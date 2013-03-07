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Epic Games Gears of War Компьютерная игра Шутер от третьего лица

СОБЫТИЯ

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07.03.2013 Gears of War: Judgment. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты шутера Gears of War: Judgment, релиз которой состоится 22 марта. В России игру выпустит компания "Бука".Игра Gears of War: Judgment возвращает вас к событиям, предшествующим оригинальной трилог
19.02.2013 Gears of War: Judgment скоро в России

Компания "БУКА" объявляет о том, что официально является эксклюзивным дистрибьютором новой части нашумевшего sci-fi шутера Gears of War: Judgement в России. Игра Gears of War: Judgment возвращает вас к событиям, предшествующим оригинальной трилогии, к Дню прорыва – поворотному моменту во вселенной Gears o
14.12.2011 Релиз Gears of War 3 RAAM’s Shadow

Сегодня состоялся релиз масштабного дополнения RAAM’s Shadow для Gears of War 3, которое доступно всем подписчикам Xbox LIVE за 1200 Microsoft Points. Дополне
21.10.2011 RAAM’s Shadow - сюжетное дополнение для Gears of War 3

Сегодня Microsoft и Epic Games анонсируют RAAM’s Shadow, новое дополнение к сюжетной кампании главного блокбастера 2011 года, Gears of War 3. Вас ждет встреча как с совершенно новыми, так и с уже знакомыми героями, более трех часов игрового процесса, шесть новых персонажей для многопользовательских режимов и набор ору
21.09.2011 Интерактивный корпус Gears of War 3

В ознаменование выхода третьей части игры в жанре боевика Gears of War на рынок выпущен тематический корпус для поклонников этой игры – Calibur11. Новый корпус предназначен для приставок Xbox 360 Slim. Он имеет яркий внешний вид, крэдлы для геймпадов,
20.09.2011 Gears of War 3 в продаже

Компания Microsoft объявляет о поступлении в продажу шутера Gears of War 3, разработанного студией Epic Games эксклюзивно для Xbox 360.Действие игры разворачивается спустя восемнадцать месяцев спустя после падения последнего человеческого города. Война

02.09.2011 Gears of War 3. Видео Dust to Dust

Опубликован новый видеоролик шутера Gears of War 3 от компании Microsoft и студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Видео можно скачать с нашего сервера (51 МБ) или посмотрет
22.08.2011 Gears of War 3 на "золоте"

Компания Microsoft объявила о "золотом" статусе шутера Gears of War 3 от студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Напомним, что действие игры разворачивается спустя восемнадцать месяцев спустя

08.06.2011 Gears of War 3. Е3-видео и скриншоты

Опубликован Е3-видеоролик и новые скриншоты шутера Gears of War 3 от компании Microsoft и студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Видео можно скачать с нашего сервера (21 МБ) или посмотрет
17.05.2011 Коллекционные издания Gears of War 3

Epic Games и Microsoft выпустили сегодня новый видеоролик под названием Making Gears 3: Inside the Wicked Workshop, в котором рассказывается об эксклюзивном контенте в специальных изданиях Gears of War 3 – Epic и Limited Edition. В новом видеоролике арт-директор студии Epic Games Крис Перна, приложивший руку к созданию культовых персонажей игры, рассказывает о своем творчестве и

25.02.2011 Gears of War 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из шутера Gears of War 3 от компании Microsoft и студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Напомним, что действие игры разворачивается спустя восемна
24.02.2011 Дата выхода Gears of War 3

Microsoft и Epic Games объявили точную дату выхода третьей части Gears of War. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Напомним, что действие игры разворачивается спустя восемнадцать месяцев спустя после падения последнег
01.10.2010 Gears of War 3 осенью 2011 года

Microsoft и Epic Games приняли решение отодвинуть релиз третьей части Gears of War с апреля на осень 2011 года. Перенос релиза не связан с какими либо трудностями в разработке, а продиктован лишь бизнес-необходимостью."Я знаю, что фанаты будут расстроены новой да
13.04.2010 Блежински представил Gears of War 3

Вчера вечером Клифф Блежински (Cliffy Bleszinski), управляющий дизайнер Epic, на телешоу Джимми Фаллона (Jimmy Fallon), как и собирался, представил публике проект Gears of War 3. Там же был продемонстрирован и первый трейлер игры. Релиз третьей части состоится в апреле 2011 года эксклюзивно для Xbox 360. Подробностей об игре пока никаких. Из ролика стано
09.04.2010 Gears of War 3: Фальстарт

должен был что-то "громко анонсировать" на шоу Джимми Фаллона (Jimmy Fallon). Однако его выступление перенесли на вечер понедельника.Перенос анонса, впрочем, не помешал сегодняшнему появлению рекламы Gears of War 3 в Xbox Live. Скорее всего людям, отвечающим за сетевую рекламу, просто-напросто никто не сообщил о новых обстоятельствах.
15.06.2009 Epic: РС-версии Gears of War 2 не планируется

ю пятницу появились слухи о якобы готовящейся в недрах Epic Games РС-версии шутера от третьего лица Gears of War 2. Была даже названа дата релиза - 4 декабря 2009 года. Сайт Planet Gears of

15.06.2009 Gears of War 2 для РС?

Не смотря на то, что Epic неоднократно говорила о том, что экшен Gears of War 2 является чистым эксклюзивом для Xbox 360, в Сети появились слухи о готовящейся РС-версии игры. Причиной слухов стала вот эта страничка онлайн-магазина Bean Town Games. Здесь даже
05.11.2008 Премьера Gears of War 2

тклаб" сообщает о том, что 7 ноября, в 19:00, состоится долгожданная премьера новой серии боевика — Gears of War 2.Премьера игры пройдет в магазинах:МГМ «ВсеСОЮЗный», ул. Пятницкая, дом 29, м.

