlange (8,29 МБ).Главная задача Supreme Commander - внести свежей крови в застоявшуюся группу клонированных RTS. Ставка в игре
|16.11.2006
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Capcom предпочла THQ Activision
Компания Capcom закончила свое партнерство с издательством THQ в Австралии, и предпочла ему другое издательство для распространения своих игр – Activision.Первым совместным тайтлом двух компаний станет Lost Planet: Extreme Condition для Xbox 360, котор
|06.02.2003
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THQ и Taito начали разработку мобильных игр для Nokia N-Gage
В среду Nokia объявила о заключении соглашений по поддержке ее игровой мобильной платформы N-Gage с двумя производителями видеоигр - THQ Wireless и Taito. THQ Wireless - подразделение разработки мобильных игр при компании THQ - предоставит Nokia три свои самые популярные игры - MotoGP, MLBPA (бейсбол) и Red Fac
THQ и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
|NPD Group 140 4
|NDP 53 3
|Internet Stock Report 994 2
|Bear Stearns 79 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Forrester Research 834 1
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