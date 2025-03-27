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Лыков Алексей


27.03.2025 ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk 1
11.12.2024 ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений 1
25.04.2024 ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель 1
25.10.2023 Softline помогла компании «Балтика» внедрить ITSM-систему SimpleOne 1
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
09.04.2015 У России появился шанс наладить сборку электроники 1
20.05.2014 Пресс-конференция. Playkey: первый в России облачный игровой сервис 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Лыков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2890 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 123 2
SoftwareONE Group 105 1
Wargaming 152 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Intech 22 1
Microsoft Corporation 24731 1
ServiceNow 89 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
GreenData - Гриндата 31 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
НСПК - Национальная система платежных карт 824 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 209 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17210 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 750 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1239 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1021 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1584 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7705 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2714 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3060 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2289 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4225 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1836 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1277 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2279 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 899 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 348 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3617 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 124 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 40 2
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Nvidia GRID vGPU 52 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5003 1
Apple macOS 2085 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 166 1
Чуканов Сергей 72 2
Гурьев Егор 12 1
Данюшин Антон 1 1
Андреев Вадим 2 1
Казанцев Максим 7 1
Кисляков Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 2
Нидерланды - Амстердам 609 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Япония 13331 1
Азия - Азиатский регион 5578 1
Европа 21852 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 611 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1342 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 833 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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