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Лыков Алексей
Лыков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2890 3
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 123 2
|SoftwareONE Group 105 1
|Wargaming 152 1
|Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
|Intech 22 1
|Microsoft Corporation 24731 1
|ServiceNow 89 1
|Cleverics - Клеверикс 37 1
|GreenData - Гриндата 31 1
|Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 824 1
|Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 209 1
|ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
|Чуканов Сергей 72 2
|Гурьев Егор 12 1
|Данюшин Антон 1 1
|Андреев Вадим 2 1
|Казанцев Максим 7 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 2
|Нидерланды - Амстердам 609 1
|Великобритания - Лондон 2390 1
|Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
|Япония 13331 1
|Азия - Азиатский регион 5578 1
|Европа 21852 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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