23.10.2008 Предзаказ Gears of War 2

плекта предварительного заказа продолжения одной из самых ожидаемых и популярных игр для Xbox 360 — Gears of War 2.Gears of War 2 — сиквел тактического боевика от третьего лица, блокбаст
10.10.2008 Gears of War 2 на "золоте"

Epic Games сообщила о "золотом" статусе сиквела Gears of War. В продажу игра поступит 7 ноября эксклюзивно для Xbox 360. Gears of War

07.10.2008 Gears of War 2: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из шутера Gears of War 2, разработкой которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360. <
18.09.2008 Gears of War 2: Видео

Опубликован видеодневник разработчиков шутера Gears of War 2, разработкой которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360. С
01.09.2008 Gears of War 2 только для Xbox 360?

Ведущий дизайнер Gears of War 2 Клифф Блежински (Cliff Bleszinski) заявил в интервью порталу IGN о том, что си
15.07.2008 Gears of War 2: Видео

Опубликован Е3-видеоролик игры Gears of War 2, разработкой игры занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360. Скача
15.07.2008 Gears of War 2: Скриншоты

Очередная большая порция скриншотов посетила нашу галерею игры Gears of War 2. Разработкой игры занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360, по кр
08.07.2008 Gears of War 2. Видео

Опубликован видеоролик из игры Gears of War 2, в котором демонстрируется геймплей в мультиплеерном режиме. Скачать видео мож
04.07.2008 Gears of War 2: Скриншоты

Очередная большая порция скриншотов посетила нашу галерею игры Gears of War 2. Разработкой игры занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360, по кр
03.07.2008 Gears of War 2: Скриншоты

Компания Microsoft опубликовала два десятка новых скриншотов из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360,
26.06.2008 Gears of War 2: Скриншоты

Компания Microsoft опубликовала два десятка новых скриншотов из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360,
14.05.2008 Gears of War 2: Скриншоты

Компания Microsoft опубликовала четыре скриншота из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360,
31.03.2008 Gears of War Movie в 2010 году

Интересная новость появилась на портале ComingSoon.net, в которой говорится о том, что экранизация боевика Gears of War от студии Epic Games вовсе не стоит на месте. По словам продюсера фильма, Вика Годфри (Wyck Godfrey), кинолента должна выйти в свет летом 2010 года. На данный момент у New Line Cin
26.03.2008 Gears of War 2: Видео

Компания Microsoft опубликовала новые видеоролики из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games. Скачать их вы можете зде
21.02.2008 Gears of War 2 в ноябре

отпирательства, в рамках Game Developers Conference (GDC) 2008 компания Microsoft анонсировала игру Gears of War 2. Релиз проекта состоится в ноябре этого года эксклюзивно для Xbox 360. Скачать
23.01.2008 Кибертурнир Gears of War

Компания 1C сообщает, что в грядущие выходные, 26 и 27 января, состоится кибертурнир по игре Gears of War. Его проведение приурочено к официальному российскому релизу PC-версии знаменитого боевика. Соревнования пройдут в субботу и воскресенье в магазине "Хитзона", расположенном на трет
15.01.2008 Gears of War в печати

Компания 1C отправила в печать русскую версию боевика Gears of War (разработчик Epic Games, зарубежный издатель Microsoft Corporation). В продаже локализованная игра появится 25 января.Обзор Gears of War читайте на нашем сайте.Действие шуте
10.01.2008 Обзор Gears of War. Чарующее чудовище и уродливая красавица

Расчудесным продажам приставочной версии Gears of War могут позавидовать даже ребята, реализующие «Кока-Колу», настолько метко разработчики попали в целевую аудиторию Xbox 360 около года назад. Окропленные слюной мониторы и умирающие

07.11.2007 Gears of War в продаже

Microsoft и Epic Games отправили на полки магазинов РС-версию шутера Gears of War. За российскую локализацию отвечает компания 1C.Действие знаменитого шутера разворачивается на разрушенной планете, где четырнадцать лет горстка людей ведёт безнадежную битву с пол
22.10.2007 Gears of War "на золоте"

Microsoft и Epic Games отправили "на золото" РС-версию шутера Gears of War. В продаже игра, как и было обещано, появится 6 ноября. За российскую локализацию отвечает компания 1C.Действие знаменитого шутера разворачивается на разрушенной планете, где четыр
12.10.2007 Gears of War в России

Фирма 1С будет издавать на территории России, стран СНГ и Балтии долгожданную PC-версию масштабного проекта Gears of War (разработчик Epic Games, издатель за рубежом Microsoft).Действие знаменитого шутера разворачивается на разрушенной планете, где четырнадцать лет горстка людей ведёт безнадежную бит
05.10.2007 Gears of War для PC выйдет 6 ноября

Epic Games объявила точную дату выхода шутера Gears of War в версии для PC. Релиз игры состоится 6 ноября этого года.РС-версия Gears of War будет отличаться наличием новой главы, которая разрабатывается эксклюзивно для данной версии

Публикаций - 121, упоминаний - 140

Epic Games и организации, системы, технологии, персоны:

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Sony 6739 12
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