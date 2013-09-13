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Blizzard StarCraft компьютерная игра стратегия в реальном времени

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13.09.2013 Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир
21.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action
12.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition
05.06.2013 StarCraft II. Функция "Призыв"

Компания Blizzard объявила о появлении функции "Призыв" в игре StarCraft II.Сегодня играть в StarCraft II можно и не имея полной версии игры, потому

19.04.2013 Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России
12.03.2013 StarCraft II: Heart of the Swarm в продаже

Сегодня состоялся релиз дополнения StarCraft II: Heart of the Swarm от компании Blizzard Entertainment. В Heart of the Swarm пол
01.03.2013 Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше

Сеть магазинов Media Markt начнёт продажу нового дополнения к стратегической игре StarCraft II, StarCraft II: Heart of the Swarm за день до официальной премьеры. В 27 м
27.02.2013 StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео

Компания Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер стратегии StarCraft II: Heart of the Swarm, релиз которой состоится 12 марта. Видео можно скачать с наш
22.01.2013 StarCraft II: Heart of the Swarm. Вступительный ролик

Компания Blizzard Entertainment опубликовала вступительный кинематографичный ролик стратегии StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео можно скачать с нашего сервера (66 МБ) или посмотреть
10.12.2012 StarCraft II: Heart of the Swarm – приглашение в бету

зойдет, вперед будут отправлены разведчики. Элитный отряд из сотни счастливчиков составит первую волну вторжения. Три каверзных вопроса, три правильных ответа, сто ключей в закрытое бета-тестирование StarCraft II: Heart of the Swarm. Персональное приглашение получит каждый пятый из тех, кто правильно ответил на все три вопроса конкурса.Акция продлится до 16 декабря, а 17 декабря сразу сотня
15.11.2012 МКЛ: Итоги отборочных игр

rommi” Александр и Круглов “fap|brodyaga” Александр. А в воскресенье мы узнали, что: в финал МКЛ по StarCraft 2 прошли Воронин “SevenXRavenq” Богдан (МГУ) и Городецкий “MikeHawk” Сергей (РГУФК)
13.11.2012 StarCraft 2: Heart of the Swarm в марте 2013

Согласно Battle.net, релиз игры StarCraft 2: Heart of the Swarm состоится 12 марта 2013 года.С Королевой Клинков покончено. На страшной планете Чар, в отчаянной попытке остановить нашествие зергов на сектор Копрулу, Джим Рейн
12.11.2012 МКЛ: Итоги первого дня

Малый Конюшковский переулок, дом 2. Утром вы сможете увидеть соревнования по FIFA 13, Point Blank и StarCraft 2, а в 14-00 начнутся сражения на просторах World of Tanks. В это же время начнутся
30.10.2012 StarCraft II: Wings of Liberty без ограничений

Компания Blizzard сообщает, что с 26 октября 2012 года все 120-дневные версии StarCraft II: Wings of Liberty – как розничные, так и электронные – были бесплатно переведены
24.10.2011 StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео с BlizzCon 2011

Опубликован новый видеоролик игры StarCraft II: Heart of the Swarm, показанный на мероприятии BlizzCon 2011. Работает над продо
01.06.2011 Некоторые факты StarCraft II: Heart of the Swarm

В Сети появились некоторые подробности игры StarCraft II: Heart of the Swarm, второй части трилогии Starcraft II, работает над кот
13.12.2010 Победители Video Game Awards 2010

ii (BEST Wii GAME) - Super Mario Galaxy 2 (Nintendo / Nintendo) Лучшая игра для РС (BEST PC GAME) - StarCraft II: Wings of Liberty (Blizzard Entertainment / Blizzard Entertainment) Лучшая игра

09.11.2010 Изменение тарифных планов Starcraft II

Компания Blizzard Entertainment объявила, что в распоряжение русскоязычных игроков StarCraft II: Wings of Liberty, популярной стратегии в реальном времени, снискавшей признание
08.10.2010 Продолжение StarCraft II еще не скоро

Вторая часть трилогии StarCraft II под названием Heart of the Swarm выйдет не раньше, чем через полтора года. По кр
16.07.2010 Тарифы Starcraft II для России

zzard Entertainment опубликовала дополнительную информацию о стоимости стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty в России. Игру можно будет приобрести в магазинах розничной то
16.07.2010 StarCraft II. Системные требования

Компания Blizzard Entertainment объявила окончательные системные требования для игры StarCraft II: Wings of Liberty, релиз которой состоится 27 июля для РС и МАС. За российский р
15.07.2010 Премьера StarCraft II: Wings of Liberty в России

