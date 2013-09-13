Получите все материалы CNews по ключевому слову
Blizzard StarCraft компьютерная игра стратегия в реальном времени
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.09.2013
|Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир
|21.08.2013
|Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action
|12.08.2013
|Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition
|05.06.2013
|
StarCraft II. Функция "Призыв"
Компания Blizzard объявила о появлении функции "Призыв" в игре StarCraft II.Сегодня играть в StarCraft II можно и не имея полной версии игры, потому
|19.04.2013
|Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России
|12.03.2013
|
StarCraft II: Heart of the Swarm в продаже
Сегодня состоялся релиз дополнения StarCraft II: Heart of the Swarm от компании Blizzard Entertainment. В Heart of the Swarm пол
|01.03.2013
|
Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше
Сеть магазинов Media Markt начнёт продажу нового дополнения к стратегической игре StarCraft II, StarCraft II: Heart of the Swarm за день до официальной премьеры. В 27 м
|27.02.2013
|
StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео
Компания Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер стратегии StarCraft II: Heart of the Swarm, релиз которой состоится 12 марта. Видео можно скачать с наш
|22.01.2013
|
StarCraft II: Heart of the Swarm. Вступительный ролик
Компания Blizzard Entertainment опубликовала вступительный кинематографичный ролик стратегии StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео можно скачать с нашего сервера (66 МБ) или посмотреть
|10.12.2012
|
StarCraft II: Heart of the Swarm – приглашение в бету
зойдет, вперед будут отправлены разведчики. Элитный отряд из сотни счастливчиков составит первую волну вторжения. Три каверзных вопроса, три правильных ответа, сто ключей в закрытое бета-тестирование StarCraft II: Heart of the Swarm. Персональное приглашение получит каждый пятый из тех, кто правильно ответил на все три вопроса конкурса.Акция продлится до 16 декабря, а 17 декабря сразу сотня
|15.11.2012
|
МКЛ: Итоги отборочных игр
rommi” Александр и Круглов “fap|brodyaga” Александр. А в воскресенье мы узнали, что: в финал МКЛ по StarCraft 2 прошли Воронин “SevenXRavenq” Богдан (МГУ) и Городецкий “MikeHawk” Сергей (РГУФК)
|13.11.2012
|
StarCraft 2: Heart of the Swarm в марте 2013
Согласно Battle.net, релиз игры StarCraft 2: Heart of the Swarm состоится 12 марта 2013 года.С Королевой Клинков покончено. На страшной планете Чар, в отчаянной попытке остановить нашествие зергов на сектор Копрулу, Джим Рейн
|12.11.2012
|
МКЛ: Итоги первого дня
Малый Конюшковский переулок, дом 2. Утром вы сможете увидеть соревнования по FIFA 13, Point Blank и StarCraft 2, а в 14-00 начнутся сражения на просторах World of Tanks. В это же время начнутся
|30.10.2012
|
StarCraft II: Wings of Liberty без ограничений
Компания Blizzard сообщает, что с 26 октября 2012 года все 120-дневные версии StarCraft II: Wings of Liberty – как розничные, так и электронные – были бесплатно переведены
|24.10.2011
|
StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео с BlizzCon 2011
Опубликован новый видеоролик игры StarCraft II: Heart of the Swarm, показанный на мероприятии BlizzCon 2011. Работает над продо
|01.06.2011
|
Некоторые факты StarCraft II: Heart of the Swarm
В Сети появились некоторые подробности игры StarCraft II: Heart of the Swarm, второй части трилогии Starcraft II, работает над кот
|13.12.2010
|
Победители Video Game Awards 2010
ii (BEST Wii GAME) - Super Mario Galaxy 2 (Nintendo / Nintendo) Лучшая игра для РС (BEST PC GAME) - StarCraft II: Wings of Liberty (Blizzard Entertainment / Blizzard Entertainment) Лучшая игра
|09.11.2010
|
Изменение тарифных планов Starcraft II
Компания Blizzard Entertainment объявила, что в распоряжение русскоязычных игроков StarCraft II: Wings of Liberty, популярной стратегии в реальном времени, снискавшей признание
|08.10.2010
|
Продолжение StarCraft II еще не скоро
Вторая часть трилогии StarCraft II под названием Heart of the Swarm выйдет не раньше, чем через полтора года. По кр
|16.07.2010
|
Тарифы Starcraft II для России
zzard Entertainment опубликовала дополнительную информацию о стоимости стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty в России. Игру можно будет приобрести в магазинах розничной то
|16.07.2010
|
StarCraft II. Системные требования
