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Изменение тарифных планов Starcraft II Компания Blizzard Entertainment объявила, что в распоряжение русскоязычных игроков StarCraft II: Wings of Liberty, популярной стратегии в реальном времени, снискавшей признание

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StarCraft II. Системные требования Компания Blizzard Entertainment объявила окончательные системные требования для игры StarCraft II: Wings of Liberty, релиз которой состоится 27 июля для РС и МАС. За российский р

Премьера StarCraft II: Wings of Liberty в России Компания "1С-Софтклаб" сообщает, что официальная российская премьера главной стратегии 2010 года - StarCraft II: Wings of Liberty – состоится 26 июля 2010 года в 20:00 в магазине Media Markt,

Дата выхода StarCraft II: Wings of Liberty Компания Blizzard Entertainment объявила о том, что релиз стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty состоится 27 июля этого года.Напомним, что в России игра будет

Starcraft II. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из синглплеерной части игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин

StarCraft II: Wings of Liberty в России zard Entertainment объявила, что полностью локализованная версия новой стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty, выхода которой с нетерпением ждут во всем мире, будет распрос

StarCraft 2: Бета-тест, системные требования, скриншоты Компания Activision Blizzard объявила о старте закрытого бета-тестирования стратегии StarCraft 2. Параллельно на официальном форуме появился внушительный FAQ и специальный раздел

Starcraft II. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин

Starcraft II: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин

Starcraft II: Wings of Liberty. Видео и скриншоты Blizzard опубликовала новые скриншоты и видеоролик из одиночной кампании Starcraft II: Wings of Liberty. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половину 2

Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009 роприятии BlizzCon продемонстрирует публике играбельные версии двух ожидаемых проектов - Diablo 3 и Starcraft 2. Посетителям предоставится возможность самостоятельно опробовать сингл-плеерные м

Starcraft II не в этом году Компания Activision Blizzard официально объявила о том, что игра Starcraft II будет выпущена в первой половине 2010 года. Напомним, что ранее релиз планировал

Starcraft II: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard.Напомним, что StarCraft II будет выпущена в виде три

Starcraft II в этом году e Morhaime) на пресс-конференции, предшествующей Е3, объявил о том, что ожидаемая многими стратегия Starcraft II, скорее всего, будет выпущена уже до конца этого года. "Мы ориентируемся на коне

Blizzard устроил бесплатную раздачу Starcraft ть воспользоваться старыми, в том числе и пиратскими, ключами для получения полноценной версии игры Starcraft. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте, ввести соответствующий ключ в по

BlizzCon 2008: Starcraft II - трилогия Компания Blizzard в рамках мероприятия BlizzCon объявила о том, что игра StarCraft II будет выпущена в виде трех самостоятельных частей. Каждая из частей будет сфокусирована на одной из трех игровых рас, будет состоять из 26-30 миссий и отличаться геймплеем.Игры вый

Четвертая раса в Starcraft II? Возможно, но не сразу пании Blizzard, рассказал порталу VG247 о том, что игроки могут-таки получить четвертую расу в игре Starcraft II. Но это случится лишь в том случае, если разработчики решат выпустить дополнение

Starcraft II не имеет даты выхода ь компании Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) в интервью порталу VideoGamer.com признался, что игра Starcraft II по-прежнему не имеет даты выхода. Даже приблизительной. Разработчики выпустят иг

StarCraft 2: Системные требования Испанский журнал Micromania, побывав в гостях у Blizzard, опубликовал системные требования для игры StarCraft 2. Впрочем, данная спецификация пока официально не подтверждена.Минимальные требова

Десятилетие Starcraft ллионов геймеров. Ровно 10 лет назад начала свое победоносное шествие по миру стратегия всех времен Starcraft. Три мощные, не похожие друг на друга расы сошлись в нешуточной битве, которая не п