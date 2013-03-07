Gears of War: Judgment. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты шутера Gears of War: Judgment, релиз которой состоится 22 марта. В России игру выпустит компания "Бука".Игра Gears of War: Judgment возвращает вас к событиям, предшествующим оригинальной трилог

Gears of War: Judgment скоро в России Компания "БУКА" объявляет о том, что официально является эксклюзивным дистрибьютором новой части нашумевшего sci-fi шутера Gears of War: Judgement в России. Игра Gears of War: Judgment возвращает вас к событиям, предшествующим оригинальной трилогии, к Дню прорыва – поворотному моменту во вселенной Gears o

Релиз Gears of War 3 RAAM’s Shadow Сегодня состоялся релиз масштабного дополнения RAAM’s Shadow для Gears of War 3, которое доступно всем подписчикам Xbox LIVE за 1200 Microsoft Points. Дополне

RAAM’s Shadow - сюжетное дополнение для Gears of War 3 Сегодня Microsoft и Epic Games анонсируют RAAM’s Shadow, новое дополнение к сюжетной кампании главного блокбастера 2011 года, Gears of War 3. Вас ждет встреча как с совершенно новыми, так и с уже знакомыми героями, более трех часов игрового процесса, шесть новых персонажей для многопользовательских режимов и набор ору

Интерактивный корпус Gears of War 3 В ознаменование выхода третьей части игры в жанре боевика Gears of War на рынок выпущен тематический корпус для поклонников этой игры – Calibur11. Новый корпус предназначен для приставок Xbox 360 Slim. Он имеет яркий внешний вид, крэдлы для геймпадов,

Gears of War 3 в продаже Компания Microsoft объявляет о поступлении в продажу шутера Gears of War 3, разработанного студией Epic Games эксклюзивно для Xbox 360.Действие игры разворачивается спустя восемнадцать месяцев спустя после падения последнего человеческого города. Война

Gears of War 3. Видео Dust to Dust Опубликован новый видеоролик шутера Gears of War 3 от компании Microsoft и студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Видео можно скачать с нашего сервера (51 МБ) или посмотрет

Gears of War 3 на "золоте" Компания Microsoft объявила о "золотом" статусе шутера Gears of War 3 от студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Напомним, что действие игры разворачивается спустя восемнадцать месяцев спустя

Gears of War 3. Е3-видео и скриншоты Опубликован Е3-видеоролик и новые скриншоты шутера Gears of War 3 от компании Microsoft и студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Видео можно скачать с нашего сервера (21 МБ) или посмотрет

Коллекционные издания Gears of War 3 Epic Games и Microsoft выпустили сегодня новый видеоролик под названием Making Gears 3: Inside the Wicked Workshop, в котором рассказывается об эксклюзивном контенте в специальных изданиях Gears of War 3 – Epic и Limited Edition. В новом видеоролике арт-директор студии Epic Games Крис Перна, приложивший руку к созданию культовых персонажей игры, рассказывает о своем творчестве и

Gears of War 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из шутера Gears of War 3 от компании Microsoft и студии Epic Games. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Напомним, что действие игры разворачивается спустя восемна

Дата выхода Gears of War 3 Microsoft и Epic Games объявили точную дату выхода третьей части Gears of War. Мировой релиз игры состоится 20 сентября этого года эксклюзивно для Xbox 360.Напомним, что действие игры разворачивается спустя восемнадцать месяцев спустя после падения последнег

Gears of War 3 осенью 2011 года Microsoft и Epic Games приняли решение отодвинуть релиз третьей части Gears of War с апреля на осень 2011 года. Перенос релиза не связан с какими либо трудностями в разработке, а продиктован лишь бизнес-необходимостью."Я знаю, что фанаты будут расстроены новой да

Блежински представил Gears of War 3 Вчера вечером Клифф Блежински (Cliffy Bleszinski), управляющий дизайнер Epic, на телешоу Джимми Фаллона (Jimmy Fallon), как и собирался, представил публике проект Gears of War 3. Там же был продемонстрирован и первый трейлер игры. Релиз третьей части состоится в апреле 2011 года эксклюзивно для Xbox 360. Подробностей об игре пока никаких. Из ролика стано

Gears of War 3: Фальстарт должен был что-то "громко анонсировать" на шоу Джимми Фаллона (Jimmy Fallon). Однако его выступление перенесли на вечер понедельника.Перенос анонса, впрочем, не помешал сегодняшнему появлению рекламы Gears of War 3 в Xbox Live. Скорее всего людям, отвечающим за сетевую рекламу, просто-напросто никто не сообщил о новых обстоятельствах.

