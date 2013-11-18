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Bethesda Softworks Bethesda Game Studios

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.11.2013 Bethesda зарегистрировала Fallout 4

Компания Bethesda Softworks официально зарегистрировала торговую марку Fallout 4. По слухам, анонс нов
04.10.2012 Bethesda Softworks открывает новую студию

Компания Bethesda Softworks объявила об открытии новой студии-разработчика в Остине, штат Техас. Возгл
26.04.2012 Bethesda анонсирует игру Zwei

Компания Bethesda Softworks анонсировала новый проект в жанре survival horror с рабочим названием Zwei
20.04.2012 Bethesda: Prey 2 никто не отменял

Компания Bethesda Softworks официально опровергла слухи об отмене проекта Prey 2. Только вот релиз игр
28.09.2011 Bethesda Softworks на "Иг­роМире 2011"

Компания Bethesda Softworks, совместно с "1С-СофтКлаб", представит на выставке "ИгроМир 2011" сразу дв
14.03.2011 Bethesda подтвердила Prey 2

После появления в сети обложки нового номера журнала Joystick, компания Bethesda Softworks вынуждена была сегодня официально подтвердить существование игры Prey 2. Р
03.06.2010 Bethesda на Е3

Компания Bethesda Softworks объявила список игр, с которыми она приедет в выставочный центр в Лос-Андж
16.03.2010 Bethesda выпустит Hunted: The Demon's Forge

Компания Bethesda Softworks стала издателем кооперативной фэнтезийной игры Hunted: The Demon's For
18.08.2009 Bethesda не собирается бросать The Elder Scrolls

зались преждевременными. После пресс-конференции на QuakeCon, многие фанаты серии узнали о том, что Bethesda, якобы, не планирует продолжение игры. Оказалось, что это не совсем так.По словам Пи
23.07.2009 Самые продаваемые игры июня в США

18. Prototype (Radical Entertainment, Activision) 19. The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition (Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks/2K Games) 20. Ghostbusters: The Video Game (Termina
29.05.2009 Brink от Bethesda Softworks

Компании Bethesda Softworks и Splash Damage представили "глазастый" тизер-ролик их первого совместного
01.04.2008 Bethesda продает права на Fallout 3

Компания Bethesda Softworks объявила о продаже всех прав на многообещающий постапокалиптический хит Fa
30.10.2007 Bethesda получает 300 миллионов для создания MMORPG

Похоже, скоро создатели культовой серии The Elder Scrolls из Bethesda Software приступят к глобальному проекту, который изменит жанр MMORPG. Для этого Zen
15.03.2007 Bethesda купила мощный AI

Издатель и разработчик видеоигр, компания Bethesda Softworks, объявила о лицензировании технологии Kynapse для своего нового тактическо

Публикаций - 273, упоминаний - 453

Bethesda Softworks и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 61
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 32
9594 24
Splash Damage 26 23
Obsidian Entertainment 81 21
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 20
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 18
Microsoft Corporation 25775 18
EA - Electronic Arts 1317 13
Microsoft - Activision Blizzard 511 10
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 10
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 9
Bandai Namco Entertainment 118 8
Square Enix 215 7
Nvidia Corp 4002 6
Lookout 36 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 5
Sony 6739 5
Nintendo 823 5
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 4
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Valve Software 254 4
Blizzard Entertainment 343 4
Capcom 290 3
Atari 159 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 3
2K Games 215 3
Konami 111 3
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 3
CCP Games 16 3
Mad Doc Software 18 3
Apple Inc 13154 3
Google LLC 12688 2
Doom Eternal 12 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
EA - BioWare 205 2
Deep Silver 63 2
CD Projekt RED 90 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Яндекс.Лавка 315 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Жемчужина - Санаторий 67 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Sony BMG 187 1
Enron - Enrongate 122 1
Fellowes 32 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Goverment Road 1 1
George Resources 20 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Block - Square 203 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 115
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 27
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 25
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 18
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 16
Game engine - Игровой движок 75 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 13
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 9
Stealth - Стелс-технология 205 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Фонарик 327 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Joystick - Джойстик 1149 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 94
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 91
Fallout 170 91
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 42
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 59 32
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 26 24
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dishonored 28 22
id Tech - игровой движок (idTech) 43 19
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 19
Ковчег - система резервного копирования 49 18
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 72 16
Bethesda Softworks - Creation Engine 13 13
Microsoft DirectX 723 10
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 9
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 8
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 8
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 5
Apple iPhone 6 4861 5
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 4
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Doom - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Microsoft Windows 16882 4
Epic Games - Unreal Engine 337 4
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 3
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 3
AMD Radeon HD 282 3
Microsoft Points 74 3
EA Star Wars 60 3
From Software - Dark Souls 32 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Антонов Виктор 8 8
Smith Harvey - Смит Харви 8 8
Howard Todd - Говард Тодд 6 6
Firor Matt - Файрор Мэтт 14 5
Mikami Shinji - Миками Шинджи 5 5
Fargo Brian - Фарго Брайан 8 3
Carmack John - Кармак Джон 23 2
Breckon Nick - Брекон Ник 2 2
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
Лыков Алексей 13 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 9 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Кутехов Александр 2 1
Торик Святослав 2 1
Барышников Николай 17 1
Акаев Аскар 28 1
Невский Александр 21 1
Ронжин Михаил 1 1
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 1
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 1
Донских Евгений 3 1
Грабовски Радослав 1 1
Platkow-Gilewski Michal - Платков-Гилевски Михаль 1 1
Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 1
Рыбак Алексей 1 1
Яворский Олег 4 1
Мезин Сергей 38 1
Hollenshead Todd - Холленшид Тодд 6 1
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 1
Mullins Craig - Муллинз Крейг 8 1
Willits Tim - Уиллитс Тим 3 1
Clancy Tom - Клэнси Том 16 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Михайлов Александр 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
Европа 24964 32
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
США - Мохаве (пустыня) 53 14
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
США - Аляска - Анкоридж 23 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Америка - Американский регион 2206 6
США - Калифорния 4829 6
США - Мэриленд 299 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Япония 13807 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Аляска 246 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Украина 7928 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 3
США - Колорадо 385 3
США - Плотина Гувера 2 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Украина - Киев 1151 2
США - Массачусетс - Бостон 384 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
США - Колумбия 66 1
Великобритания - Остров Мэн 82 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Украина - Чернобыль 60 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Киргизия - Бишкек 139 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 66
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 20
Металлы - Золото - Gold 1251 18
Гражданская война 170 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 8
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 7
Английский язык 7030 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 5
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 55 5
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Webmaster - Вебмастер 138 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
IGN 54 3
GI - Game Informer 36 2
Voodoo Extreme 4 2
Neowin 217 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Kotaku 24 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Gamespot 38 1
Хабар 10 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
Fox News Channel - FNC 42 1
The Verge - Издание 619 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
The Guardian - Британская газета 406 1
NPD Group 140 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ИгроМир 125 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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