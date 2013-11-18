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Bethesda Softworks Bethesda Game Studios
СОБЫТИЯ
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|18.11.2013
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Bethesda зарегистрировала Fallout 4
Компания Bethesda Softworks официально зарегистрировала торговую марку Fallout 4. По слухам, анонс нов
|04.10.2012
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Bethesda Softworks открывает новую студию
Компания Bethesda Softworks объявила об открытии новой студии-разработчика в Остине, штат Техас. Возгл
|26.04.2012
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Bethesda анонсирует игру Zwei
Компания Bethesda Softworks анонсировала новый проект в жанре survival horror с рабочим названием Zwei
|20.04.2012
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Bethesda: Prey 2 никто не отменял
Компания Bethesda Softworks официально опровергла слухи об отмене проекта Prey 2. Только вот релиз игр
|28.09.2011
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Bethesda Softworks на "ИгроМире 2011"
Компания Bethesda Softworks, совместно с "1С-СофтКлаб", представит на выставке "ИгроМир 2011" сразу дв
|14.03.2011
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Bethesda подтвердила Prey 2
После появления в сети обложки нового номера журнала Joystick, компания Bethesda Softworks вынуждена была сегодня официально подтвердить существование игры Prey 2. Р
|03.06.2010
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Bethesda на Е3
Компания Bethesda Softworks объявила список игр, с которыми она приедет в выставочный центр в Лос-Андж
|16.03.2010
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Bethesda выпустит Hunted: The Demon's Forge
Компания Bethesda Softworks стала издателем кооперативной фэнтезийной игры Hunted: The Demon's For
|18.08.2009
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Bethesda не собирается бросать The Elder Scrolls
зались преждевременными. После пресс-конференции на QuakeCon, многие фанаты серии узнали о том, что Bethesda, якобы, не планирует продолжение игры. Оказалось, что это не совсем так.По словам Пи
|23.07.2009
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Самые продаваемые игры июня в США
18. Prototype (Radical Entertainment, Activision) 19. The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition (Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks/2K Games) 20. Ghostbusters: The Video Game (Termina
|29.05.2009
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Brink от Bethesda Softworks
Компании Bethesda Softworks и Splash Damage представили "глазастый" тизер-ролик их первого совместного
|01.04.2008
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Bethesda продает права на Fallout 3
Компания Bethesda Softworks объявила о продаже всех прав на многообещающий постапокалиптический хит Fa
|30.10.2007
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Bethesda получает 300 миллионов для создания MMORPG
Похоже, скоро создатели культовой серии The Elder Scrolls из Bethesda Software приступят к глобальному проекту, который изменит жанр MMORPG. Для этого Zen
|15.03.2007
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Bethesda купила мощный AI
Издатель и разработчик видеоигр, компания Bethesda Softworks, объявила о лицензировании технологии Kynapse для своего нового тактическо
Bethesda Softworks и организации, системы, технологии, персоны:
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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