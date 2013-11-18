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Bethesda Softworks Bethesda Game Studios



18.11.2013 Bethesda зарегистрировала Fallout 4

Компания Bethesda Softworks официально зарегистрировала торговую марку Fallout 4. По слухам, анонс нов
04.10.2012 Bethesda Softworks открывает новую студию

Компания Bethesda Softworks объявила об открытии новой студии-разработчика в Остине, штат Техас. Возгл
26.04.2012 Bethesda анонсирует игру Zwei

Компания Bethesda Softworks анонсировала новый проект в жанре survival horror с рабочим названием Zwei
20.04.2012 Bethesda: Prey 2 никто не отменял

Компания Bethesda Softworks официально опровергла слухи об отмене проекта Prey 2. Только вот релиз игр
28.09.2011 Bethesda Softworks на "Иг­роМире 2011"

Компания Bethesda Softworks, совместно с "1С-СофтКлаб", представит на выставке "ИгроМир 2011" сразу дв
14.03.2011 Bethesda подтвердила Prey 2

После появления в сети обложки нового номера журнала Joystick, компания Bethesda Softworks вынуждена была сегодня официально подтвердить существование игры Prey 2. Р
03.06.2010 Bethesda на Е3

Компания Bethesda Softworks объявила список игр, с которыми она приедет в выставочный центр в Лос-Андж
16.03.2010 Bethesda выпустит Hunted: The Demon's Forge

Компания Bethesda Softworks стала издателем кооперативной фэнтезийной игры Hunted: The Demon's For
18.08.2009 Bethesda не собирается бросать The Elder Scrolls

зались преждевременными. После пресс-конференции на QuakeCon, многие фанаты серии узнали о том, что Bethesda, якобы, не планирует продолжение игры. Оказалось, что это не совсем так.По словам Пи
29.05.2009 Brink от Bethesda Softworks

Компании Bethesda Softworks и Splash Damage представили "глазастый" тизер-ролик их первого совместного
01.04.2008 Bethesda продает права на Fallout 3

Компания Bethesda Softworks объявила о продаже всех прав на многообещающий постапокалиптический хит Fa
30.10.2007 Bethesda получает 300 миллионов для создания MMORPG

Похоже, скоро создатели культовой серии The Elder Scrolls из Bethesda Software приступят к глобальному проекту, который изменит жанр MMORPG. Для этого Zen
15.03.2007 Bethesda купила мощный AI

Издатель и разработчик видеоигр, компания Bethesda Softworks, объявила о лицензировании технологии Kynapse для своего нового тактическо

Публикаций - 261, упоминаний - 436

Bethesda Softworks замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 58
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 118 30
7492 24
Obsidian Entertainment 78 19
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media 25 16
Microsoft Corporation 23928 11
Bandai Namco Entertainment 110 7
Lookout 33 6
Nvidia Corp 3279 6
AMD Graphics Product Group - ATI 928 6
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 18 5
Nintendo 743 5
SEGA 390 5
Square Enix 204 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 5
Sony 6475 4
Blizzard Entertainment 325 3
EA - Electronic Arts 1282 3
Capcom 281 3
AMD - Advanced Micro Devices 3967 3
Valve Software 195 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 223 3
Microsoft - Activision Blizzard 475 3
Konami 107 3
Шахты 0 2
Apple Inc 11531 2
Atari 153 2
2K Games 212 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 566 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 2
IO Interactive 48 2
Best Way 53 2
CD Projekt RED 80 2
Intel Corporation 11828 2
Codemasters 243 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 105 1
Midas Interactive Entertainment 1 1
4A Games 793 1
Raven Software 43 1
Insomniac Games 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1983 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 1
Открытие ФК - Банк Открытие 523 1
Block - Square 195 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
101Hotels.com 455 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
Жемчужина - Санаторий 49 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4076 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 99 1
4CIO 760 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16380 103
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 893 26
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6700 25
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5555 18
Game engine - Игровой движок 44 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2661 13
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 649 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19733 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9497 10
Stealth - Стелс-технология 200 9
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management 652 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3347 7
Консоль 2512 7
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1368 6
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 861 6
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 144 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6831 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4361 5
Фонарик 287 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14720 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57273 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15305 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1414 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2337 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8701 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23212 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1753 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2004 2
Cloud Games MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 307 2
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 793 2
Joystick - Джойстик 1100 2
Видеоигры - Video game 441 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 499 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22401 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13194 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 889 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 514 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5134 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9955 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14253 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 90
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3960 90
Fallout 140 78
Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 73 41
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 58 32
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 25 23
Ковчег - система резервного копирования 43 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 16
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 69 15
id Tech - игровой движок (idTech) 39 14
Microsoft DirectX 700 10
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 119 9
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 9
Autodesk Forge 43 9
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 52 8
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 143 7
Microsoft Xbox One - игровая приставка 260 6
Apple iPhone 6 4862 5
Microsoft Windows 14841 4
Epic Games - Unreal Engine 290 4
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 352 4
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 256 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Doom - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 4
Nvidia GeForce GTX 514 4
Microsoft Windows 7 1920 3
Microsoft Windows XP 2400 3
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 3
Microsoft Points 73 3
AMD Radeon HD 281 3
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 320 3
From Software - Dark Souls 29 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 123 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 125 3
Sony Playstation Network - PSN 196 3
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 85 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1605 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 53 2
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 47 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 109 2
Антонов Виктор 8 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Лыков Алексей 4 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Барышников Николай 16 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 1
Ронжин Михаил 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 1
Донских Евгений 3 1
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 1
Грабовски Радослав 1 1
Platkow-Gilewski Michal - Платков-Гилевски Михаль 1 1
Невский Александр 20 1
Рыбак Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 130100 63
Европа 21261 31
Америка Северная 3127 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13787 24
Земля - планета Солнечной системы 10067 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50664 13
США - Пенсильвания - Питтсбург 135 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15787 10
США - Аляска - Анкоридж 21 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40006 6
Америка 2061 6
США - Аляска 236 5
США - Колумбия - Вашингтон 1357 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 5
США - Мэриленд 279 5
США - Калифорния 4540 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13571 4
Япония 13068 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13074 3
Украина 7407 3
США - Лос-Анджелес 737 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 517 3
США - Колорадо 378 3
США - Массачусетс - Бостон 372 2
Франция - Французская Республика 7657 2
Германия - Федеративная Республика 12332 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2719 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 2
США - Плотина Гувера 2 2
Украина - Чернобыль 45 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 27 1
Италия - Венеция 73 1
Израиль - Иерусалим 106 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4962 1
США - Колумбия 63 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 678 1
Луна - спутник Земли 1452 1
Украина - Киев 1112 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 76 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10242 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8179 39
NPC - non-player character - неигровой персонаж 122 21
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4958 19
Металлы - Золото - Gold 1067 18
Гражданская война 162 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3956 18
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1180 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2508 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46331 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4418 11
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 619 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5195 6
Английский язык 6313 6
Средневековье - Средние века - Middle Ages 141 6
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3256 6
Азартные игры - Казино 312 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1531 5
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 52 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9367 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 1070 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1419 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds 679 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 760 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21848 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3385 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44224 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4437 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5929 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4554 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4259 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1137 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16354 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7623 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2387 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 704 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 650 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11867 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 155 1
Профсоюз - Профессиональный союз 245 1
IGN 53 3
GI - Game Informer 36 2
Bloomberg 1168 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5819 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 1
Gamespot 37 1
Kotaku 23 1
Neowin 100 1
Хабар 9 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 61 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 6
ИгроМир 118 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
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