Epic: РС-версии Gears of War 2 не планируется ю пятницу появились слухи о якобы готовящейся в недрах Epic Games РС-версии шутера от третьего лица Gears of War 2. Была даже названа дата релиза - 4 декабря 2009 года. Сайт Planet Gears of

Gears of War 2 для РС? Не смотря на то, что Epic неоднократно говорила о том, что экшен Gears of War 2 является чистым эксклюзивом для Xbox 360, в Сети появились слухи о готовящейся РС-версии игры. Причиной слухов стала вот эта страничка онлайн-магазина Bean Town Games. Здесь даже

Премьера Gears of War 2 тклаб" сообщает о том, что 7 ноября, в 19:00, состоится долгожданная премьера новой серии боевика — Gears of War 2.Премьера игры пройдет в магазинах:МГМ «ВсеСОЮЗный», ул. Пятницкая, дом 29, м.

Предзаказ Gears of War 2 плекта предварительного заказа продолжения одной из самых ожидаемых и популярных игр для Xbox 360 — Gears of War 2.Gears of War 2 — сиквел тактического боевика от третьего лица, блокбаст

Gears of War 2 на "золоте" Epic Games сообщила о "золотом" статусе сиквела Gears of War. В продажу игра поступит 7 ноября эксклюзивно для Xbox 360. Gears of War

Gears of War 2: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из шутера Gears of War 2, разработкой которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360. <

Gears of War 2: Видео Опубликован видеодневник разработчиков шутера Gears of War 2, разработкой которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360. С

Gears of War 2 только для Xbox 360? Ведущий дизайнер Gears of War 2 Клифф Блежински (Cliff Bleszinski) заявил в интервью порталу IGN о том, что си

Gears of War 2: Видео Опубликован Е3-видеоролик игры Gears of War 2, разработкой игры занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360. Скача

Gears of War 2: Скриншоты Очередная большая порция скриншотов посетила нашу галерею игры Gears of War 2. Разработкой игры занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360, по кр

Gears of War 2. Видео Опубликован видеоролик из игры Gears of War 2, в котором демонстрируется геймплей в мультиплеерном режиме. Скачать видео мож

Gears of War 2: Скриншоты Очередная большая порция скриншотов посетила нашу галерею игры Gears of War 2. Разработкой игры занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360, по кр

Gears of War 2: Скриншоты Компания Microsoft опубликовала два десятка новых скриншотов из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360,

Gears of War 2: Скриншоты Компания Microsoft опубликовала два десятка новых скриншотов из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360,

Gears of War 2: Скриншоты Компания Microsoft опубликовала четыре скриншота из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games эксклюзивно для Xbox 360,

Gears of War Movie в 2010 году Интересная новость появилась на портале ComingSoon.net, в которой говорится о том, что экранизация боевика Gears of War от студии Epic Games вовсе не стоит на месте. По словам продюсера фильма, Вика Годфри (Wyck Godfrey), кинолента должна выйти в свет летом 2010 года. На данный момент у New Line Cin

Gears of War 2: Видео Компания Microsoft опубликовала новые видеоролики из экшена Gears of War 2, производством которого занимается студия Epic Games. Скачать их вы можете зде

Gears of War 2 в ноябре отпирательства, в рамках Game Developers Conference (GDC) 2008 компания Microsoft анонсировала игру Gears of War 2. Релиз проекта состоится в ноябре этого года эксклюзивно для Xbox 360. Скачать

Кибертурнир Gears of War Компания 1C сообщает, что в грядущие выходные, 26 и 27 января, состоится кибертурнир по игре Gears of War. Его проведение приурочено к официальному российскому релизу PC-версии знаменитого боевика. Соревнования пройдут в субботу и воскресенье в магазине "Хитзона", расположенном на трет

Gears of War в печати Компания 1C отправила в печать русскую версию боевика Gears of War (разработчик Epic Games, зарубежный издатель Microsoft Corporation). В продаже локализованная игра появится 25 января.Обзор Gears of War читайте на нашем сайте.Действие шуте

Обзор Gears of War. Чарующее чудовище и уродливая красавица Расчудесным продажам приставочной версии Gears of War могут позавидовать даже ребята, реализующие «Кока-Колу», настолько метко разработчики попали в целевую аудиторию Xbox 360 около года назад. Окропленные слюной мониторы и умирающие

Gears of War в продаже Microsoft и Epic Games отправили на полки магазинов РС-версию шутера Gears of War. За российскую локализацию отвечает компания 1C.Действие знаменитого шутера разворачивается на разрушенной планете, где четырнадцать лет горстка людей ведёт безнадежную битву с пол

Gears of War "на золоте" Microsoft и Epic Games отправили "на золото" РС-версию шутера Gears of War. В продаже игра, как и было обещано, появится 6 ноября. За российскую локализацию отвечает компания 1C.Действие знаменитого шутера разворачивается на разрушенной планете, где четыр

Gears of War в России Фирма 1С будет издавать на территории России, стран СНГ и Балтии долгожданную PC-версию масштабного проекта Gears of War (разработчик Epic Games, издатель за рубежом Microsoft).Действие знаменитого шутера разворачивается на разрушенной планете, где четырнадцать лет горстка людей ведёт безнадежную бит