Компания "1С-Софтклаб" сообщает, что официальная российская премьера главной стратегии 2010 года - StarCraft II: Wings of Liberty – состоится 26 июля 2010 года в 20:00 в магазине Media Markt,

04.05.2010 Дата выхода StarCraft II: Wings of Liberty

Компания Blizzard Entertainment объявила о том, что релиз стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty состоится 27 июля этого года.Напомним, что в России игра будет
23.04.2010 Starcraft II. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из синглплеерной части игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин
09.04.2010 StarCraft II: Wings of Liberty в России

zard Entertainment объявила, что полностью локализованная версия новой стратегии в реальном времени StarCraft II: Wings of Liberty, выхода которой с нетерпением ждут во всем мире, будет распрос
18.02.2010 StarCraft 2: Бета-тест, системные требования, скриншоты

Компания Activision Blizzard объявила о старте закрытого бета-тестирования стратегии StarCraft 2. Параллельно на официальном форуме появился внушительный FAQ и специальный раздел
20.11.2009 Starcraft II. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин
23.08.2009 Starcraft II: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половин
17.08.2009 Starcraft II: Wings of Liberty. Видео и скриншоты

Blizzard опубликовала новые скриншоты и видеоролик из одиночной кампании Starcraft II: Wings of Liberty. Релиз первой части трилогии запланирован на первую половину 2
17.08.2009 Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009

роприятии BlizzCon продемонстрирует публике играбельные версии двух ожидаемых проектов - Diablo 3 и Starcraft 2. Посетителям предоставится возможность самостоятельно опробовать сингл-плеерные м
06.08.2009 Starcraft II не в этом году

Компания Activision Blizzard официально объявила о том, что игра Starcraft II будет выпущена в первой половине 2010 года. Напомним, что ранее релиз планировал
29.06.2009 Starcraft II: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Starcraft II от компании Blizzard.Напомним, что StarCraft II будет выпущена в виде три
01.06.2009 Starcraft II в этом году

e Morhaime) на пресс-конференции, предшествующей Е3, объявил о том, что ожидаемая многими стратегия Starcraft II, скорее всего, будет выпущена уже до конца этого года. "Мы ориентируемся на коне
27.11.2008 Blizzard устроил бесплатную раздачу Starcraft

ть воспользоваться старыми, в том числе и пиратскими, ключами для получения полноценной версии игры Starcraft. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте, ввести соответствующий ключ в по
13.10.2008 BlizzCon 2008: Starcraft II - трилогия

Компания Blizzard в рамках мероприятия BlizzCon объявила о том, что игра StarCraft II будет выпущена в виде трех самостоятельных частей. Каждая из частей будет сфокусирована на одной из трех игровых рас, будет состоять из 26-30 миссий и отличаться геймплеем.Игры вый
29.08.2008 Четвертая раса в Starcraft II? Возможно, но не сразу

пании Blizzard, рассказал порталу VG247 о том, что игроки могут-таки получить четвертую расу в игре Starcraft II. Но это случится лишь в том случае, если разработчики решат выпустить дополнение
21.08.2008 Starcraft II не имеет даты выхода

ь компании Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) в интервью порталу VideoGamer.com признался, что игра Starcraft II по-прежнему не имеет даты выхода. Даже приблизительной. Разработчики выпустят иг
23.05.2008 StarCraft 2: Системные требования

Испанский журнал Micromania, побывав в гостях у Blizzard, опубликовал системные требования для игры StarCraft 2. Впрочем, данная спецификация пока официально не подтверждена.Минимальные требова
01.04.2008 Десятилетие Starcraft

ллионов геймеров. Ровно 10 лет назад начала свое победоносное шествие по миру стратегия всех времен Starcraft. Три мощные, не похожие друг на друга расы сошлись в нешуточной битве, которая не п
12.03.2008 StarCraft 2: Видео

Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер из стратегии Starcraft 2. Видеоролик расскажет о расе Зергов, скачать его можно здесь (82 MB). Кроме того,

Публикаций - 114, упоминаний - 186

Blizzard и организации, системы, технологии, персоны:

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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 4
Английский язык 7030 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Сон - Somnus 483 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Увлечения и хобби - Hobbies 395 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 2
Интернет-кафе 310 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 65 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 7
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 5
Bloomberg 1627 3
IGN 54 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews Северо-Запад 24 1
CNews - Soft.CNews 31 1
Gamespot 38 1
Beijing News 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
AppleInsider 400 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
ScienceDaily 399 1
NPD Group 140 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 2
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
University of Dundee - Университет Данди 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Правительство Москвы - Киберспортивная Москва - турнир по киберспорту 2 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ИгроМир 125 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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