Компания Blizzard Entertainment объявила окончательные системные требования для игры StarCraft II: Wings of Liberty, релиз которой состоится 27 июля для РС и МАС. За российский р
|15.07.2010
|
Премьера StarCraft II: Wings of Liberty в России
Компания "1С-Софтклаб" сообщает, что официальная российская премьера главной стратегии 2010 года - StarCraft II: Wings of Liberty – состоится 26 июля 2010 года в 20:00 в магазине Media Markt,
|04.05.2010
|
Дата выхода StarCraft II: Wings of Liberty
Компания Blizzard Entertainment объявила о том, что релиз стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty состоится 27 июля этого года.Напомним, что в России игра будет
|23.04.2010
|
Starcraft II. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из синглплеерной части игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин
|09.04.2010
|
StarCraft II: Wings of Liberty в России
zard Entertainment объявила, что полностью локализованная версия новой стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty, выхода которой с нетерпением ждут во всем мире, будет распрос
|18.02.2010
|
StarCraft 2: Бета-тест, системные требования, скриншоты
Компания Activision Blizzard объявила о старте закрытого бета-тестирования стратегии StarCraft 2. Параллельно на официальном форуме появился внушительный FAQ и специальный раздел
|20.11.2009
|
Starcraft II. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин
|23.08.2009
|
Starcraft II: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин
|17.08.2009
|
Starcraft II: Wings of Liberty. Видео и скриншоты
Blizzard опубликовала новые скриншоты и видеоролик из одиночной кампании Starcraft II: Wings of Liberty. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половину 2
|17.08.2009
|
Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009
роприятии BlizzCon продемонстрирует публике играбельные версии двух ожидаемых проектов - Diablo 3 и Starcraft 2. Посетителям предоставится возможность самостоятельно опробовать сингл-плеерные м
|06.08.2009
|
Starcraft II не в этом году
Компания Activision Blizzard официально объявила о том, что игра Starcraft II будет выпущена в первой половине 2010 года. Напомним, что ранее релиз планировал
|29.06.2009
|
Starcraft II: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard.Напомним, что StarCraft II будет выпущена в виде три
|01.06.2009
|
Starcraft II в этом году
e Morhaime) на пресс-конференции, предшествующей Е3, объявил о том, что ожидаемая многими стратегия Starcraft II, скорее всего, будет выпущена уже до конца этого года. "Мы ориентируемся на коне
|27.11.2008
|
Blizzard устроил бесплатную раздачу Starcraft
ть воспользоваться старыми, в том числе и пиратскими, ключами для получения полноценной версии игры Starcraft. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте, ввести соответствующий ключ в по
|13.10.2008
|
BlizzCon 2008: Starcraft II - трилогия
Компания Blizzard в рамках мероприятия BlizzCon объявила о том, что игра StarCraft II будет выпущена в виде трех самостоятельных частей. Каждая из частей будет сфокусирована на одной из трех игровых рас, будет состоять из 26-30 миссий и отличаться геймплеем.Игры вый
|29.08.2008
|
Четвертая раса в Starcraft II? Возможно, но не сразу
пании Blizzard, рассказал порталу VG247 о том, что игроки могут-таки получить четвертую расу в игре Starcraft II. Но это случится лишь в том случае, если разработчики решат выпустить дополнение
|21.08.2008
|
Starcraft II не имеет даты выхода
ь компании Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) в интервью порталу VideoGamer.com признался, что игра Starcraft II по-прежнему не имеет даты выхода. Даже приблизительной. Разработчики выпустят иг
|23.05.2008
|
StarCraft 2: Системные требования
Испанский журнал Micromania, побывав в гостях у Blizzard, опубликовал системные требования для игры StarCraft 2. Впрочем, данная спецификация пока официально не подтверждена.Минимальные требова
|01.04.2008
|
Десятилетие Starcraft
ллионов геймеров. Ровно 10 лет назад начала свое победоносное шествие по миру стратегия всех времен Starcraft. Три мощные, не похожие друг на друга расы сошлись в нешуточной битве, которая не п
|12.03.2008
|
StarCraft 2: Видео
Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер из стратегии Starcraft 2. Видеоролик расскажет о расе Зергов, скачать его можно здесь (82 MB). Кроме того,
Blizzard и организации, системы, технологии, персоны:
|NPD Group 140 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.